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Индексная книга (каталог) CNews*
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Кривые Безье типы кривых для проектирования кузовов автомобилей

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


15.02.2022 Cortona3D обновила инструмент для создания интерактивной документации на оборудование Rapidauthor 1
08.06.2018 Революция в компьютерной графике: Nvidia придумала «бесконечное разрешение» 1
21.04.2017 Corel представила CorelDRAW Graphics Suite 2017 с обработкой векторных объектов по технологии ИИ 1
18.03.2016 Corel представила новую русскоязычную версию CorelDraw Graphics Suite X8 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Кривые Безье и организации, системы, технологии, персоны:

Corel Corporation 341 2
Wacom 143 2
Nvidia Corp 4146 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5125 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13195 2
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 938 1
TIFF - Tagged Image File Format - формат хранения растровых графических изображений 317 1
Clone - Клонирование 557 1
Фотокамеры - Панорамная фотография и видеосъёмка - панорамирование 449 1
W3C - SVG - Scalable Vector Graphics - язык разметки масштабируемой векторной графики 169 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3682 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4823 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6503 1
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1771 1
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 489 1
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 863 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22948 1
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1769 1
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 4038 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24755 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4180 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 5255 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете - .hta - HTML Application 1990 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2804 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6788 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7416 1
Corel Font Manager 4 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2595 2
Corel Photo-Paint - Графический редактор 32 2
Microsoft Windows 17111 2
Corel - CorelDRAW Graphics Suite - графический редактор 113 2
Corel Website Creator 5 2
Corel PowerTrace - Corel Trace 18 2
Corel CAPTURE 14 2
Corel CONNECT 11 2
Microsoft Surface Studio 20 1
Autodesk AutoCAD DWG - формат чертежей САПР 104 1
Microsoft Surface Pen 29 1
Siemens Teamcenter 74 1
Microsoft Windows 2000 8675 1
Microsoft DirectX 727 1
ParallelGraphics Cortona3D 3 1
Autodesk AutoCAD DXF 57 1
Corel - CorelDRAW Technical Suite 2 1
Nvidia IRT - Nvidia Infinite Resolution Textures - Текстуры бесконечного разрешения 1 1
Microsoft Surface Dial 7 1
Microsoft Windows 10 1964 1
Microsoft Surface - Планшет 454 1
Microsoft Windows 7 2011 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1443 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 932 1
Microsoft Paint - Графический редактор 74 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 871 1
Metrailler Gerard - Метрайе Жерар 4 2
Решетов Александр 1 1
Brosius Cécile - Бросиус Сесиль 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55266 2
Германия - Федеративная Республика 13332 1
Польша - Республика 2048 1
Италия - Итальянская Республика 4531 1
Япония 13879 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48408 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19508 1
Португалия - Португальская Республика 967 1
Нидерланды 3788 1
Испания - Королевство 3859 1
Чехия - Чешская Республика 1353 1
Турция - Турецкая республика 2663 1
Бразилия - Федеративная Республика 2539 1
Франция - Французская Республика 8223 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4077 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11823 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22250 2
Английский язык 7102 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 860 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1585 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1766 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3906 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1485992, в очереди разбора - 721767.
Создано именных указателей - 204395.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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