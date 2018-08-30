От идей к успеху: история и ценности бренда Ricoh

Объем промышленной цифровой печати в мире уже составляет 16% от общего объема производства полиграфической продукции в денежном эквиваленте и неуклонно растет. С момента старта продаж модели 914, произведенной компанией «Галоид» в 1960 г., минули десятилетия. Сначала мы знали только Xerox, теперь теряемся в обилии производителей печатного оборудования. Разобраться, кто лучше и что выгоднее, нам помогают не только собственные ошибки, но и изучение истории того или иного бренда

Как все начиналось

Вторую половину XX и начало XXI веков мы запомним как мощный технологический прорыв, который подарил миру новые средства связи, персональный компьютер, Интернет и абсолютно иную цифровую реальность. Среди людей, изменивших жизнь человечества, навсегда останутся те, чья жизнь была посвящена не столько бизнесу, сколько реализации наукоемких идей. Джозеф Ликлайдер, Билл Гейтс, Стив Джобс, Стив Возняк, Марк Цукерберг – наряду с хорошо известными каждому школьнику именами есть и другие, которые благодаря упорству и таланту обеспечили новую эру в печатных технологиях.

Когда Честер Карлсон (1906–1968) 22 октября 1938 г. получил первый ксерографический отпечаток в Рочестере (США), он и не подозревал, что своим изобретением навсегда изменит полиграфический мир. Двумя годами раньше, 6 февраля 1936 г., по другую сторону Тихого океана Киёси Ичимура (1900–1968) регистрирует компанию по производству фотобумаги. В штате было всего 33 сотрудника, которые ранее работали в Институте физических и химических исследований Rikagaku Kogyo (Япония). Количество разработок института (основан в 1927 г.) было настолько многообразным, что один из департаментов, занимавшихся фоточувствительными бумагами, был выделен в самостоятельное предприятие. Казалось бы, что тут общего?

Киеси Ичимура

Создавая компанию Riken Kankoshi Co., Ltd, Киёси Ичимура и не подозревал, что двигается параллельным с Честером Карлсоном курсом. Разница была в том, что американский изобретатель изначально создавал копировальное устройство, а японский менеджер начинал с производства материалов для тиражирования и уже через два года стал осваивать выпуск разнообразной оптики под названием Riken. Если Карлсон ставил перед собой цель – выпустить аппарат для копирования текстовой информации и решал инженерную задачу реализации электрографического способа переноса изображения, то Ичимура интересовался оптимизацией метода передачи любого изображения вообще. Обобщая ноу-хау в области печатных технологий он, даже и не подозревая об этом, создавал инновационное производство печатного оборудования Ricoh, основанное на трех постулатах – надежность, доступность и экологичность.

Ичимура вовремя уловил основные тенденции развития рынка оптических устройств и фото-технологий. Под его руководством за три десятилетия некогда небольшая компания по разработке и производству светочувствительных бумаг превратилась в мощнейший концерн, известный сегодня под брендом Ricoh. Начав с производства зеркальных фотокамер, Ичимура одновременно занимается созданием копировальных устройств, тем самым закладывая на десятилетия вперед фундамент для будущей корпорации.

Карлсон и Ичимура родились в бедных семьях, начинали, как принято сейчас говорить, «с нуля», переживали тяжелейшие времена и работали, работали, работали. Изучая биографии «отцов» цифровой печати, поражаешься идентичности их жизненного пути – полное отсутствие связей, с трудом полученное образование, воля к победе, талант, упорство и административные способности. Они жили в одно время, умерли в один и тот же год, но оставили после себя два общемировых бренда – Xerox и Ricoh.

Примечательно, что в 1955 г., за пять лет до появления легендарной модели Xerox 914, в Японии был уже выпущен первый копир Ricoh Ricopy 101, работавший на светочувствительной бумаге. Это было началом большого пути на рынке цифровой печатной техники. По времени все это совпадает с брендированием Xerox – смена официального наименования компании Haloid началась в 1958 г. и завершилась в 1961 (Xerox Corporation). Современное наименование Ricoh Company, Ltd японская компания регистрирует в 1963 г. Сама же торговая марка Ricoh официально появилась в Европе и Северной Америке в 1981 г.

О Честере Карлсоне написаны книги, сведения о Киеси Ичимура пока еще обрывочны и не систематизированы. Для российского читателя трудно адаптировать японские тексты, но востребованность такой информации очевидна. Ниже изложена краткая версия его биографии.

