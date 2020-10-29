Samsung Electronics объявила финансовые результаты за III квартал 2020 года

Samsung Electronics объявила финансовые результаты третьего квартала 2020 года, завершившегося 30 сентября. Консолидированная выручка компании за отчетный квартал составила 66,96 трлн вон, операционная прибыль – 12,35 трлн вон.

Несмотря на то, что в мире продолжается пандемия COVID-19, возобновление работы основных отраслей экономики привело к значительному росту потребительского спроса. Samsung Electronics смогла успешно отреагировать на ситуацию, обеспечив гибкость управления цепочками поставок (SCM, supply chain management). Благодаря этому квартальный доход оказался самым высоким за всю историю компании.

Квартальная операционная прибыль увеличилась на 52% по сравнению с предыдущим кварталом благодаря усилению спроса на смартфоны и потребительскую электронику, а также эффективному управлению затратами. Операционная прибыль за III квартал оказалась также выше на 59% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в основе чего лежали значительные продажи элементов памяти и потребительских товаров.

По направлению производства элементов памяти выручка оказалась устойчивой благодаря тому, что уверенный спрос на продукцию для мобильных устройств и персональных компьютеров стал причиной более значительного, чем ожидалось, объема поставок. За счет этого удалось полностью компенсировать влияние снижения цен на элементы памяти. По направлению производства СБИС также отмечен рост доходов за счет спроса на компоненты для мобильных телефонов, в то время как на направление производства печатных плат оказал благоприятное влияние рост объема заказов на платы для высокопроизводительных вычислений (НРС) и других вариантов применения.

По направлению производства панелей дисплеев отмечен рост прибыли в квартальном исчислении, в основе чего лежало увеличение объемов продаж дисплеев для мобильных устройств, обусловленное запуском новых продуктов, и улучшение соотношения поставок и спроса на крупногабаритные панели.

Почти 50-процентный скачок в объемах продаж смартфонов (в том числе – новых флагманских продуктов) в совокупности с улучшением управления затратами – привели к росту прибыли по направлению производства мобильных устройств в сравнении с предыдущим кварталом. По направлению производства бытовой электроники также отмечен резкий рост продаж премиальных телевизоров и бытовой техники, чему поспособствовало гибкое управление цепочками поставок и каналами продаж.

В перспективе Samsung Electronics ожидает снижения прибыли в четвертом квартале, в связи со снижением спроса на элементы памяти со стороны клиентов-производителей серверов и усилением конкуренции в сегментах мобильных телефонов и бытовой электроники.

Смягчение ценовой политики в отношении памяти для серверов, обусловленное корректировкой складских запасов клиентов, скорее всего, скажется на производстве элементов памяти, несмотря на то, что на память для мобильных устройств и ноутбуков спрос останется стабильным. Производство СБИС начнет активные поставки однокристальных (SoC) систем 5G по технологии 5-нм, а по направлению производства печатных плат ожидается рост спроса на системы НРС и SoC для мобильных устройств. По направлению производства дисплеев должен произойти существенный рост продаж панелей дисплеев для мобильных устройств, по отношению к третьему кварталу.

По направлению производства мобильных устройств ожидается снижение объемов продаж смартфонов и рост маркетинговых затрат, что обусловлено высокой рыночной конкуренцией. По направлению бытовой электроники, несмотря на сохранение устойчивого спроса, ожидается снижение прибыльности, в основе чего будет лежать усиление конкуренции и увеличение затрат.

В 2021 году компания ожидает восстановление общего спроса во всем мире, однако сохраняются риски нестабильности, обусловленные возможными повторными волнами эпидемии COVID-19.

Samsung ставит перед собой цель укрепления лидирующей позиции в производстве элементов памяти за счет расширения производства следующего поколения, ориентированного на моментальное удовлетворение спроса гибкого подхода к производству, а также долгосрочных инвестиций, направленных на удовлетворение спроса в средне- и долгосрочной перспективе.

Производство СБИС сконцентрирует усилия на дифференцированных SoC 5G и датчиках изображения высокого разрешения, в то время как по направлению производства печатных плат изыскиваются возможности ускорения роста за счет диверсификации приложений НРС и привлечения новых ключевых клиентов.

Помимо того, что по направлению производства панелей дисплеев в 2021 году планируется начало выпуска новых дисплеев по технологии Quantum-Dot (QD), также ставится задача сконцентрировать внимание на повышении выручки за счет укрепления лидирующих позиций в производстве дисплеев для мобильных устройств.

