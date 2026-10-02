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Cisco TAC Cisco Technical Assistance Center глобальная служба технической поддержки

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


02.10.2026 Таинственные злоумышленники научились получать доступ к панели управления Cisco 1
21.12.2020 Сергей Таскин, «Оптивера»: Российский бизнес защищается от убытков из-за сбоев с помощью сервисных контрактов 1
26.07.2007 Cisco представила новые решения для ЦОД 1
30.04.2002 Компания КРОК стала Золотым партнером Cisco Systems 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Cisco TAC и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5383 3
IBM - International Business Machines Corp 9718 2
Оптивера - Optivera 2 1
Broadcom - VMware 2624 1
SAP SE 5630 1
HP Inc. 5907 1
Крок - Croc 1971 1
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 178 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 185 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16674 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12348 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54743 2
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 1002 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 - Always-On Enterprise - Continuous Security - обеспечение непрерывной информационной безопасности бизнес-процессов 2594 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14158 1
Fibre Channel - FCoE - Fibre Channel over Ethernet - FCIP, FC/IP - Fibre Channel over IP - Fibre Channel tunneling, storage tunneling 52 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6130 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11636 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14888 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 4064 1
СХД - Ленточная библиотека - Tape library - LTO - Linear Tape-Open - стандарт записи на магнитную ленту - технология ленточных накопителей 524 1
Оповещение и уведомление - Notification 6125 1
Маршрутизация - Routing 630 1
Web 2.0 - Веб 2.0 400 1
OEM - Предустановленное программное обеспечение - Pre-installed software - программное обеспечение в комплекте - crapware 649 1
Fibre Channel HBA - Fibre Channel Host Bus Adapter 3 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10046 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10844 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3924 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5357 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13103 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2500 1
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Software-Defined WAN - Программно-определяемая глобальная сеть 287 1
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 775 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18273 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12444 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7317 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2269 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 3016 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10316 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5905 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5266 1
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 730 1
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - XSD - XML Schema Definitions - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1927 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3414 1
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 459 1
IP-сеть - iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 385 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33915 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2784 1
Cisco MVC - Cisco Marketing Velocity Central 1 1
Cisco WAAS - Cisco Wide-Area Application Services - услуги для приложений в глобальных сетях 12 1
Cisco ACE - Cisco Application Control Engine 10 1
IBM FICON - IBM Fibre Connection 21 1
Cisco DCAP - Cisco Data Center Assurance Program - программа тестирования и оценки центров обработки данных 1 1
Cisco Webex - Cisco Webex Meetings - Cisco WebEx Events - Cisco CMS - Cisco Meeting Server - Cisco CMM - Cisco Meeting Manager - Cisco MeetingPlace - Cisco Webex Room - WebEx Communications - Intranets.com 256 1
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 252 1
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 136 1
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure - Cisco ACI Multi-POD 56 1
Cisco Certified - Cisco Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - Cisco PXP - Cisco Partner Experience Platform 58 1
Cisco MDS SAN 22 1
Hexagon SmartNet - cеть референцных базовых станций 15 1
Брундуков Али 2 1
Таскин Сергей 2 1
Миронова Дарья 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 168348 2
Европа 25026 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48051 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1887 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3375 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3238 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7944 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12434 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16342 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 335 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54070 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34282 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2580 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1921 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3846 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2774 1
NPV - Net Present Value - Чистая приведённая стоимость 29 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 304 1
CiscoLive! 10 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1476767, в очереди разбора - 723943.
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