Детство «с удочкой»

4 апреля 1900 г. в фермерской семье на одном из самых южных островов Кюсю (Япония) родился Киеси Ичимура. Отец основателя Ricoh – потомок древних самураев – был гордым человеком и часто менял работу. Семья бедствовала… Когда Ичимура был во втором классе, его дедушка купил ему молодую корову, чтобы хоть как-то оплачивать образование внука. По сути дал «удочку, чтобы ловить рыбу»! Киеси усвоил первый урок бизнеса: ухаживал за коровой так, чтобы та производила как можно больше телят, которых он с успехом продавал и оплачивал на вырученные деньги школьные сборы за обучение. При этом он очень мало оставлял себе на карманные расходы и тратил все время на заготовку сена для своей кормилицы. В итоге корову изъяли власти за неуплату налогов. Дедушка скажет Киеси: «Если это закон, то мы должны с этим смириться» и в десятилетнем ребенке навсегда останется дух неподчинения иррациональности мира.

Ичимура хорошо учился и был лидером в классе. Правда, лидерство это было основано на детском бунте и желании показать себя. В нашей стране сказали бы, что он был хулиганом, историки описывают это как озорство и шалости. Однажды, возмущенный поведением ученика учитель погнался за Киеси, эта гонка продолжалась до реки, пока «озорник» не обрушил жидкий деревянный мостик, и его преследователь не оказался в воде. Изобретательность была свойственна Ичимура. Несмотря на свое скромное происхождение, еще в детские годы он показывал интеллект, страсть и дух предпринимательства.

Все-таки финансовое положение всей семьи давало себя знать: Киеси бросил среднюю школу и начал продавать овощи, чтобы содержать себя и общее домохозяйство. Это был тяжелый период для юноши, он очень переживал, что не может учиться дальше. Узнав, что местный банк ищет сотрудника-стажера, Ичимура устраивается туда и отдает все свои силы канцелярской работе. Понимая, что без образования путь в будущее закрыт, Киеси, хорошо зарекомендовавший себя в банке, подает заявку на перевод в Токио для продолжения учебы.

Трудовые университеты

В 1919 году Ичимура переезжает в Токио и начинает работу в главном офисе банка Saga Kyoei. Параллельно он поступает в вечернюю школу университета Чуо на специальность «юриспруденция». Бывали дни, когда он ничего не ел ничего, кроме воды – такому упорству можно только позавидовать, но Киеси твердо сказал себе: «Не надо полагаться на кого-либо, верить надо в свои силы!».

На втором курсе будущий основатель Ricoh стал посещать лекции по политическим наукам. Поскольку он был беден, то новые знания о капитализме, расширяющем пропасть между бедными и богатыми, привели его к коммунистическим взглядам. Юношеский максимализм не оставлял выбора и Ичимура достаточно долго переживал из-за своих убеждений, опасался репрессий, так как в тот период начались гонения на коммунистов в Японии. Позже судьба сделает поворот, и он станет богатым человеком, но это не помешает ему сделать много добрых дел для простых людей.

Здоровье из-за чрезмерного напряжения и отсутствия нормального питания было подорвано. Туберкулез, которым он заболел, был серьезным испытанием. Смерть ходила где-то рядом, но Киеси удалось победить болезнь. Осознание, что жизнь иллюзорна и смысл ее только в том, что человек оставит после себя, пришло к Ичимуре в тяжких испытаниях. Это стало мощным мотиватором во всей его будущей карьере.

В 1922 г., после окончания университета, Ичимуру переводят в Дейто-банк в Пекин и позже в Шанхай. В Китае он женится и наконец-то может перевести дух – закончилась нищета. Скромность в личной жизни свойственна японской нации и поэтому до нас не дошли подробности семейного быта Киеси. Достоверно известно лишь то, что жена много раз помогала супругу в делах, не давая падать духом и создавая уют в доме. Несколько лет спокойной семейной жизни в Китае позволили Ичимура почувствовать, что труд был не напрасен.

Ничто не предвещало несчастья, но случилась Великая депрессия и банк закрыли. Ичимуру обвиняют в растрате и сажают в тюрьму. Пять месяцев он проводит в заключении, прежде чем его оправдают. Мы можем только догадываться, что чувствовал молодой предприниматель в то время, оказавшись на дне общества по ложному обвинению. Помогла вера в себя и, освободившись из заключения, Киеси возвращается в Японию.

