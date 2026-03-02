Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за февраль 2026 года

Специалисты компании «Гарант» подготовили мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций.

Федеральное законодательство

Федеральный закон от 20 февраля 2026 г. № 41-ФЗ «О внесении изменений в статьи 27 и 38 Федерального закона "О рекламе" и Федеральный закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»

В Законе о госрегулировании деятельности по организации и проведению азартных игр установлены дополнительные обязанности организаторов таких игр в букмекерских конторах или тотализаторах, в т. ч.: публиковать на сайте для приема интерактивных ставок информацию о рисках и возможных последствиях участия в азартных играх; обеспечивать доступ посетителям вышеназванного сайта к информации о финансовых услугах в целях инвестирования свободных денег для их сохранения и (или) получения дополнительного дохода; размещать при входе в букмекерскую контору, тотализатор либо пункт приема ставок в доступном для посетителей игорного заведения месте информацию о рисках и возможных последствиях участия в азартных играх, а также QR-код с адресом страницы сайта, на которой размещены сведения о финансовых услугах в целях инвестирования свободных денежных средств.

Кроме того, Закон о рекламе дополнен требованиями о сопровождении рекламы азартных игр и пари предупреждением о том, что участие в них может привести к возникновению зависимости от азартных игр. В радиорекламе продолжительность такого предупреждения должна составлять не менее 3 секунд, в видеорекламе - не менее 5 секунд и 7% площади кадра. В рекламе, распространяемой другими способами, предупреждение должно занимать не менее 7% рекламной площади.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2026 г.

Федеральный закон от 20 февраля 2026 г. № 33-ФЗ «О внесении изменений в статьи 46 и 68 Федерального закона "О связи"»

Введена обязанность оператора связи приостановить оказание услуг при поступлении требований от органов ФСБ в случаях, установленных нормативными правовыми актами Президента России.

В таком случае он не будет нести ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору об оказании услуг связи.

Указ Президента Российской Федерации от 16 февраля 2026 г. № 88 «О внесении изменений в состав Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по информационной безопасности по должностям, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 10 ноября 2018 г. № 648»

Уточнено, что председателем Межведомственной комиссии Совбеза России по информационной безопасности может быть не только заместитель Секретаря Совета Безопасности, но и его помощник. Исключено указание на то, что помощник Секретаря Совета Безопасности является заместителем председателя Комиссии.

Постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2026 г. № 139 «Об утверждении Положения о национальной цифровой транспортно-логистической платформе Российской Федерации "ГосЛог"»

Платформа «ГосЛог» станет единой площадкой для взаимодействия участников транспортно-логистической деятельности и органов госуправления.

Платформа объединит цифровые логистические сервисы и станет службой «одного окна» для выдачи перевозчикам разрешительных и товаросопроводительных документов, Контроль за следованием груза от отправителя до получателя также станет цифровым.

«ГосЛог» будет включать различные подсистемы: «Цифровой паспорт перевозки», «Механизмы "единого окна"», «Расчет (оценка) вариантов перевозки» , «Цифровой профиль участника», «Информационное взаимодействие», «Придание юридической значимости», «Ведение реестров объектов транспортно-логистической инфраструктуры и транспортных средств», «Единая геоинформационная система», «Обеспечение безопасности информации» и др.

Платформа будет взаимодействовать с ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ЕГРН, «Госуслугами», ГИС ГМП и другими госинформсистемами.

Пользоваться платформой будут компании и предприниматели, оказывающие транспортные услуги, а также пользователи таких услуг.

Постановление вступает в силу с 1 марта 2026 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2026 г. № 136 «Об утверждении Правил взаимодействия операторов по переводу денежных средств, операторов электронных денежных средств и операторов подвижной радиотелефонной связи с заинтересованными федеральными государственными органами»

Ранее была введена еще одна мера процессуального принуждения — приостановление операций с денежными средствами, в т. ч. электронными, авансами за услуги связи. Операторы связи и денежных переводов обязаны предоставлять необходимую информацию по запросам следователей и дознавателей. В связи с этим установлены требования к содержанию запроса и ответа на него.

Постановление Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2026 г. № 102 «Об утверждении требований к обеспечению для инвалидов по зрению доступности информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, содержащейся на официальных сайтах государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"»

Правительство установило требования к сайтам госорганов, органов местного самоуправления и подведомственных организаций, чтобы содержащаяся на них информация была доступна инвалидам по зрению.

В частности, текстовая информация должна увеличиваться не менее чем на 200% исходного масштаба интернет-страницы без потери функциональности и появления горизонтальной полосы прокрутки. Нетекстовая информация должна быть представлена в альтернативной версии, доступной для чтения при помощи вспомогательных технологий, включая программы экранного доступа.

Постановление вступает в силу с 1 марта 2026 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2026 г. № 92 «Об утверждении отраслевых особенностей категорирования объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации в банковской сфере и иных сферах финансового рынка»

Утвержден порядок установления соответствия объекта критической информационной инфраструктуры в банковской сфере и других сферах финансового рынка критериям значимости и показателям их значений для присвоения ему одной из категорий значимости, а также порядок расчета значений показателей критериев значимости с учетом особенностей функционирования объекта.

