Исследование: спрос на туристические апартаменты в 2025 году вырос в полтора раза

Платформа Bronevik.com и сервис RealtyCalendar провели совместное исследование рынка туристической аренды апартаментов в России в 2025 г. Анализ показал, что за год спрос на посуточную недвижимость вырос на 55%. Апартаменты продолжают укреплять позиции как универсальное решение для поездок разного типа – от коротких путешествий до длительных командировок. Об этом CNews сообщили представители Bronevik.com.

Больше всего апартаментов традиционно бронировали в крупнейших административных и региональных центрах страны. Лидером остается Москва, в которой совершено 16% всех заказов по России, за ней следуют Санкт-Петербург с долей 8%, Казань и Краснодар (по 4%), Новосибирск и Екатеринбург (по 3%). Замыкают десятку Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Тюмень и Сочи (по 2%).

Наибольший прирост бронирований апартаментов в 2025 г. зафиксирован в небольших городах, многие из которых не являются туристическими лидерами: здесь количество заказов увеличилось кратно по сравнению с прошлым годом. В Нальчике и Майкопе объем заказов вырос более чем на 230%, в Пензе и Батайске – примерно на 160%, в Набережных Челнах и Нижневартовске – почти на 150%. Существенную положительную динамику также показали Суздаль и Орел (около +140%), Обь и Чехов (свыше +120%), а также Таганрог (+123%). Рост спроса на этих направлениях обусловлен увеличением числа коротких поездок, развитием соседского туризма и использованием посуточной недвижимости для частных визитов.

Средний чек за бронирование апартаментов в 2025 г. вырос на 8% и достиг 3 ,5 тыс. руб. за ночь. Темпы роста цен замедлились по сравнению с 2024 г., когда показатель увеличился на 14%. Средняя продолжительность аренды составила два-три дня.

Дороже всего размещение в апартаментах стоило на горнолыжном курорте Шерегеш (Кемеровская область) – в среднем 9 тыс. руб. за ночь. Среди направлений с самой высокой стоимостью посуточной аренды есть другие горнолыжные локации: Терскол (Кабардино-Балкария, 7,5 тыс. руб. за ночь) и Красная Поляна (Краснодарский край, 6 тыс. руб.). Также в топ-10 вошли морские курорты: Зеленоградск (Калининградская область, 7 тыс. руб.), Сириус (Краснодарский край, 6 тыс. руб.) и Светлогорск (Калининградская область, 5,9 тыс. руб.). Кроме того, в рейтинге есть города, востребованные для экскурсионных поездок: Суздаль (Владимирская область, 7 тыс. руб.) и Выборг (Ленинградская область, 5,7 тыс. руб.). В число лидеров по стоимости также попал Миасс (Челябинская область, 6 тыс. руб.), популярный благодаря возможностям отдыха на природе.

Самые бюджетные бронирования апартаментов в 2025 г. были совершены в городах с умеренным туристическим потенциалом. Так, средние чеки за ночь в Братске и Магнитогорске составили 2,3 тыс. руб., в Армавире, Оренбурге, Сызрани и Сыктывкаре – 2,4 тыс. руб., в Брянске, Кемерово и Барнауле – 2,6 тыс. руб., в Волгодонске – 2,7 тыс. руб. за ночь. В этих городах апартаменты в первую очередь востребованы для краткосрочных поездок, транзитных остановок и частных визитов.

«В 2025 г. мы отметили прирост бронирований городах, которые ранее не пользовались высоким спросом. Одновременно фиксируется небольшое сокращение турпотока на традиционных туристических направлениях. Эти факторы привели к снижению динамики среднего чека, – сказал Илья Формальский, сооснователь сервиса RealtyCalendar. – Мы ожидаем, что данный тренд сохранится и в 2026 г. Но при этом динамика среднего чека повысится, так как возрастут расходы арендодателей, в том числе, в связи с увеличением налоговой нагрузки».

Отдельно в рамках исследования были проанализированы бронирования апартаментов для командировок. В 2025 г. интерес бизнес-туристов к этому формату вырос на 25% год к году. Средний чек за ночь в деловых поездках, так же как и в частных, составил 3,5 тыс. руб. (+6% год к году), при этом средняя длительность проживания достигла пяти ночей.

«Востребованность посуточной недвижимости для деловых поездок продолжает набирать обороты, несмотря на некоторое замедление динамики, – сказала Марина Гончаренко, исполнительный директор платформы Bronevik.com. – Апартаменты становятся более качественными и лучше оснащенными, часто не уступая отелям по уровню комфорта и при этом оставаясь более доступными по цене. Рост тарифов в гостиницах на фоне более сдержанного увеличения лимитов на командировки также поддерживает интерес корпоративных гостей к апартаментам и делает их рациональным выбором для деловых поездок».

По количеству бронирований апартаментов для командировок предсказуемо лидируют крупнейшие деловые и промышленные центры страны. Первые позиции занимают Москва (10% от всех заказов по России) и Санкт-Петербург (5%), далее следуют Екатеринбург, Тюмень, Нижний Новгород, Казань, Новосибирск, Новый Уренгой, Уфа и Краснодар с долями 2-3%.

Лидером по приросту деловых бронирований апартаментов в прошлом году стал Ростов-на-Дону, где количество заказов увеличилось на 70% за год. Существенная динамика также зафиксирована в Якутске (+63%), Волгограде (+62%), Мирном (+57%), Нижнем Новгороде (+56%), Хабаровске (+50%), Ноябрьске (+44%), Владивостоке и Южно-Сахалинске (по +40%), а также Сургуте (+38%). Рост интереса к этим направлениям может отражать развитие деловой активности в регионах и увеличение спроса на апартаменты для рабочих поездок.

Самые высокие средние чеки на аренду апартаментов для командировок были зафиксированы в городах с устойчивым туристическим спросом. В первую очередь к ним относятся морские курорты – Светлогорск (6 тыс. руб. за ночь), Сириус (5,6 тыс. руб.) и Сочи (4,8 тыс. руб.). Высокая стоимость размещения характерна и для крупнейших туристических центров страны – Нижнего Новгорода и Москвы (5 тыс. руб. и 4,8 тыс. руб. соответственно). В число наиболее дорогих направлений также вошли удаленные локации: Владивосток (5,4 тыс. руб.), Норильск (5,1 тыс. руб.), Петропавловск-Камчатский (4,9 тыс. руб.), Мирный и Южно-Сахалинск (по 4,8 тыс. руб. за ночь).

В то же время наиболее доступные бронирования апартаментов для командировок были зафиксированы в крупных и средних городах, большинство которых не входят в число популярных туристических направлений: Сыктывкар, Оренбург, Махачкала, Нягань, Саратов, Комсомольск-на-Амуре, Братск, Ставрополь, Воронеж и Пенза. В них средний чек за ночь находился в диапазоне от 2,5 до 2,7 тыс. руб.