Устроившись на работу в страховую компанию на родном острове Кюсю, Ичимура в течение двух месяцев пытается продать хоть одну страховку. Никто не хочет ничего покупать, и он думает уже все бросить, но жена настаивает на том, чтобы он работал дальше. Спустя некоторое время продажи пошли… Для Киеси это был реальный тренинг продавца – экономическая депрессия ослабила страну, но он не сдается и к 1929 г. становится главным продавцом в компании. Ичимура много думает о том, чтобы организовать собственное дело. Общаясь с различными компаниями, он страхует производство светочувствительных бумаг. Таким образом ему удалось приобрести права на компанию Yoshimura Co. Ltd., и он становится генеральном агентом по продаже фотобумаги, произведенной Rikagaku Kogyo.

Открыв свой первый магазин в городе Фукуока, Ичимура со свойственным японцам трудолюбием погрузился в работу. Это был его первый официальный бизнес и пути назад не было. Киеси, чтобы сэкономить на персонале, лично выполнял обязанности продавца, упаковщика и курьера. Жена помогает ему, и результат не заставил себя ждать. Через полгода бизнес расширился: Ичимура открывает второй магазин и получает агентские права для торговли в Корее и Манчжурии.

Настойчивость в достижении поставленных целей отличала молодого человека. Сочетая работу с обучением, он успевает на практике понять внутренние механизмы бизнеса. Работа в банке позволяет увидеть финансовую систему устройства мира, и медленно, шаг за шагом, Киеси Ичимура «создает себя».

Riken. Начало большого пути

В 1917 г. был основан Японский институт физико-химических исследований Riken, который до сих пор занимается новаторскими исследованиями. Группа Riken – это был и есть своего рода государственный бизнес-инкубатор, разработки которого нужно было внедрять в различных отраслях промышленности. Для этих целей создавались инновационные коммерческие предприятия и Rikagaku Kogyo был одним из них. Следует заметить, что в тот период фото-бумага являлась революционным изобретением в мире, бум в промышленной фотографии только начинался.

Исследовательская группа Riken была заинтересована в активных управленцах, которые могли бы продвигать научные разработки. Руководство постоянно анализировало деятельность своих дочерних компаний и их представителей. В 1933 г. по приглашению доктора Масатоси Оокоти, директора Riken, Ичимура начинает работу в должности руководителя отдела по производству светочувствительной бумаги в институте. Как это часто бывает, появление в стенах академического института простого владельца магазина было встречено враждебно. Все инициативы Ичимура встречают сопротивление со стороны коллег, имеющих научные степени и звания. Конфликт имиджевых и научных интересов был решен весьма своеобразно – в начале 1936 г. была основана еще одна дочерняя компания – Riken Kankoshi, а Ичимура стал ее генеральным директором.

Руководство компании Riken Kankoshi

(Ичимура во втором ряду в центре)

Именно с этой даты, 6 февраля 1936 г., начинается эра компании Ricoh. Понимая, что продажа фоточувствительных бумаг ограничена рынком и, по сути, может лишь обеспечить достойное существование на определенный период времени, Киеси Ичимура расширяет спектр деятельности и в 1937 г. начинает производить фотоаппараты. Успех в новом производстве и хорошая динамика продаж способствуют принятию решения о переименовании. В 1938 г. RikenKankoshiстановится Riken Optical Co., Ltd.

Послевоенные годы

Вторая мировая война, в которой Германия и Япония потерпели поражение, ввергает экономику двух стран в разруху. Стресс, который испытали все граждане стран победителей и побежденных, заставляет искать новые пути выхода из кризиса. Не отягощенные теперь военными бюджетами экономики Германии и Японии направляют свой вектор развития на промышленность и наукоемкие производства.

Киеси Ичимура, понимая, что рынок высокотехнологичных производств на время закрыт, открывает в 1946 г. магазин San-Ai («Три любви») по продаже бакалейных товаров. Именно в то время основателем корпорации Ricoh были сформулированы основополагающие принципы, которые до сих пор являются идеологией компании: «Люби ближнего своего», «Люби свою работу» и «Люби свою страну». В переводе на русский это означает три основных постулата – семья, клиент, общество.

Тщательно продумав концепцию столь неоднозначного предприятия, Киеси нашел наиболее «проходное» место в районе Гинза (Токио) и стал продавать товары по низким ценам. Именно эта концепция – скорость товарооборота важнее маржинальности – ляжет в основу политики Ricoh.

