Обновление Windows 10 обрушивает установленный на ПК Linux

Заплатка на заплатку

Представленное 12 марта 2019 г. очередное обновление ПО Microsoft вместе с решением ряда проблем принесла пользователям дополнительные сложности в виде сбоев в работе подсистемы Windows для Linux. Одним из первых об этой проблеме сообщил китайский портал CNBeta.

На этот раз компания представила кумулятивное обновление KB4489868 под Windows 10, включая поддержку версий 1803 (Build 17134.648).

Среди проблем, решаемых новой «заплаткой», были указаны решение вопросов безопасности ряда приложений (Internet Explorer, Edge, Scripting Engine, Shell, App Platform and Frameworks, Windows Input and Composition, Windows Storage and Filesystems, Windows Wireless Networking, Windows Fundamentals, Windows Hyper-V, Windows Server, Windows Linux, Window Kernel, Windows MSXML и JET Database Engine), а также устранение известной ошибки 1309, возникающей при попытке инсталляции или удаления файловых форматов MSI и MSP.

Проблема и ее решения

Как выяснилось на практике, после инсталляции кумулятивного обновления KB4489868 у пользователей возникают серьезные сбои в работе подсистемы для Linux (Windows Subsystem for Linux, WSL).

Как указано в документации к KB4489868 на официальном сайте техподдержки Microsoft, «после обновления возникает ошибка остановки при попытке запуска клиента Secure Shell (SSH) из-под WSL с переадресацией в командной строке (ssh –A) или в конфигурации».

Описание обновления KB4489868 в техподдержке Microsoft

Пользователям в графе «способы обхода проблемы» предлагается временное решение проблемы в виде отключения переадресации аутентификации в командной строке (ssh –a) или в настройках.

Техподдержка Microsoft уже знает об этой проблеме и работает над ее устранением, отмечено здесь же. Тем не менее, решение проблемы будет представлено не раньше выпуска «следующего релиза», ожидать который, возможно, придется до второго вторника апреля.

Точно такая же проблема возникает при инсталляции другого кумулятивного обновления – KB4489886, на Windows 10 версии Fall Creator Update (1709), отмечают в CNBeta. Тем не менее, Windows 10 с октябрьским обновлением 2018 года (1809) этой проблеме не подвержена.

Короткая ссылка на материал: http://cnews.ru/link/n465561