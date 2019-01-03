AMD выпускает серию процессоров мощнее и дешевле, чем у Intel

Новый этап противостояния

Компания AMD готовится нанести сильный удар по позициям Intel на рынке центральных процессоров для настольных ПК. Она готовит серию чипов Ryzen 3000, премьера которой состоится 9 января 2019 г. в Лас-Вегасе в рамках ежегодной выставки потребительской электроники CES 2019.

За несколько дней до премьеры стали известны спецификации и стоимость новых процессоров – информацию предоставил портал Tom’s Hardware со ссылкой на агрегатора цен E-katalog. Согласно этим данным, новые чипы AMD превосходят актуальную продукцию Intel не только по своим возможностям, но и по цене – при более современном техпроцессе продукция AMD стоит значительно дешевле.

Характеристики AMD Ryzen 3000

Сразу после премьеры линейка Ryzen 3000 будет включать семь процессоров – Ryzen 3 3300, Ryzen 3 3300X, Ryzen 5 3600, Ryzen 5 3600X, Ryzen 7 3700, Ryzen 7 3700X и Ryzen 9 3800X. Все модели покажут на CES 2019 на следующей неделе, а в мае нынешнего года к ним присоединится чип Ryzen 9 3850X, который станет новым флагманом всей серии. Все процессоры производятся по самой современной 7-нанометровой технологии. Для сравнения, Intel едва-едва перешла на 10 нанометров, но большинство ее чипов пока выпускаются на 14 нм.

Младший процессор Ryzen 3 3300 содержит 6 ядер и обрабатывает 12 одновременных потоков информации. Частота ядер – 3,2 ГГц по умолчанию и 4 ГГц при пиковых нагрузках, а уровень тепловыделения (TDP) не превышает 50 Вт.

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Ryzen 3 3300X при том же количестве ядер и потоков работает на частоте от 3,5 до 4,3 ГГц при TDP на уровне 65 Вт. В Ryzen 5 3600 уже 8 ядер и 6 потоков, частота от 3,6 до 4,4 ГГц, а TDP составляет все те же 65 Вт. Разогнанная его версия под названием Ryzen 5 3600X выдает частоту от 4 до 4,8 ГГц при TDP 95 Вт.

Далее, Ryzen 7 3700 обрабатывает 24 потока данных при помощи 12 ядер, его частота варьируется от 3,8 до 4,6 ГГц, а тепловыделение не превышает 95 Вт. Более мощный Ryzen 7 3700X при TDP 125 Вт рассчитан на частоту в пределах от 4,2 и до 5 ГГц.

Замыкают линейку два флагмана: Ryzen 9 3800X, который тоже покажут в январе, обладает уже 16 вычислительными ядрами с частотой от 3,9 до 4,7 ГГц и выделяет 125 Вт тепловой энергии. количество обрабатываемых потоков данных – 32. В мае линейку возглавит Ryzen 9 3850X – частота 4,3-5,1 ГГц, TDP 135 Вт, 16 ядер, 32 потока.

Цены и сравнение с Intel

На протяжении многих лет процессоры AMD стоят дешевле продукции Intel, и новые Ryzen 3000 исключением не станут. Шестиядерный Ryzen 3 3300 оценен в $99, и сравнить его можно с Intel Core i3-8100. Этот чип, анонсированный в четвертом квартале 2017 г. производится по 14-нанометровому техпроцессу, имеет TDP уровне 65 Вт и располагает 4 ядрами с частотой 3,6 ГГц. Процессор обрабатывает 8 одновременных потоков и стоит при этом $117. Другими словами, обладая целым рядом преимуществ, AMD Ryzen 3 3300 и «прохладнее», и дешевле. Да, у него ниже тактовая частота, но вычислительных ядер в сумме больше.

Также у Intel есть флагманский чип Core i7-9700K с закупочной ценой в пределах $380. Анонс процессора состоялся в четвертом квартале 2018 г., и это настольный 8-ядерный процессор, способный обрабатывать 8 потоков информации. Базовая частота Core i7-9700K составляет 3,6 ГГц, а уровень тепловыделения равен 95 Вт.

Таблица цен и характеристик новых процессоров AMD Ryzen 3000

AMD, в свою очередь, готова предложить 7-нанометровый Ryzen 7 3700Х с 12 ядрами, частотой 4,2 ГГц и TDP 105 Вт. Стоимость такого процессора – $329. Что касается флагманов Ryzen 9 3800X и Ryzen 9 3850X, то их стоимость составляет, соответственно, $449 и $499.

Цены на оставшиеся новинки AMD следующие: Ryzen 3 3300X – $129, Ryzen 5 3600 – $178, Ryzen 5 3600X – $230, Ryzen 7 3700 – $299. Все упомянутые в статье цены – закупочные, актуальны для партий в размере от 1000 экземпляров. Розничная стоимость процессоров будет объявлена на презентации, но, как показывает практика, в случае AMD разница между рекомендуемыми и закупочными ценами или незначительная, или отсутствует. Это объясняется большими объемами производства, особенно на фоне Intel, у которой возникли трудности с современными техпроцессами.

В отличие от чипов AMD, процессоры Intel сейчас в дефиците, который, по прогнозам аналитиков, продлится чуть ли не весь 2019 г. Нехватка чипов сказывается на их стоимости, которая неуклонно растет, что, в свою очередь, приводит к снижению спроса на них. Для примера, в России упомянутые Core i3-8100 и Core i7-9700K стоят, соответственно, от 11 500 руб. и 33 945 руб.