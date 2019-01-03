 

AMD выпускает серию процессоров мощнее и дешевле, чем у Intel

Техника
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, Текст: Эльяс Касми
Новые процессоры AMD Ryzen 3000 производительнее и дешевле аналогов Intel. В их основе лежит самый современный 7-нанометровый техпроцесс, пока недоступный Intel.

Новый этап противостояния

Компания AMD готовится нанести сильный удар по позициям Intel на рынке центральных процессоров для настольных ПК. Она готовит серию чипов Ryzen 3000, премьера которой состоится 9 января 2019 г. в Лас-Вегасе в рамках ежегодной выставки потребительской электроники CES 2019.

За несколько дней до премьеры стали известны спецификации и стоимость новых процессоров – информацию предоставил портал Tom’s Hardware со ссылкой на агрегатора цен E-katalog. Согласно этим данным, новые чипы AMD превосходят актуальную продукцию Intel не только по своим возможностям, но и по цене – при более современном техпроцессе продукция AMD стоит значительно дешевле.

Характеристики AMD Ryzen 3000

Сразу после премьеры линейка Ryzen 3000 будет включать семь процессоров – Ryzen 3 3300, Ryzen 3 3300X, Ryzen 5 3600, Ryzen 5 3600X, Ryzen 7 3700, Ryzen 7 3700X и Ryzen 9 3800X. Все модели покажут на CES 2019 на следующей неделе, а в мае нынешнего года к ним присоединится чип Ryzen 9 3850X, который станет новым флагманом всей серии. Все процессоры производятся по самой современной 7-нанометровой технологии. Для сравнения, Intel едва-едва перешла на 10 нанометров, но большинство ее чипов пока выпускаются на 14 нм.

Младший процессор Ryzen 3 3300 содержит 6 ядер и обрабатывает 12 одновременных потоков информации. Частота ядер – 3,2 ГГц по умолчанию и 4 ГГц при пиковых нагрузках, а уровень тепловыделения (TDP) не превышает 50 Вт.

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Ryzen 3 3300X при том же количестве ядер и потоков работает на частоте от 3,5 до 4,3 ГГц при TDP на уровне 65 Вт. В Ryzen 5 3600 уже 8 ядер и 6 потоков, частота от 3,6 до 4,4 ГГц, а TDP составляет все те же 65 Вт. Разогнанная его версия под названием Ryzen 5 3600X выдает частоту от 4 до 4,8 ГГц при TDP 95 Вт.

Далее, Ryzen 7 3700 обрабатывает 24 потока данных при помощи 12 ядер, его частота варьируется от 3,8 до 4,6 ГГц, а тепловыделение не превышает 95 Вт. Более мощный Ryzen 7 3700X при TDP 125 Вт рассчитан на частоту в пределах от 4,2 и до 5 ГГц.

Замыкают линейку два флагмана: Ryzen 9 3800X, который тоже покажут в январе, обладает уже 16 вычислительными ядрами с частотой от 3,9 до 4,7 ГГц и выделяет 125 Вт тепловой энергии. количество обрабатываемых потоков данных – 32. В мае линейку возглавит Ryzen 9 3850X – частота 4,3-5,1 ГГц, TDP 135 Вт, 16 ядер, 32 потока.

Цены и сравнение с Intel

На протяжении многих лет процессоры AMD стоят дешевле продукции Intel, и новые Ryzen 3000 исключением не станут. Шестиядерный Ryzen 3 3300 оценен в $99, и сравнить его можно с Intel Core i3-8100. Этот чип, анонсированный в четвертом квартале 2017 г. производится по 14-нанометровому техпроцессу, имеет TDP уровне 65 Вт и располагает 4 ядрами с частотой 3,6 ГГц. Процессор обрабатывает 8 одновременных потоков и стоит при этом $117. Другими словами, обладая целым рядом преимуществ, AMD Ryzen 3 3300 и «прохладнее», и дешевле. Да, у него ниже тактовая частота, но вычислительных ядер в сумме больше.

Также у Intel есть флагманский чип Core i7-9700K с закупочной ценой в пределах $380. Анонс процессора состоялся в четвертом квартале 2018 г., и это настольный 8-ядерный процессор, способный обрабатывать 8 потоков информации. Базовая частота Core i7-9700K составляет 3,6 ГГц, а уровень тепловыделения равен 95 Вт.

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Таблица цен и характеристик новых процессоров AMD Ryzen 3000

AMD, в свою очередь, готова предложить 7-нанометровый Ryzen 7 3700Х с 12 ядрами, частотой 4,2 ГГц и TDP 105 Вт. Стоимость такого процессора – $329. Что касается флагманов Ryzen 9 3800X и Ryzen 9 3850X, то их стоимость составляет, соответственно, $449 и $499.

Цены на оставшиеся новинки AMD следующие: Ryzen 3 3300X – $129, Ryzen 5 3600 – $178, Ryzen 5 3600X – $230, Ryzen 7 3700 – $299. Все упомянутые в статье цены – закупочные, актуальны для партий в размере от 1000 экземпляров. Розничная стоимость процессоров будет объявлена на презентации, но, как показывает практика, в случае AMD разница между рекомендуемыми и закупочными ценами или незначительная, или отсутствует. Это объясняется большими объемами производства, особенно на фоне Intel, у которой возникли трудности с современными техпроцессами.

В отличие от чипов AMD, процессоры Intel сейчас в дефиците, который, по прогнозам аналитиков, продлится чуть ли не весь 2019 г. Нехватка чипов сказывается на их стоимости, которая неуклонно растет, что, в свою очередь, приводит к снижению спроса на них. Для примера, в России упомянутые Core i3-8100 и Core i7-9700K стоят, соответственно, от 11 500 руб. и 33 945 руб.

Аксаков Анатолий, Комитет Государственной Думы по финансовому рынку

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