Принципы философии, которые станут идеологией будущего концерна, были разработаны Ичимурой в послевоенные годы. Человеческий капитал значил для Киеси больше, чем цифры продаж и прямые инвестиции. Достаточно быстро он понял, что эмоционально мотивированный сотрудник трудится эффективнее, чем тот, кто работает за материальное вознаграждение. Восстанавливая храм Мейдзи (Токио) в 1947 г., Ичимура отбросил на второй план вопрос прибыли и переоборудовал Мемориальный зал Конституции в Мемориальный зал Мейдзи для проведения свадебных церемоний. Столь нестандартное решение увеличило посещаемость храмового комплекса и сделало его популярным вплоть до наших дней.

Опыт с храмом Мейдзи и магазином в Гинза определили философию управления, которой Ичимура придерживался в дальнейшем. Прибыль не там, где высокая цена, прибыль там, где есть разумные цены и поток клиентов – именно так была сформулирована концепция группы компаний, которые создал и которыми управлял основатель Ricoh.

Диверсификация бизнеса была не случайна. Для того, чтобы развивать перспективные наукоемкие направления нужны средства, и Киеси Ичимура ведет дела по принципу сообщающихся сосудов, инвестируя в технологии, которые позже наполнят общий баланс концерна. По его мнению, компании с узкой специализацией способны выигрывать конкурентные войны, но в долгосрочной перспективе не всегда стабильны. В 1952 г. Ичимура создает San Oil Co. Ltd., занимающуюся поставками авиатоплива. Войти на этот рынок помогла разработка сотрудниками компании оригинальной системы топливозаправочных гидрантов, что позволило получить разрешение на заправку самолетов в аэропорту Ханэда. При этом он сильно потеснил конкурентов из США, которые были на привилегированном положении в Японии.

Мировые рынки. Ricoh

Упавшие после войны до 10% объемы производства компании Riken Kankoshi удалось вернуть на прежний уровень в 1949 г. Компания становится лидером рынка в сфере производства фотоаппаратов и фотобумаг. В 1950 г, благодаря усилиям инженеров компании, выпускается классический зеркальный фотоаппарат Ricohflex III, который завоевал широкую популярность среди местных фотографов.

Деловая активность в 50-е годы во всем мире была высока. Человечество, осознав разрушительные последствия глобальных военных конфликтов, перешло к конкуренции в технологиях. Научным исследованиям уделяется огромное внимание и выделяются мощные бюджеты. Создание атомной бомбы показало миру, что победителей в следующей войне просто может не быть! Военные действия перешли в иную плоскость – противостояние интеллектов наций. Наступил период научно-технического прогресса.

Следуя принципу освоения новых территорий для бизнеса Ичимура, начиная с 1955 г. регулярно посещает Европу и США. Честер Карлсон уже запатентовал свои разработки в области электрографии и компания Haloid выпустила прообраз будущего ксерокса. Это не ускользает от внимания японского топ-менеджера, и он решает сосредоточиться на разработке офисных печатных устройств. Создается первый в мире листовой копир Ricopy 101 – устройство, работающее на светочувствительной бумаге. Объем производства копиров растет, инвестиции в научные исследования увеличиваются… Популярность данной модели в Японии превзошла все ожидания: пользователи оценили компактность и безотказность техники, и почти в каждом офисе можно было увидеть Ricopy 101. В Азии выражение «рикопировать» появляется намного раньше «ксерокопии» в странах Америки и Европы.

Киеси Ичимура обладал несомненным талантом организатора. Его называли генератором идей, но этого мало для успеха. Японцев вообще отличает приверженность своей работе. Активность и трудолюбие – спутники удачи. Страна, практически не имевшая полезных ископаемых, после Второй мировой войны становится одним из главных научно-промышленных центров мира. И это не случайно! Островное государство направляет все свои усилия на развитие в той сфере, которую позже назовут инновационной.

Ярким иллюстративным примером тому служит бизнес семьи Сакити Тоёда, который в 1894 г. сделал свой первый деревянный прядильный станок, в 1926 г. открыл завод по производству автоматических ткацких станков, а в 1930 г. основал первый автомобильный завод Тойота. Сакити Тоёда и его сын заложили в «гены» компании принципы «точно вовремя» и «бездефектности». Несомненно, что Киеси Ичимура очень хорошо знал и умел применять на практике постулаты Тойота. Фундаментальная основа Дао Тойота (дао – путь) – в уникальном подходе к персоналу, заключающемся в воспитании, обучении и развитии. Именно персонал – квалифицированный, трудолюбивый, ответственный – ключ к успеху любой компании.

