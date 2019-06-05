Новый удар по Китаю. AMD лишила страну технологий по производству процессоров

Компания AMD прекратила сотрудничество с Китаем, подразумевавшее предоставление стране доступа к ее современным архитектурам. В распоряжении КНР осталась лишь морально устаревшая архитектура Zen первого поколения, тогда как сама AMD в 2019 г. полностью перешла на более современную Zen 2.

AMD рассталась с Китаем

Глава компании AMD, второго после Intel производителя мобильных и настольных процессоров, Лиза Су (Lisa Su) сообщила о прекращении лицензирования своих процессорных х86-архитектур Китаю. В 2016 г., пишет портал Tom’s Hardware, КНР и AMD создали совместное предприятие Tianjin Haiguang Advanced Technology Investment Co. Ltd. (THATIC) по разработке однокристальных систем, которое получило лицензию на использование архитектуры Zen в производстве собственных процессоров.

Лицензионное соглашение предусматривало существенную прибыль для AMD – в документе предусмотрены выплаты компании а размере $293 млн по мере достижения совместным предприятием определенного уровня развития. Кроме того, с каждого проданного китайского процессора на архитектуре Zen AMD полагалось роялти.

Причины не установлены

О решении прекратить сотрудничество с Китаем Лиза Су сообщила на выставке Computex 2019, которая ежегодно проходит в Тайбэе (Тайвань). На этом международном мероприятии были замечены китайские Zen-чипы под названием Hygon, и глава AMD решила прокомментировать ситуацию с их появлением.

Лиза Су, генеральный директор AMD

Однако Лиза Су не стала уточнять, имеет ли отношение к решению AMD торговая война, разразившаяся между США и Китаем (AMD – американская компания) и уже повлекшая за собой очень серьезные проблемы для компании Huawei, которая тоже сперва получила отказ от сотрудничества с Intel, а затем лишилась возможности выпускать свои процессоры Kirin после отзыва лицензии ARM. За этим последовало изгнание ее из SD Association, лишившее смартфоны Huawei поддержки карт памяти microSD, затем компанию исключили из Wi-Fi Alliance, а новым ударом стал отказ Microsoft предоставлять Huawei лицензии на Windows и доступ к обновлениям этой ОС.

Тем не менее, гендиректор американского чипмейкера ранее неоднократно заявляла, что компания вынуждена учитывать требования американского правительства и законов США в работе со своими иностранными партнерами.

Последствия для китайской стороны

Решение, озвученное главой AMD, означает, что Китай больше не будет получать доступ к актуальным разработкам компании, к которым относится и новейшая архитектура Zen 2, лежащая в основе процессоров Ryzen третьего поколения (предварительный анонс состоялся в январе 2019 г.) и серверных чипов EPYC Rome.

Серверный процессор Hygon, аналог AMD EPYC

Создание совместного предприятия THATIC интересовало китайскую сторону в первую очередь в качестве получения инструмента для сокращения отставания от США в техническом плане. При этом AMD никак не участвовала в развитии предприятия, ограничившись лишь предоставлением лицензии и не предоставляя никаких дополнительных сведений китайским инженерам, участвующим в разработке процессора.

Китайский клон AMD

Пассивное участие AMD в THATIC привело к тому, что полностью новые процессоры у китайцев в итоге не получились. Серверные 14-нанометровые процессоры Hygon оказались полной копией чипов AMD – никакие изменения в архитектуру внесены не были, и даже новый стандарт сокета разработан не был. Другими словами, серверные Hygon устанавливаются в те же Socket SP3. Единственным отличием стала интеграция китайских стандартов шифрования данных, потому что все чипы линейки Hygon ориентированы на внутренний рынок Китая.

Китайский вариант процессора AMD Ryzen

Что до процессоров Hygon для настольных ПК, фактических аналогов Ryzen, то их главным отличием стал монтаж непосредственно на материнской плате методом пайки, без использования разъемов. Кроме того, для таких процессоров не предусматривался дискретный чипсет (набор системной логики) – по заверениям производителя, все нужные компоненты вошли в состав самих процессоров.

Потенциал китайских процессоров

Несмотря на отсутствие явных отличий от чипов AMD, китайские процессоры Hygon уже наглядно продемонстрировали свои возможности. В частности, процессоры Hygon Dhyana стали основой китайского суперкомпьютера Sugon Advanced Computing System (PreE), разработанного в 2018 г. и сразу же попавшего в мировой рейтинг Топ-500. Данная система дебютировала на 38 месте по версии рейтинга за ноябрь 2018 г. (список обновляется дважды в год – в июле и ноябре).

И все же, закрытие доступа к архитектуре Zen 2 может сильно повлиять на темпы развития китайских процессоров. 7-нанометровые чипы Ryzen третьего поколения, построенные на ней, уже продемонстрировали собственный потенциал – их сравнили с передовыми моделями процессоров Intel, и Ryzen 3xxx оказались не только более производительными, но и заметно более доступными. Добавим, что Intel в мае 2019 г. тоже сделала шаг вперед и перешла на 10 нанометров.