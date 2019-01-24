Intel терпит фиаско с разработкой процессоров Ice Lake

Процессоры Intel Ice Lake, произведенные по 10-нанометровому техпроцессу, могут задержаться до 2020 г. по причине возникших у Intel трудностей с интеграцией поддержки интерфейса PCI Express 4.0. К тому моменту AMD завалит рынок дешевыми 7-нанометровыми процессорами Ryzen 3000.

Intel отстает от графика

Компания Intel может вновь перенести дебют своих первых серийных 10-нанометровых процессоров на более поздний срок. Причиной тому могут стать трудности, с которыми столкнулись разработчики в процессе внедрения в чипсеты (наборы системной логики) для новых процессоров поддержки интерфейса PCIe 4.0. Об этом сообщил ресурс KitGuru со ссылкой на собственные источники.

Как утверждается, к разработке новых чипсетов Intel приступила сравнительно недавно, и пока она не успевает по срокам, заданным ею еще 2018 г. По словам ее представителей, первые 10-нанометровые процессоры Core поколения Ice Lake должны были увидеть свет во второй половине 2019 г.

О 10-нанометровых процессорах Ice Lake представители Intel с воодушевлением рассказывали на выставке CES 2019 в Лас-Вегасе, где также были показаны 7-нанометровые чипы AMD серии Ryzen 3000: их анонсировала сама Лиза Су (Liza Su), генеральный директор компании. Красочно расписав возможности Ice Lake, сотрудники Intel уклонились от ответов на вопросы касаемо чипсетов для будущих материнских плат и в целом сроков релиза.

Процессор Intel Ice Lake на CES 2019

На этом фоне презентация AMD выглядит намного более убедительной: и готовые к производству дешевые 7-нанометровые процессоры показали, и поддержку PCIe 4.0 в них внедрили, не испытав при этом особых затруднений технического плана.

Возможности PCI Express 4.0

PCIe 4.0 – это новое поколение шины PCI Express, используемой для подключения карт расширения, в частности, современных видеокарт, и твердотельных накопителей в ПК и ноутбуках. Стандарт был официально представлен 8 июня 2017 г.

Главное отличие нового стандарта от широко распространенного сейчас PCIe 3.0 заключается в резко возросшей скорости передачи данных на каждую линию. Для сравнения, в PCIe 3.0 она составляет 8 ГТ/с (гигатранзакций в секунду), а в 4.0 – уже 16 ГТ/с, то есть прирост двукратный.

Рассмотрим более наглядный пример: многие SSD-накопители, подключаемые по PCIe 3.0, используют четыре линии, что дает пропускную способность 32 ГТ/с. При переходе на PCIe 4.0 параметр вырастет до 64 ГТ/с.

Аналогичная ситуация и с видеокартами для настольных ПК: для их подключения задействуется интерфейс PCIe 3.0 х16, в составе которого 16 линий PCIe, но скорость передачи данных достигает все тех же 32 ГТ/с. С переходом к использованию PCIe 4.0 здесь также ожидается двукратный «разгон».

В дополнение к перечисленному, в стандарте PCIe 4.0 уменьшены задержки при передаче информации, а также улучшена поддержка виртуализации.

Официальная реакция Intel

Intel пока прокомментировала информацию о возможных проблемах с интеграцией PCIe 4.0 в чипсеты и о переносе даты начала продаж новых процессоров. Однако нельзя отрицать очевидное: актуальность эти чипы потеряли уже сейчас, еще до своего релиза, поскольку даже производители мобильных процессоров активно переходят на 7 нанометров – осенью 2018 г. это сделали Apple и Huawei, а в декабре 2018 г. с анонсом платформы Snapdragon 855 их догнала и Qualcomm.

Черная полоса Intel

На сегодняшний день дела у Intel идут не очень хорошо: еще несколько лет назад она была лидером рынка центральных процессоров для ноутбуков, серверов и ПК, выпуская самые передовые и актуальные решения, а теперь она оказалась в числе догоняющих. Сейчас ее модельный ряд состоит лишь из 14-нанометровых процессоров, и что-то более современное компания предложить не в состоянии. Об истинных причинах того, почему столь технически вооруженная компания, в течение более 15 лет задававшая тренд всему рынку процессоров, вдруг оказалась в таком положении, остается лишь догадываться.

Презентация Intel на CES 2019

В 2020 г. Intel собирается вернуться на рынок дискретных видеокарт, который покинула в начале века, с новой линейкой ускорителей Xe. Технические подробности о картах засекречены, но есть вероятность, что и здесь Intel планирует использовать PCIe 4.0.

AMD, что не удивительно, уже обошла Intel и здесь: еще в начале ноября 2018 г. она анонсировала первые в мире графические ускорители Radeon Instinct MI60 и MI50 с поддержкой PCIe 4.0 и, ко всему прочему, 7-нанометровые. GPU предназначены для работы в составе оборудования для дата-центров.

C другой стороны, Intel может одним махом решить все свои проблемы – ей нужно лишь выкупить AMD, и тогда она вновь станет лидером, на которого будут равняться остальные. Ей, заметим, уже приписывают соответствующие планы: информация поступила от глав крупных IT-компаний. Сведения пока не имеют официального подтверждения, но, что более важно, самой Intel не отрицаются.