Любой полиграфист знает, что принцип безотказности оборудования является доминирующим в бизнесе. Киеси Ичимура как-то произнес фразу, которая стала ключевой в производстве печатной техники Ricoh: «Мы лучше заранее спрогнозируем сколько копий выпустит наш копир, чем будем регулярно заниматься ремонтом. Мы несем ответственность за качество нашей техники!». Действительно, будущее показало, что в отличии от Xeroxс мощной сервисной поддержкой, в Ricoh выпускают оборудование, которое не выходит из строя.

Если Честер Карлсон открыл и реализовал электрографический способ переноса изображения на бумагу, то Киеси Ичимура создал концерн, который не просто воспользовался электрографией, а благодаря таланту японских инженеров и их трудолюбию довел данный способ до совершенства. Именно в Ricoh первыми поняли, что мало выпускать промышленное цифровое печатное оборудования, но и следуя политике компании нужно, чтобы данная техника продавалась по доступным ценам и могла тиражировать изображения со значительно улучшенным качеством и дополнительными опциями.





В 1963 г. компания Riken официально изменяет название на Ricoh. По сути слово из наименования линейки наиболее успешных продуктов становится официальным брендом концерна. С этого времени начинается современный этап развития компании. То же самое, как было сказано выше, произошло в этот период и в США – название производимого оборудования (копир Xerox Model A) становится его брендом.

Успешные дела

Будучи уже на вершине иерархической лестницы Ичимура реализует многие проекты, которые живут и по сей день.

В 1958 г. в западной части Гинзы открывается торговый центр Nishi-Ginza. В одном здании были представлены различные магазины, и это было для Японии тех времен революционным начинанием, поскольку в стране торговля осуществлялась в розницу географически в разных местах. Прообраз современных гипермаркетов Nishi-Ginza функционирует до наших дней и является достопримечательностью Токио.

По просьбе министра внешней торговли в начале 60-х годов прошлого века Ичимура берет на себя обязательства провести реструктуризацию обанкротившей компании Takano Precision Industry Co., Ltd в Нагойя. Проведя ряд собраний с сотрудниками и уверив персонал, что никто не лишится работы, Ичимура меняет название компании, занимается реорганизацией руководящего состава и решает вопросы качества продукции. Так в мире появился новый бренд Ricoh Watch! Всего через полгода часовая продукция становится мега-популярной на местном рынке. Позже появляется новый продукт Ricoh Dynamic Wide, который уже выводится на торговые площадки мира. В 1986 г. компания была переименована в Ricoh Elemex и долгое время удерживала лидирующие позиции в производстве механических и кварцевых часов.

Первая лизинговая компания в Японии – Japan Lease International – также появилась благодаря инициативе и предприимчивости Киеси Ичимура. Уловив тенденции в мировой бизнес-среде, он фактически внедряет систему, которая позволяет повысить деловую активность. «Чтобы пользоваться – не обязательно покупать» и «Устройства не вечны» – два основополагающих лозунга компании открывают новые возможности для предприимчивых людей.

Будучи верным своим новаторским принципам, Киеси Ичимура реализует проект строительства высокоэтажной башни Dream Center на главном перекрестке токийского торгового центра Гинза. В 1963 г. в полночь состоялось открытие здания, которое вызвало большой интерес публики. Для того времени башня была уникальным проектом и многие компании стремились арендовать помещения в нем. На вершине здания расположена вывеска Ricoh, работающая от возобновляемого источника энергии, что соответствует основным экологическим принципам компании.

Ичимура многое сделал для общей культуры человечества. Сад в Майми, носящий его имя, гимназия в родном городе Сага, Фонд развития новых технологий – перечень можно продолжать, но основным моментом всей его деятельности все-таки был тот посыл, который он получил в молодости, борясь с туберкулезом: «Жизнь скоротечна и Человек должен оставлять после себя что-то миру».

В науке важно, кто первый сделал то или иное открытие! За право быть первопроходцем сражаются ученые, и мир до сих пор спорит по целому ряду изобретений – радио, телевизор, печатная машина… В целом это правильно. Однако, мы редко задумываемся о тех, кто совершенствует любое ноу-хау и доводит его до промышленных масштабов. Заслуга этих людей неоценима! Мир полон идей, и ничто не мешает реализовывать любую из них. Киеси Ичимура смог создать «генотип» целой корпорации, которая в XXI веке стала устойчивым брендом, и вписать свое имя в историю.

Александр Иванов,

Председатель Клуба директоров цифровых типографий Санкт-Петербурга, д.т.н.