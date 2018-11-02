Распознавание лиц и автобусы на 3D-принтерах: как ИТ меняют общественный транспорт

Будущее уже наступает и перемены можно ощутить по жизни городов. Они становятся более технологичными и «умными», а городской транспорт стоит на передовой прогресса. Инновационные проекты, которые уже реализуют в этой сфере по всему миру, еще пару десятилетий назад показались бы сочинениями фантастов.

Технологии помогают оптимизации транспорта

Меньше личного и больше общественного — основной мировой тренд в транспортной сфере. Продиктован он сразу несколькими факторами, основные — разгрузка дорог и экология. Вот только чтобы снизить нагрузку на городские транспортные сети, надо «заставить» жителей мегаполисов хотя бы иногда отказываться от своих автомобилей. На помощь приходят технологии — именно они делают метро, автобусы и даже велосипеды более доступными и, что важнее, привлекательными.

«Другим трендом является минимизация взаимодействия жителей с городскими служащими, например, решение большинства вопросов через приложения и электронные сервисы, — рассказывает директор по маркетингу группы компаний «Программный продукт» Роман Малышев. — В связи с этим будут востребованы решения, которые обеспечивают работу различных шеринг-сервисов, и решения, помогающие оптимизировать городское пространство, например, для создания интеллектуальных парковок. Плюс — решения по анализу и прогнозированию свободных мест, интеграции их в приложения автомобиля».

Сфера общественного транспорта переживает период инноваций

Поэтому по всему миру и появляются инновационные проекты, связанные с общественные транспортом: например, остановки, на которых можно и узнать всю информацию о расписании и времени прибытия транспорта, и купить билет, дожидаясь автобуса; а еще — внедряются бесконтактные способы оплаты с гибкой тарификацией (плата в зависимости от расстояния или от времени поездки); и даже создаются инновационные виды транспорта. Все эти элементы «умного города» внедряются и в Москве, и в нескольких других городах России.

Москва — один из передовых городов по внедрению современных технологий в городском транспорте, что подтверждено различными международными рейтингами и наградами. Все основные технологические инновации востребованы в Москве, а многие из них уже работают: парковки, городской wi-fi, электробусы, каршеринг и интеллектуальное городское наблюдение.

Остановки: предоплата, солнечные батареи, библиотеки

«Умные» остановки — базовая часть технологического прорыва городского транспорта. Они играют важную роль не только для местных жителей, но и для туристов. Давно всем известны экраны с точным расписанием и маршрутами — ими никого не удивить ни в России, ни в крупных городах других стран. Но некоторые государства пошли дальше.

В испанской Сарагосе, например, разработали проект сенсорного экрана, на котором можно сначала построить маршрут до необходимой точки, а потом благодаря банальному Bluetooth-соединению скачать его себе в телефон или на планшет. И даже получать sms-сообщения о прибытии нужных автобусов в нужные места! Там этот проект не реализовали, но в нескольких городах мира существует его более продвинутый вариант: через тот же Bluetooth можно открыть табло остановки в своем телефоне и выполнять все необходимые действия уже на привычном устройстве.

Помогают технологии на остановках и в вопросах, не касающихся напрямую поездки. В украинском Мариуполе установлены киоски для связи с госорганами и учреждениями: можно, например, найти нужную информацию об их работе или записаться к врачу. Еще один вариант — маркетинговый: экраны можно использовать как место размещения рекламы или доску объявлений.

Табло на остановке в Мариуполе

Если говорить о самих остановках, то на них любят устанавливать оборудование, которое способствует большему комфорту ожидания транспорта: вентиляторы, датчики движения, которые подсвечивают остановку только в случае наличия на ней пассажира, и солнечные батареи, чтобы не расходовать понапрасну электричество. В Сингапуре придумали даже вмонтировать в остановку полки с книгами, которые можно купить или бесплатно скачать по QR-коду.

Полки с книгами на остановке в Сингапуре

Еще один вопрос, который решили с помощью остановок, — контроль оплаты проезда. Турникеты доказывают свою несостоятельность, да и зачем: уже почти три десятилетия назад в бразильском городе Куритиба придумали платить за вход не в транспорт, а на остановку. Для этого их делают закрытыми и приподнимают над землей, чтобы сделать посадку удобнее для людей с ограниченными возможностями.

В Куритибе платят за вход на саму остановку

Слабовидящие пассажиры — это вообще отдельный технологический проект. Существует несколько пилотных проектов, в которых остановка самостоятельно распознает с помощью Bluetooth телефон пассажира с проблемами со зрением (другой вариант — специальные RFID-метки для слепых). После этого информация о расписании озвучивается или преобразуется в такой текст, который человек сможет прочитать. При приближении нужного автобуса можно получать виброзвонки или сообщения, а информация о пассажире поступает к водителю автобуса, который оглашает номер рейса и имя того человека, который его ждет.

Плавающая полоса и транспорт по требованию

Развитие городского транспорта — это, конечно, история не только про удобства для пассажиров. Технологии помогают решать и важные муниципальные задачи. Например, в Лиссабоне выделенная полоса для автобусов работает в плавающем режиме: въезд на нее запрещен простым авто, только если скорость потока ниже определенного порогового значения. Это позволяет освобождать полосу для проезда по ней общественного транспорта. В Португалии благодаря этому удалось увеличить скорость потока на 15–25%. Впрочем, эффективность такого подхода доказана только при умеренных пробках. Когда стоит все — даже такая мера не позволит разгрузить трафик.

