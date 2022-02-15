Cortona3D обновила инструмент для создания интерактивной документации на оборудование Rapidauthor

Cortona3D объявила о выпуске новой версии Rapidauthor 14.0.1, инструмента для создания интерактивной документации для производства и послепродажного обслуживания оборудования. В новой версии реализованы универсальные стили для 2D-редактора, автоматическое создание растровых изображений с реалистичным затенением, новые объекты для демонстрации операций с плоскими кабелями и заглушками, а также новые возможности для создания документации в соответствии со стандартами S1000D и DITA.

В Rapidauthor 14.0.1. галерея параметрических объектов пополнилась плоским кабелем, заглушками, болтом, гайкой и рядом других объектов, операции с которыми часто встречаются в инструкциях по сборке, ремонту и обслуживанию техники. Теперь продемонстрировать подключение кабеля или установку заглушек стало значительно проще.

Пользователи, разрабатывающие документацию в соответствии со стандартом S1000D, в новой версии Rapidauthor могут проверять модули данных на соответствие требованиям BREX, автоматически создавать и обновлять служебных модули данных и публиковать документы, состоящие из нескольких S1000D-модулей, в формате PDF (ранее поддерживалась только публикация в HTML).

Реализован ряд возможностей для создания документов на основе DITA Map при использовании Rapidauthor в среде Teamcenter. Структура таких документов и входящие в них темы могут редактироваться в Teamcenter rich client или в Active Workspace.

В редакторе 2D-изображений появился новый инструмент «Перо» для создания кривых Безье. Помимо этого, полностью сменилась концепция работы со стилями, что существенно ускоряет работу иллюстратора. Все стили разделены на четыре группы: стили обводки, заливки, текстов, объектов. Выбранный стиль применяется ко всем выделенным объектам сразу, нет необходимости редактировать каждый объект отдельно.

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Еще одно важное изменение, касающиеся удобства работы со стилями: пользователь может попарно связать стили между собой и затем быстро переключаться между ними, например, между тонкими и толстыми линиями или пользовательскими настройками цветов.

Благодаря поддержке DirectX 11 и режима фонового затенения стало возможным автоматическое создание растровых изображений с реалистичным затенением на основе 3D-моделей.

Rapidauthor 14.0.1 также содержит множественные улучшения интерфейса и производительности, реализованные с учетом пожеланий клиентов, использующих Rapidauthor в своей ежедневной работе. Эти улучшения коснулись администрирования проектов, записи видео, процедуры обновления, операций с 3D-объектами и импорта данных.