Планируется, что по направлению мобильных устройств будет глобально расширено предложение складных моделей и моделей для сетей 5G. Производство сетевого оборудования также укрепит свои глобальные позиции благодаря росту коммерческих сервисов стандарта 5G. Будет укрепляться присутствие подразделения бытовой электроники в сегменте онлайн-продаж и сегменте В2В, а также расширится линейка премиальной продукции.

Капитальные затраты компании в третьем квартале сохранились на уровне 8,4 трлн вон, в том числе 6,6 трлн вон было затрачено по направлению производства полупроводников, а 1,6 трлн вон – по направлению производства дисплеев.

Консолидированная выручка направления производства полупроводников за третий квартал составила 18,8 трлн вон, операционная прибыль – 5,54 трлн вон. Общий спрос по направлению производства элементов памяти оказался выше, чем ожидалось, поскольку началось восстановление использования их в мобильных устройствах, даже при том, что спрос на память для серверов был незначительно ниже, чем в первом полугодии.

Увеличился спрос на элементы памяти DRAM для мобильных устройств, в основе чего лежал фактор высокой сезонности и более высокие объемы продаж смартфонов нижнего и среднего ценовых сегментов. Свое положительное влияние оказало расширение сетей 5G, а также увеличение складских запасов Huawei. Спрос на память для серверов оказался относительно невысоким за счет корректировки складских запасов основных клиентов, а спрос на память для персональных компьютеров увеличился благодаря росту объемов продаж ноутбуков. Также увеличился спрос на память для графических карт, что было связано с выпуском новых игровых консолей. Рост продаж памяти DRAM оказался несколько выше предыдущих прогнозов компании.

Отмечено сохранение высокого спроса на память NAND, обусловленное тем, что основные производители вывели на рынок новые модели, а также заказами со стороны Huawei. Сократился спрос на память для серверов, причиной чему стали корректировки складских запасов у основных клиентов. При этом сохранялся устойчивый спрос на клиентскую SSD-память и память для ноутбуков нижнего и среднего ценового сегментов, в то время как спрос на SSD-память для новых игровых консолей существенно увеличился. В целом поставки памяти NAND увеличились по всем направлениям применения, что помогло компании в отчетном квартале превысить средние показатели роста по рынку.

Согласно прогнозам, по направлению памяти DRAM в четвертом квартале ожидается рост спроса на память для мобильных устройств, обусловленное выходом на рынок новых моделей смартфонов. В то же время спрос на память для серверов будет оставаться на прежнем уровне, поскольку корректировки складских запасов продолжаются. Ожидается, что сохранится устойчивый спрос на память для персональных компьютеров – ноутбуков нижнего и среднего ценового сегментов, а по направлению памяти для графических карт спрос продолжит расти, что связано с запуском новых моделей графических процессоров и игровых консолей.

Ожидается рост спроса на память NAND для мобильных устройств, в основе чего будет лежать улучшение покупательских настроений и спрос со стороны китайских производителей. Скорее всего, слабым останется спрос на память SSD для серверов. Ожидается, что цены на нее будут снижаться, поскольку клиенты продолжают корректировки своих складских запасов и сохраняют консервативный подход к управлению своими капитальными затратами. Однако при этом ожидается сохранение устойчивого спроса на клиентскую SSD-память, обусловленное сохраняющимся спросом на ноутбуки нижнего и среднего ценовых сегментов.

Несмотря на сохранение геополитических рисков и возможность продолжительного воздействия пандемии COVID-19, в следующем году ожидается уверенный рост спроса на память для мобильных устройств, поскольку расширяются линейки моделей с поддержкой 5G в нижнем и среднем ценовых сегментах. С высокой степенью вероятности в первом полугодии изменится динамика спроса на память для серверов, что будет обусловлено выходом складских запасов на нормализованные уровни и восстановлением клиентских инвестиций.

Компания продолжит поддерживать продуктовую конкурентоспособность за счет ускорения перехода на память DRAM 1z-нм и 6 поколение памяти V-NAND, а также развития продуктов нового поколения – основанных на процессе печати в глубоком ультрафиолете (EUV) памяти DRAM 1a-нм и седьмого поколения V-NAND.

Выручка по направлению производства СБИС увеличилась на фоне восстановления в индустрии компонентов для мобильных устройств, в том числе контактных датчиков изображения (CIS) и однокристальных систем (SoC). Связанные с дисплеями продукты продемонстрировали особо существенный рост, поскольку возрос спрос на планшетные компьютеры и ноутбуки.

