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Индексная книга (каталог) CNews*
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Бурков Антон


УПОМИНАНИЯ


29.07.2025 Как промышленный ИИ вышел за пределы пилотов и начал приносить прибыль 1
13.09.2016 Google в России будут штрафовать за нерасторопность 1
16.09.2015 Google оштрафован за чтение переписки россиянина в Gmail 1
12.07.2013 «Уралсиб» и «Ростелеком» централизовали услуги телефонии для всех подразделений банка в УрФО 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Бурков Антон и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12030 2
Fly - Explay - Эксплей 241 1
Fly 205 1
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 245 1
Samsung Electronics 10425 1
Ростелеком 10056 1
Google Russia - Гугл Россия 187 1
Yandex - Яндекс 7937 1
Microsoft Corporation 24971 1
Apple Inc 12346 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5709 1
Oracle Corporation 6783 1
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 226 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 666 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 805 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2219 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5656 2
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2229 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4107 1
Cookies - Куки - Фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя 431 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6529 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10737 1
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15842 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12993 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2399 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24945 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26362 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8347 1
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1195 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9497 1
Google Gmail 964 2
Google Android 14395 1
Google YouTube - Видеохостинг 2839 1
Apple Safari - браузер 866 1
Артемьев Игорь 91 1
Сафеев Рустем 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 151389 3
Россия - УФО - Екатеринбург 4145 3
США - Калифорния 4689 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52808 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4029 1
Европа 24460 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3094 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7162 2
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 302 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8059 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49846 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30717 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6591 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1039 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1045 1
Гуманитарный университет Екатеринбурга 1 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1374383, в очереди разбора - 748136.
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