Еще один вариант применения RFID — подача сигналов на светофоры самим автобусом в случаях, когда он отстает от графика. Принятый сигнал обрабатывается, после чего переключение «красного» и «зеленого» подстраивается под транспорт таким образом, чтобы он максимально быстро проехал перекресток.

А в канадском Монреале задумались о том, как сократить издержки перевозчиков в спальных районах с невысокой активностью пассажиров (в Москве тоже есть проблема пустых автобусов в определенных точках городах и в определенное время). Там разработали специальное ПО, которое позволит «передавать» людей мини-басам частных компаний или такси в последней активной с точки зрения пассажиропотока точке маршрута. Транспорт по требованию так и не запустили: не смогли определиться со стоимостью услуг второго перевозчика. Но на бумаге история выглядела перспективной.

Плата за проезд — через приложение

Еще одна задумка в угоду пассажирам — бесконтактная оплата проезда. Здесь экспериментов гораздо больше, и связаны они в основном с мобильными технологиями. На передовой — варианты пополнения транспортных карт через приложения, а также оплата с помощью Bluetooth, NFC или QR.

В Москве уже можно пополнять карту «Тройка» из банковских приложений. В Лондоне обратная логика — создано приложение именно для транспортной карты. А в Манчестере можно просто купить на телефон одноразовый билет для проезда. В Праге тоже можно — и даже не через приложение, а с помощью sms.

NFC — в основном французская история: ее отработали в Страсбурге, а теперь планомерно внедряют в Париже. Билет, понятно, можно считывать прямо с экрана мобильного телефона. В Марселе к этому добавили еще и считывание билетов QR-ридерами, а в дополнение можно получить расписание, проложить маршрут или рассчитывать пробки. Все — в отдельном приложении.

Наиболее удобная система — в Швейцарии. Там города поделены на тарифные зоны, а стоимость проезда зависит еще и от времени суток. Мобильный сервис FAIRTIQ позволяет активировать свой билет одним касанием на входе в автобус, закончить поездку нужно при выходе еще одним касанием. Система сама рассчитывает стоимость поездки и списывает деньги со счета. Такой подход и такую тарифную политику эксперты считают наиболее передовыми для мегаполисов с высокой загруженностью дорог и общественного транспорта.

«Подобные проекты действительно сложны, так как для их реализации требуется создать и внедрить очень большой спектр различных технологических решений, — говорит Роман Малышев об инновациях в транспорте. — Это влечет за собой необходимость модернизации транспортных средств, городской инфраструктуры, необходимость создания сервисов для граждан на всех имеющихся платформах и реализации интеграционных механизмов для взаимодействия с инфраструктурой госуслуг и смежных ведомств».

Камеры для подсчета пассажиров и поиска преступников

Внутреннее устройство автобусов тоже становится частью инновационного процесса. Например, технологии уже позволяют вести подсчет пассажиров внутри салонов. Польза от этого велика: можно рассчитывать количество людей, начавших поездку на каждой остановке. Потом эти данные используются для составления графика пиковых нагрузок пассажиропотока по времени и конкретным точкам, что позволяет оптимизировать расписание движения и управлять ремонтными работами. Кстати, если интегрировать эту систему с системой бесконтактной оплаты, то можно иметь представление о количестве безбилетников в салоне прямо сейчас.

Помочь с их вычислением поможет и система распознавания лиц пассажиров, но глобальнее ее предназначение, конечно, другое: поиск и идентификация преступников или пропавших без вести. Такие технологии применяются уже во многих странах мира, а в том же Китае систему масштабировали до каждой улицы крупных городов.

Но ведутся такие разработки и в России. Например, решение компании NtechLab вошло в топ-3 лучших систем по распознаванию пешеходов, по мнению Amazon.

«Получат массовое распространение технологии, благодаря которым можно проходить, не прикладывая карту или телефон к турникету и даже не доставая их из кармана, – прогнозирует Дмитрий Чурсин, заместитель генерального директора компании «Программный продукт». – Со временем, контроль прохода и, возможно, продажи будут вестись с помощью системы распознавания лиц».

Камеры видеонаблюдения дополняются системами безопасности для водителя. Датчики могут постоянно передавать информацию о техническом состоянии транспорта и о происходящем в салоне автобуса. В помощь ему — «тревожная» кнопка, которая может передать сведения о нештатной ситуации в профильные службы.

Так тревога, поданная из автобуса водителем, выглядит на экране оператора

Транспорт печатают на 3D-принтерах

Эксперты уверены, что в конечном счете мир придет к транспорту будущего, его основная отличительная черта — отсутствие водителя. В США уже разработаны беспилотные минибасы Olli, которые печатают на 3D-принтере, такие же проекты реализуются в Великобритании, и там они пользуются государственной поддержкой и финансированием.

Минибас Olli

И уже разрабатываются совсем смелые проекты, вроде монорельсовых дорог, к которым электромагнитной силой цепляются двухместные капсулы, следующие без остановок до пункта назначения.

Двухместные капсулы

«Беспилотный транспорт все больше будет входить в нашу жизнь, — уверен Роман Малышев. — Поэтому будут востребованы решения по интеллектуальному анализу качества вождения, анализу экологической обстановки, качества дорожного полотна и дорожной инфраструктуры».

Понятно, что в России реализовать многие из этих начинаний будет непросто. В силу хотя бы размеров территории. Но и у нас уже есть много пилотных проектов, которые приближают Россию к лучшим мировым образцам.