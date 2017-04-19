Бизнес в Рунете за 2016 г. составил 1500 млрд рублей
Цифровая экономика Рунета набирает обороты
Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) представила результаты исследования под названием «Экосистема цифровой экономики России».
Под «цифровой экосистемой экономики» в РАЭК подразумевают сегменты рынка, создающие добавленную стоимость с помощью цифровых (информационных технологий). Согласно предоставленному отчету, в настоящее время вклад цифровой экономики в экономику России составляет от 2,9% ВВП, а с учетом зависимых рынков достигает 19%. Ключевыми хабами цифровой экосистемы являются государство и общество, маркетинг и реклама, финансы и торговля, инфраструктура и связь, медиа и развлечения, а также кибербезопасность, стартапы, образование и кадры.
Сейчас в российской цифровой экономике задействовано 2,5 млн сотрудников. Инфраструктура и ПО цифрового сегмента в совокупности составляет 2000 млрд руб., маркетинг и реклама генерируют до 171 млрд руб., цифровой контент до 63 млрд руб., а электронная коммерция вышла по итогам 2016 г. на оборот в 1238 млрд руб. Совокупная выручка в рекламного сегмента, электронной коммерции и продаж контента составила около 1472 млрд руб.
В настоящее время, по данным РАЭК, 86,7 млн россиян с разной периодичностью выходят в интернет. Согласно прогнозу аналитиков РАЭК, к 2020 г. пользователями интернета станут уже более трех четвертей всего населения страны.
Между тем, из 36 поступивших на рассмотрение законопроектов, имеющих отношение к регулированию интернета, в 2016 году было отклонено 5, при этом 3 из них имели отрицательную оценку, было принято 8, включая беспрецедентные по негативной оценке законы «Пакета Яровой».
Окончательно оформилась тенденция к регулированию отдельных сегментов и явлений в Сети, таких как онлайн-видео, интернет-магазины и инфраструктура. В настоящее время наблюдается резкое снижение числа отрицательных инициатив за I квартал 2017 г. Частично это объясняется уменьшением числа инициатив как таковых (17 против 37 за аналогичный период 2016 г.), в том числе за счет «PR-инициатив отдельных депутатов». Вместе с тем аналитики РАЭК отмечают постепенное налаживание взаимодействия отрасли с государством по законодательным инициативам, которое должно усилиться при реализации предложений по введению процедуры ОРВ и технической экспертизы для всех законодательных инициатив.
Законодательное регулирование необходимо ввиду трансграничного характера цифровой экономики, при этом особое внимание требуют вопросы кибербезопасности, стимулирования и поддержки импортозамещения, экспорта, информационных технологий, обеспечения равных условий ведения деятельности интернет-компаниями в РФ, развитие инфраструктуры доступа и хранения данных. Также, по мнению экспертов, необходима реформа налогообложения отрасли цифровых технологий, стимулирование безналичных платежей и всех видов массовых цифровых коммуникаций и сервисов.
Для отрасли также важно законотворчество на упреждение в отношении таких перспективных направлений как большие данные и искусственный интеллект, робототехника, автономные платформы, интернет вещей и блокчейн.
Объем цифровой рекламы и маркетинга в 2016 г. достиг 136 млрд руб. Интернет-сегмент с годовым приростом в объеме 21% далеко обошел по темпам развития телевидение и другие традиционные маркетинговые площадки.
Цифровой сегмент ждет дальнейшее развитие с увеличение расходов на интернет-рекламу. В 2016 году бренды начали активно использовать нативную рекламу, мобильную рекламу и performance. Эти инструменты показали самый большой рост популярности. Прошедший год продемонстрировал стремительное развитие Programmatic-технологий, в том числе, в видео. Рекламодатели и издатели стали обращать больше внимания на аналитику и качество рекламного контента.
Российский рынок цифровой торговли и финансов в 2016 г. совершил стремительный рывок, показав рекордный суммарный оборот в сумме 1238 млрд руб. До 36% россиян в прошедшем году делали покупки в интернет-магазинах, а розничный онлайн-экспорт суммарно по товарам и услугам за год достиг объема в $2 млрд. Россияне потратили в интернете на путешествия порядка 700 млрд руб., оставили в интернет-магазинах 706 млрд руб. (+18% по сравнению с 2015 г.), потратили на интернет-услуги 169 млрд руб. (+15%) и совершили онлайн платежей на 686 млрд руб. (+17%).
