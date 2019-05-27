Intel представил самый мощный процессор для ПК. Чем ответил AMD

Компании AMD и Intel одновременно представили свои новейшие процессоры, продемонстрировав совершенно разный подход к их разработке. Intel продолжает делать ставку на гигагерцы, тогда как AMD отдает предпочтение актуальным техпроцессам и современным архитектурам.

Еще больше гигагерц

Компания Intel официально анонсировала новейший процессор для настольных компьютеров – Core i9-9900KS с восемью вычислительными ядрами. По состоянию на 27 мая 2019 г. это самый мощный чип линейки Core, но ему по-прежнему недоступен 10-нанометровый техпроцесс, работу над которым Intel все никак не завершит. Напомним, что у Intel также есть линейка процессоров Xeon, позиционируемых в качестве серверных. Серия включает ряд моделей для настольных ПК, но основная линейка Intel для десктопов - это именно Core.

Core i9-9900KS – это улучшенная версия процессора Core i9-9900K, представленного в IV квартале 2018 г. и ставшего на тот момент самым мощным в серии Core. От него новый чип отличается повышенными частотами работы – он может в течение длительного времени удерживать частоту 5 ГГц на всех восьми ядрах при пиковых нагрузках. Базовая частота в данном случае составляет 4 ГГц против 3,6 ГГц у Core i9-9900K (максимальная частота у этого процессора – 4,7 ГГц), что ставит его на первое место в рейтинге самых мощных чипов Intel для настольных ПК.

Предварительный анонс

Премьера Core i9-9900KS оказалась не финальной – Intel раскрыл лишь основные характеристики чипа, умолчав о его рекомендуемой стоимости и уровне тепловыделения (TDP). Об этом представители компании расскажут в рамках выставки Computex 2019 в Тайбэе (Тайвань), открывающейся 28 мая 2019 г.

Дебют самого мощного процессора Intel Core

Core i9-9900KS – это процессор со встроенным видеоядром, таким же, как и в младшей модели Core i9-9900K, в которой, напомним, используется графика Intel UHD 630. Технология HyperThreading тоже присутствует – при наличии собственных восьми ядер процессор способен обрабатывать до 16 одновременных потоков данных, по два потока на ядро. Официальная рекомендуемая цена Core i9-9900K в партии от 1 тыс. штук составляет $488 (31,5 тыс. руб. по курсу ЦБ на 27 мая 2019 г.), а его TDP находится на уровне 95 Вт. В России данный процессор стоит 40 тыс. руб. Цена и уровень тепловыделения могут возрасти в случае более мощного Core i9-9900KS.

Апгрейд системного блока

Представители Intel отметили, что для Core i9-9900KS не потребуется замена материнской платы – подойдут те же модели, что рассчитаны для работы с младшим Core i9-9900K. Тем не менее, без обновления прошивки BIOS обойтись не удастся, а сроки релиза свежего ПО будут зависеть от производителей системных плат.

Во время презентации Intel поместил свой новый процессор в обычный системный блок, дополненный жидкостной системой охлаждения с замкнутым контуром. Тем самым компания хотела подчеркнуть, что Core i9-9900KS не требуется сверхмощная и сложная система охлаждения. Также было сказано, что в чипе используется припой. Информацию о наличии или отсутствии в чипе уязвимостей класса MDS Intel не предоставил.

Скоростные и доступные AMD Ryzen

Одновременно с предварительным анонсом Intel Core i9-9900KS состоялась полноценная премьера процессоров AMD Ryzen 3000 второго поколения, впервые о которых стало известно еще в начале января 2019 г. Конкурент Intel представил пять моделей чипов в разной ценовой категории и с разной целевой аудиторией. Анонсированные процессоры получил названия Ryzen 5 3600, Ryzen 5 3600Х, Ryzen 7 3700Х, Ryzen 7 3800Х, и в продажу они поступят уже в 7 июля 2019 г.

Характеристики и цены процессоров AMD Ryzen 3000

Модель Кол-во ядер, потоков Частота, ГГц TDP Объем кэш-памяти, МБ Цена, $ Ryzen 5 3600 6, 12 3,6-4,2 65 35 200 Ryzen 5 3600X 6, 12 3,8-4,2 95 35 250 Ryzen 7 3700X 8, 16 3,6-4,4 65 36 330 Ryzen 7 3800X 8, 16 3,9-4,5 105 36 400 Ryzen 9 3900X 12, 24 3,8-4,6 105 70 500

Источник: AMD

В таблице приведены суммарные значения кэш-памяти – AMD не стала уточнять объемы первого, второго и третьего уровней. Перечисленные процессоры полностью совместимы с системными платами с сокетами AM4, а также с платами на новом чипсете X570.

Новые AMD Ryzen существенно превосходят по производительности своих предшественников

Для более наглядной демонстрации превосходства третьего поколения Ryzen над вторым AMD провела наглядное их сравнение. Для примера, AMD Ryzen 3800X обходит по производительности Ryzen 2700X на 14-34% в зависимости от поставленных задач.

Новые процессоры AMD и быстрее, и дешевле аналогов Intel

Не обошлось и без сравнения с процессорами Intel: так, по словам представителей AMD, новый флагманский Ryzen 9 3900X стоимостью $500 (32,2 тыс. руб.), как утверждается, окажется быстрее Core i9-9920X с ценой в $1200 (77,3 тыс. руб.) на 6 % в многопоточном режиме и на 14% в однопоточном. Замеры проводились в Cinebench R20.

Добавим также, что все новые процессоры AMD построены на архитектуре Zen 2 и произведены по нормам 7-нанометрового техпроцесса. Intel же по-прежнему эксплуатирует 14-нанометовые нормы.