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Nokia 210

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


25.02.2019 Nokia выпустила сверхдешевые мобильники и флагман-монстр с шестью камерами. Цены 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Nokia 210 и организации, системы, технологии, персоны:

HMD Global - Nokia 140 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5799 1
Google LLC 12620 1
Carl Zeiss AG 307 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3245 1
RAW - Формат цифровых файлов изображения 604 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28079 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10245 1
USB Type-C - USB-C - USB 3 2350 1
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1394 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22448 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26578 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3548 1
Наушники - Headphones 4445 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8455 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5348 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29577 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27207 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4887 1
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1257 1
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 572 1
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 455 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9395 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2481 1
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2853 1
QVGA - Quarter VGA - Quarter Video Graphics Array - разрешение мониторов 320×240 426 1
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2320 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4769 1
Фотокамеры - Боке (эффект) - размытие - "способ передачи объективом несфокусированной точки света" 253 1
Моноблок - Monoblock PC 1103 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10597 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3743 1
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2508 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10051 1
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3908 1
Монохромное изображение - Monochrome image 642 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4004 1
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2468 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13175 1
Nokia PureView - Смартфон 111 1
Apple iPhone 6 4861 1
MediaTek MT - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 240 1
Nokia Android One - Серия смартфонов 7 1
Google Android 9 - Android Pie 217 1
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 517 1
Opera Mini - браузер 213 1
Google Photos 87 1
Samsung Galaxy Fold - Серия смартфонов 151 1
Google Material Design - Google Material UI - стиль графического дизайна интерфейсов программного обеспечения и приложений 50 1
Samsung Galaxy S10 - смартфон 193 1
Adobe Lightroom 106 1
Nokia Sseries - серия телефонов 149 1
Nokia 1 - Nokia 1 Plus 19 1
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2164 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 304 1
Google Android 15173 1
Nokia 3 - серия 24 1
Adobe DNG - Digital Negative Specification - Цифровой негатив - открытый формат для Raw-файлов изображений 40 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18991 1
Финляндия - Финляндская Республика 3691 1
Южная Корея - Республика 7022 1
Россия - РФ - Российская федерация 164910 1
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 261 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 850 1
9to5Google 59 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 942 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
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