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2026 г. № 183 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 октября 2012 г. № 1101»

В реестр запрещенных будут включать и сайты с предложениями о розничной продаже дистанционным способом табачной и (или) никотинсодержащей продукции, кальянов и (или) устройств для потребления никотинсодержащей продукции, розничная продажа дистанционным способом которых запрещена. Основание «» решение Росалкогольтабакконтроля.

Постановление вступает в силу с 1 марта 2026 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2026 г. № 147 «О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2021 г. № 2531»

Гражданам бесплатно оказываются услуги связи для доступа к отечественным социально значимым сайтам. К ним относятся сайты органов власти, государственных внебюджетных фондов, порталы государственных и муниципальных услуг, а также иные сайты, информсистемы и программы для ЭВМ, имеющие социальную значимость. Ведется специальный перечень.

Уточнено, что Минцифры формирует предложения о включении в перечень вышеуказанных иных информресурсов из числа тех, что применяют контрольные (надзорные) органы и контролируемые лица в случаях, установленных Законом о госконтроле.

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2026 г. № 110 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 8 июля 2021 г. № 1141»

Банк России войдет в перечень участников взаимодействия с ГИС формирования и ведения единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении.

Цель — поддержание актуальности содержащихся в информресурсах регулятора данных о лицах, подлежащих идентификации и оценке в рамках реализации ЦБ РФ отдельных функций и полномочий.

Постановление вступает в силу с 28 мая 2026 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2026 г. № 91 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

Для ведения списка лиц, относящихся к коренным малочисленным народам, теперь используется Единая система предоставления государственных и муниципальных услуг (сервисов). Уточнен состав вносимых в него сведений.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2026 г. № 90 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 августа 2019 г. № 1100»

Регионы контролируют соблюдение правил технической эксплуатации внеуличного транспорта и пользования им. Правительство скорректировало порядок предоставления субвенций на эти цели.

В частности, отчет о расходах за счет субвенции теперь нужно будет представлять в Ространснадзор в форме электронного документа посредством ГИИС «Электронный бюджет». Персональную ответственность за нецелевое расходование средств, а также за непредставление или несвоевременное представление отчетов о расходах и за недостоверность содержащихся в них сведений (информации) будут нести руководители уполномоченных исполнительных органов регионов.

Уточнена методика определения общего объема субвенций.

Постановление Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2026 г. № 83 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

Оператор системы «ЭРА-ГЛОНАСС» на основании соглашений об информационном взаимодействии будет передавать федеральным органам контроля и надзора, федеральным органам и организациям, уполномоченным на пресечение функционирования беспилотников, МЧС, региональным органам и органам Единой системы организации воздушного движения информацию, содержащую опознавательный индекс, категорию, высоту полета и координаты местоположения пилотируемых сверхлегких воздушных судов с максимальной взлетной массой более 115 кг, пилотируемых воздушных судов с максимальной взлетной массой более 495 кг, беспилотных авиасистем, включающих в себя беспилотники с максимальной взлетной массой от 0,25 кг до 30 кг, и беспилотных авиасистем для выполнения полетов беспилотников, входящих в их состав, на аэродромы и посадочные площадки совместно с пилотируемыми воздушными судами.

Постановление вступает в силу с 1 марта 2026 г. Некоторые положения — с 1 марта 2027 г.

Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 2 февраля 2026 г. № 45 «Об утверждении перечня нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере электронной подписи и привлечения к административной ответственности за нарушение обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области электронной подписи»

Минцифры утвердило перечень актов (их отдельных положений) с обязательными требованиями, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках госконтроля (надзора) в сфере электронной подписи и привлечения к административной ответственности за нарушение обязанностей, предусмотренных законодательством в данной области.

Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 февраля 2026 г. № 9859-ИФ/09

Опубликованы индексы изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на I квартал 2026 г. (индексы по ГОСР) для 85 регионов, а также для ЗАТО г. Саров, на территории которых в т. ч. возводятся объекты капстроительства, имеющие отраслевую специфику.

Информация Банка России от 20 февраля 2026 г. «Цифровой рубль расширяет свои сервисы»

Компании смогут совершать выплаты в цифровых рублях по реестрам — одномоментные зачисления сразу большому количеству получателей за один перевод. Таким способом можно будет выплачивать зарплату, рассчитываться с поставщиками за товары, уплачивать налоги за сотрудников и т. д. Подготовлен проект соответствующего указания Банка России.

Кроме того, правила платформы дополняются новой главой, которая описывает юридическую базу для проведения трансграничных расчетов в цифровых валютах центральных банков.

Информация Минфина России от 19 февраля 2026 г. «Автоматизирована регистрация победителей для подписания соглашения о получении субсидии»

На Портале для бизнеса заработала авторегистрация победителей конкурсов на получение субсидий и грантов в ГИИС «Электронный бюджет».