В четвертом квартале Samsung сконцентрирует усилия на расширении производства SoC для мобильных устройств, поскольку начнутся поставки однокристальных систем для сетей 5G – наших первых продуктов, где будет использована технология 5-нм процесса. Поскольку ожидается восстановление рыночного спроса на компоненты для мобильных устройств в 2021 году компания сосредоточит основные усилия на расширении поставок SoC для сетей 5G, датчиков высокого разрешения и интерфейсов драйверов устройств (DDI).

Рекордная квартальная выручка по направлению производства печатных плат стала результатом восстановления спроса на мобильные устройства и роста спроса на платы для высокопроизводительных вычислений. Компания закрепилась на позициях для будущего роста благодаря началу поставок продуктов для мобильных устройств на основе 5-нм технологии и пакетов 2.5D.

В четвертом квартале данное направление планирует достичь нового рекордного показателя квартальной выручки за счет расширения поставок основным клиентам SoC для мобильных устройств и плат для высокопроизводительных вычислений. В 2021 году компания ожидает, что рост по направлению производства печатных плат значительно превзойдет темпы роста в среднем по отрасли. Компания планирует диверсифицировать применение продукции для высокопроизводительных вычислений, потребительских и сетевых продуктов, а также получить дополнительных крупных клиентов.

Консолидированная выручка за третий квартал по направлению производства панелей дисплеев составила 7,32 трлн вон, а операционная прибыль за этот период – 0,47 трлн вон. Рост прибыльности произошел на основе роста объемов продаж панелей для дисплеев смартфонов, телевизоров и мониторов, чему не помешало даже воздействие пандемии COVID-19.

Прибыльность в сегменте дисплеев для мобильных устройств возросла по мере восстановления спроса на экраны для смартфонов со стороны основных клиентов, которое обусловило увеличение доли применения. Потери в сегменте крупногабаритных дисплеев слегка сократились в квартальном исчислении, причиной чему стал рост цен на панели и более высокие объемы продаж телевизоров с крупными диагоналями и высокопроизводительных панелей мониторов.

В прогнозах на IV квартал компания ожидает устойчивый спрос на дисплеи для мобильных устройств, обусловленный выводом на рынок новых моделей смартфонов. Компания также намерена активно реагировать на потребительский спрос и улучшать ассортимент, чтобы добиться увеличения объемов продаж и прибыльности. В сегменте крупногабаритных дисплеев компания продолжит реагировать на существующий клиентский спрос на LCD-панели и ускорит переход на новую технологию QD-дисплеев.

Несмотря на то, что с определенной вероятностью в 2021 году сохранится нестабильность, обусловленная пандемией COVID-19 и глобальными торговыми вызовами, компания ожидает постепенного восстановления рынка смартфонов, в основе чего будут лежать сервисы 5G. Компания также планирует сконцентрировать усилия на укреплении лидерства в производстве панелей на органических светодиодах (OLED).

Помимо перечисленного, Samsung ускорит инновационную деятельность, чтобы получить результат от появления новых форм-факторов и расширит варианты применения. В сегменте крупногабаритных дисплеев компания планирует вывести на рынок QD-дисплеи в соответствии с намеченными планами и заложить основу для нового бизнеса по производству премиальных панелей.

Подразделение IT и мобильной связи сообщило о консолидированной выручке в размере 30,49 трлн вон и операционной прибыли в размере 4,45 трлн вон в третьем квартале.

Общий рыночный спрос в этот период повысился, поскольку стимулирующие меры помогли экономике многих стран восстановиться после выхода на режим самоизоляции во втором квартале. Продажи смартфонов компании резко выросли по сравнению с предыдущим кварталом благодаря выпуску новых флагманских моделей, таких как Galaxy Note20 и Galaxy Z Fold2, а также увеличению продаж устройств для массового рынка в ключевых регионах, включая Индию.

Эффективное управление затратами за счет стандартизации компонентов и сокращения маркетинговых расходов привело к значительному повышению прибыльности. Увеличение продаж планшетов и носимых устройств, включая Galaxy Tab S7, Galaxy Watch3 и Buds Live, также способствовало росту прибыли в третьем квартале.

