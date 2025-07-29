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Бурков Антон
УПОМИНАНИЯ
Бурков Антон и организации, системы, технологии, персоны:
|Google LLC 12030 2
|Fly - Explay - Эксплей 241 1
|Fly 205 1
|Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 245 1
|Samsung Electronics 10425 1
|Ростелеком 10056 1
|Google Russia - Гугл Россия 187 1
|Yandex - Яндекс 7937 1
|Microsoft Corporation 24971 1
|Apple Inc 12346 1
|Nokia Corporation - Nokia Oyj 5709 1
|Oracle Corporation 6783 1
|ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 226 1
|Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 805 2
|ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2219 1
|Google Gmail 964 2
|Google Android 14395 1
|Google YouTube - Видеохостинг 2839 1
|Apple Safari - браузер 866 1
|Артемьев Игорь 91 1
|Сафеев Рустем 4 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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