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Nokia 210
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|25.02.2019
|Nokia выпустила сверхдешевые мобильники и флагман-монстр с шестью камерами. Цены 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Nokia 210 и организации, системы, технологии, персоны:
|HMD Global - Nokia 140 1
|Nokia Corporation - Nokia Oyj 5799 1
|Google LLC 12620 1
|Carl Zeiss AG 307 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18991 1
|Финляндия - Финляндская Республика 3691 1
|Южная Корея - Республика 7022 1
|Россия - РФ - Российская федерация 164910 1
|Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 261 1
|Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 850 1
|9to5Google 59 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455812, в очереди разбора - 727824.
Создано именных указателей - 197378.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455812, в очереди разбора - 727824.
Создано именных указателей - 197378.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.