В четвертом квартале ожидается повышение рыночного спроса по сравнению с предыдущим кварталом, обусловленное сезонностью в конце года и продолжением восстановления этого показателя. При этом прогнозируется снижение продаж смартфонов по сравнению с предыдущим кварталом, связанное с ослаблением эффекта от выхода новых флагманских моделей. Увеличение расходов на маркетинг в ответ на усиление конкуренции и сезонность в конце года также может снизить прибыль.

По прогнозам, в 2021 году спрос на рынке мобильных устройств увеличится по сравнению с аналогичным периодом прошлого года благодаря непрерывному восстановлению экономики и ускорению перехода к сетям 5G, однако неопределенность, вызванная пандемией COVID-19, сохраняется. Подразделение мобильных коммуникаций стремится расширить продажи смартфонов за счет усиления линейки складных телефонов и массовых моделей с поддержкой 5G.

По сетевому направлению, Samsung укрепила базу для 5G-бизнеса, заключив крупномасштабный контракт на поставку техники с компанией Verizon в США. Также она продолжит расширять покрытие 5G в Южной Корее и будет стремиться к расширению в этой области во всем мире, включая Северную Америку и Японию.

Подразделение бытовой электроники, включающее направления устройств визуального отображения и цифровой бытовой техники, зафиксировало консолидированную квартальную выручку 14,09 трлн вон и вон операционную прибыль 1,56 трлн вон.

Спрос на телевизоры резко вырос как в квартальном, так и в годовом исчислении, поскольку режим самоизоляции стимулировал продажи домашних кинотеатров с высоким разрешением экранов. Компания своевременно отреагировала на высокий спрос, задействовав онлайн-маркетинг и адаптировав глобальные поставки, в результате чего увеличила продажи линейки QLED, телевизоров с большими экранами и интерьерных моделей ТВ.

В четвертом квартале неопределенность, связанная с COVID-19, сохранится, и рост расходов в пик сезона на конец года остается подвержен риску. Компания планирует продолжать расширение онлайн-продаж и специальных акций «онлайн-офлайн» (O2O) для дальнейшего повышения продаж премиальных устройств, таких как QLED и интерьерные телевизоры.

В следующем году Samsung ожидает дальнейшие изменения конъюнктуры рынка телевизоров, вызванных пандемией. Компания продолжит выпуск премиальных моделей, таких как QLED и Micro LED для домашнего использования, чтобы занять лидирующую позицию в сегменте телевизоров со сверхбольшим экраном.

В третьем квартале направление цифровой бытовой техники показало рост за счет восстановления продаж линейки продуктов премиум-класса, включая холодильники Bespoke и стиральные и сушильные машины Grande AI. Также этому способствовало повышение продаж сушильных машин и шкафов для ухода за одеждой AirDresser, поскольку COVID-19 повысил интерес потребителей к улучшению гигиены.

Поскольку восстановление развитых рынков, как ожидается, приведет к росту спроса в четвертом квартале, Samsung сосредоточится на гибких сезонных промо-акциях, укрепит логистику и онлайн-маркетинг для повышения прибыльности.

В 2021 году прогнозируется постепенное восстановление рынка цифровой бытовой техники. Компания будет укреплять линейку продуктов премиум-класса, в том числе Bespoke, для устойчивого роста, а также расширяться в направлениях онлайн и B2B.

В третьем квартале капитальные затраты Samsung Electronics достигли 8,4 трлн вон, включая 6,6 трлн вон, потраченных на подразделение полупроводников, и 1,5 трлн вон – на подразделение устройств визуального отображения. Совокупная сумма за период с января по сентябрь составляет 25,5 трлн вон, из которых 21,3 трлн вон выделено на развитие полупроводникового бизнеса, и 3,1 трлн вон – на дисплеи.

Ожидается, что капитальные затраты за весь год составят около 35,2 трлн вон, включая 28,9 трлн вон на подразделение полупроводников и 4,3 трлн вон на подразделение устройств визуального отображения.

В этом году капитальные затраты на направление памяти превысят общие показатели за прошлый год из-за перехода на узлы усовершенствованных процессов и увеличение емкости для удовлетворения будущего спроса. Ожидается, что ежегодные инвестиции в полупроводниковый бизнес увеличатся, поскольку Samsung расширяет производственные мощности, включая завод для выпуска 5-нм EUV. Капитальные затраты подразделения устройств визуального отображения также увеличатся за счет инвестиций в новые дисплеи на квантовых точках (QD) и усовершенствованные процессы для мобильных панелей.