Huawei: Наш новый мобильный процессор превзойдет аналог Apple

Huawei объявила, что мобильный процессор Kirin 980 – «сердце» будущего флагмана Mate 20 – лучше, чем Apple A12 Bionic, примененный в новом поколении iPhone. По каким именно показателям Kirin 980 обойдет чип Apple, в компании не объяснили.

Huwaei заявила о своем превосходстве

Huawei, китайский производитель решений в сфере телекоммуникаций, заявил, что его новый фирменный чип Kirin 980 превосходит не только предшественника Kirin 970, но и последний процессор Apple – A12 Bionic. Об этом сообщило интернет-издание Techradar.

Заявление было сделано в ходе небольшой презентации, проведенной компанией в Дубае. В компании не уточнили, по каким параметрам новинка должна обойти однокристальную систему Apple.

Чипы Apple A12 и Huawei Kirin 980 стали первыми системами на кристалле, выполненными в соответствии с 7-нанометровым технологическим процессом. Первыми устройствами на базе Kirin 980 станут флагманские смартфоны Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro, выход которых запланирован на 16 октября 2018 г. Гаджеты из новой линейки Apple – iPhone Xs, Xs Max и Xr поступят в продажу на территории России 28 сентября 2018 г.

Подробнее о характеристиках процессоров

Как утверждают в Huawei, Kirin 980 содержит 6,9 млрд транзисторов и работает на 75% быстрее предшественника – Kirin 970, а графический чип новинки на 46% производительнее.

Центральный процессор новой однокристальной системы Huawei включает восемь ядер: два ядра на базе Cortex A76 с тактовой частотой в 2,6 ГГц, два аналогичных ядра с пониженной до 1,92 ГГц частотой и четыре Cortex A55, работающих на частоте в 1,8 ГГц. Система на 57% энергоффективнее Kirin 970, а ее графический чип на 178% превосходит соперника прошлого поколения.

Huawei заявила о превосходстве своего нового процессора Kirin 980 над Apple A12 Bionic

Не забыли в Huawei и о возможностях аппаратного ускорения работы алгоритмов искусственного интеллекта. Встроенный нейронный процессор Kirin 980 вдвое быстрее справляется с обработкой видео в реальном времени, а также способен распознавать до 4,5 тыс. изображений в минуту. Кроме того, искусственный интеллект теперь способен с более высокой точностью предсказать, в какой ситуации устройству понадобится максимальная производительность, а когда за счет ее снижения можно минимизировать энергопотребление.

Kirin 980 станет первым процессором в мире, поддерживающим коммуникационный стандарт LTE категории 21, который обеспечивает максимальную скорость загрузки данных до 1,4 Гбит/сек.

Apple, как правило, предпочитает не раскрывать технические характеристики своих гаджетов. Тем не менее, результаты тестов, опубликованные на сайте Geekbench , позволили пользователям понять, какими именно характеристиками обладают некоторые из компонентов новых iPhone. Так, можно отметить, что центральный процессор A12 Bionic оснащен шестью ядрами и работает на тактовой частоте в 2,49 ГГц.

По заявлению Apple, новый чип на 15% быстрее предшественника – A11 – и обладает на 50% более быстрым четырехъядерным графическим процессором. Кроме того, он содержит новый нейронный процессор Neural Engine, позволяющий использовать функции машинного обучения в режиме реального времени. Если верить Apple, Core ML, фреймворк для работы с технологиями машинного обучения, теперь работает в девять раз быстрее, потребляя на порядок меньше энергии. Также значительно выросли объемы кэша инструкций первого уровня и кэша данных первого уровня – с 32 КБ до 128 КБ в обоих случаях.