После одобрения заявки на государственную финансовую поддержку получатель и организатор отбора подписывают электронное соглашение в ГИИС. Раньше организатору нужно было вручную направить в Минфин заявку на регистрацию победителя. Теперь получатель субсидии может самостоятельно отправить такую заявку на доступ через Портал. Частично предзаполненная форма для ввода сведений о подписанте автоматически разворачивается в личном кабинете победителя.

Информация Банка России от 17 февраля 2026 г. «Банк России повышает требования к защите информации для некредитных финансовых организаций»

Банк России расширил число некредитных финкомпаний, которые должны повысить уровень защиты информации при проведении финансовых операций с клиентами.

Установлены требования к защите информации для микрофинансовых организаций (МФО). Например, они будут обязаны применять антивирусные средства, регистрировать события, связанные с защитой информации. Нормы станут обязательными для большинства МФО с 1 января 2027 г.

Теперь все страховые компании, НПФ и регистраторы должны реализовывать дополнительные меры по защите информации. Например, не реже одного раза в три года они обязаны с учетом требований национального стандарта привлекать сторонних специалистов, чтобы те проверяли уровень защиты информации организации.

Информация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 10 февраля 2026 г. «Долги у судебных приставов можно проверить на "Госуслугах"»

На «Госуслугах» теперь можно проверить не только собственные задолженности, но и наличие исполнительных производств у других граждан и организаций. Можно узнать номер, дату и причину возбуждения исполнительного производства, сумму долга, название и адрес отдела судебных приставов, ФИО судебного пристава, причину и дату прекращения или окончания исполнительного производства.

Для проверки физлица нужны ФИО, дата рождения и регион ведения исполнительного производства. Для проверки юрлица — название, адрес и регион ведения исполнительного производства.

Проверка позволяет узнать о задолженностях по кредитам, алиментам, налогам, штрафам и другим обязательствам.

Информация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 4 февраля 2026 г. «В "белый список" включены новые сервисы"»

Расширен перечень цифровых платформ, которые остаются доступными в периоды отключений мобильного интернета по соображениям безопасности. В частности, включены службы доставки СДЭК, «Купер» и «Самокат», медиахолдинг ВГТРК, телеканалы «Звезда», «Вместе-РФ» и «Матч ТВ», издания «Коммерсант» и «Парламентская газета», дистрибьютор телеканалов в цифровой среде «Витрина ТВ», ГИС ЖКХ, мобильное приложение «Инспектор», сеть магазинов «Детский мир», маркетплейс «Мегамаркет».

Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 3 февраля 2026 г. № 4979-АР/04

С 1 сентября 2025 г. собственникам помещений в МКД должен представляться отчет о деятельности по управлению домом. Его также нужно размещать в ГИС ЖКХ. Для отчета за предыдущий год это нужно сделать в течение первого квартала текущего года. С 1 марта 2026 г. будет действовать утвержденная Минстроем форма отчета.

Если отчет за 2025 г. представляется с 1 января по 28 февраля 2026 г., то его можно сформировать по ранее действовавшим нормам, а если с 1 по 31 марта 2026 г. - по установленной форме.

УК заполняет отчет на основании сведений, указанных в договоре управления МКД, в т. ч. данных о выполнении обязанностей сторонами, требований контрольных (надзорных) органов, если указанные требования не предусмотрены договором и решениями общих собраний собственников помещений в МКД.

Следовательно, изменение структуры отчета путем добавления дополнительных строк для детализации видов работ, услуг и иных показателей деятельности УК будет считаться нарушением, т. к. введена единая форма отчета для УК, ТСЖ и жилищных кооперативов.

Отчет можно разместить в СМИ или на доске объявлений МКД, при этом дополнив дополнительными строками для детализации информации.

Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 2 февраля 2026 г. № 49 «О внесении изменений в приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 9 февраля 2021 г. № 69 "Об утверждении перечней нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), привлечения к административной ответственности в сферах электронной подписи и идентификации и (или) аутентификации»

Утрачивает силу перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается в рамках госконтроля (надзора), привлечения к административной ответственности в сфере электронной подписи. Действует перечень актов для госконтроля (надзора), привлечения к административной ответственности в сфере идентификации и (или) аутентификации.

Информация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 2 февраля 2026 г. «ИТ-специалисты могут подать заявление на отсрочку»

Минцифры сообщает, что со 2 февраля ИТ-специалисты могут на «Госуслугах» подать заявление на отсрочку от срочной службы в 2026 г.

После отправки заявления работодатель увидит его в личном кабинете организации и, если данные указаны верно, подтвердит. Если работник не отправит свои данные сам, внести его в список на отсрочку сможет организация.

Разъяснено, как подаются списки на отсрочку. Компаниям нужно сформировать и подать списки заранее. До 1 марта Минцифры направит первые списки в Минобороны.

Подать заявление нужно один раз. Если сотрудник сменил место работы, то необходимо внести его от нового работодателя.

Министерство напомнило требования для включения специалистов в списки.