По мнению аналитиков РАЭК, тенденции в сфере цифровой коммерции и финансов ведут к тому, что поведение покупателей постепенно приходит к докризисному. Так, число заказов в интернете выросло на 20% до 190 млн, при этом на топ-100 интернет-магазинов приходится 68% продаж.
По итогам 2016 г. каждые 2 из 5 покупок совершены через мобильные устройства (включая билеты и еду), а по итогам 2017 г. число таких покупок прогнозируется на уровне заметно больше половины. Мобильных заказов много в категориях, которые считаются «неайтишными»: DIY, одежда и др.
66% владельцев смартфонов используют приложения для платежей и покупок. Самая быстрорастущая категория — это доставка еды (при малых абсолютных объемах).
Согласно данным Gartner, к 2020 г. в мире будет насчитываться почти 21 млрд устройств с поддержкой концепции интернета вещей. Общий потенциал рынка одних только приборов интеллектуального учета в России в сегменте частного коммунального электропотребления и водопотребления составляет более 206 млн интеллектуальных счетчиков или более 400 млрд руб.
Объем российского рынка M2M/IoT по итогам первого полугодия 2016 г. достиг 300 млрд руб., увеличившись с 225 млрд руб. в первом полугодии 2015 г. Рынок ЦОД растет на 10-15% в год.
В 2016 г. выросло влияние мобильного сегмента цифровой экономики, которая составила по итогам года 3,7% ВВП России. По мнению экспертов РАЭК, несмотря на очевидную значимость, мобильная экономика очень редко подсчитывается отдельно.
Нынешние темпы роста мобильной экономики составят 10,7%. Согласно прогнозам, более 7,5% экономического роста в 2016-2021 придется на мобильную экономику – и это больше, чем у сельского хозяйства.
Наибольший вклад приходится на непрямую часть мобильной экономики — снижение издержек, увеличение эффективности и предоставление новых услуг компаниями благодаря мобильным устройствам и доступу.
Сейчас мобильная экономика создает более миллиона рабочих мест — к 2021 году будет создавать полтора миллиона и тем самым почти наполовину компенсирует потери от кризиса на рынке труда. Благодаря культуре «свободного/бесплатного интернета» в России сложилась практика очень низкой стоимости передачи данных — в том числе благодаря государственным инвестициям в инфраструктуру.
Средняя стоимость смартфона в России сейчас составляет $168, в среднем в мире — $241. Проникновение смартфонов в России достигло 50%.
В России высокий уровень технической компетенции специалистов — многие российские разработчики входят в топ10 по выручке в AppStore и Google Play по другим странам. По объему скачиваний приложений Россия находится на 5 месте в мире.
На конец 2016 г. в России сложилась уникальная ситуация: интернет-холдинги начинают обгонять по популярности телеканалы. Оборот в сфере онлайновых медиа и развлечений достиг 63 млрд руб.
Сейчас в России насчитывается около 72 млн геймеров, что составляет порядка 65% от всех интернет-пользователей. Количество «говорящих» в соцсетях авторов за ноябрь 2016 г. составило 35 млн, ими было сгенерировано 698 млн сообщений. 71,8% объема всего публичного контента приходится на социальные сети (504.940 публикаций).
Второе место занимают источники видео-контента (YouTube и Vimeo) — 12,7% от всего объема публичного контента, а Твиттер перешел на третью строчку, его доля составила 8,7%.
Сегодня электронный формат выбирают уже 25% всех россиян, регулярно читающих книги, однако платить за такой контент готов только 1 млн читателей из 10. В общей сложности за последние четыре года российский рынок электронных книг вырос в 10 раз.
По итогам 2016 г. 31% компаний в России сталкивались с DDoS-атаками. Первый, но не последний ботнет на основе интернета вещей — Mirai. Сотни тысяч маршрутизаторов, камер, серверов DVR и других подключенных устройств вплоть до кофеварок с Wi-Fi атаковали Dyn, одного из крупнейших провайдеров DNS-серверов в мире.
В последнее время учащаются атаки на финансовую инфраструктуру - крупные банки, Swift. В начале 2016 г. совокупный ущерб банкам в России превысил полмиллиарда рублей.
В 2016 г. произошло то, чего давно ожидали — подъем числа атак и их пропускной мощи. В 2011 году индустрия удивлялась DDoS-атакам полосой 100 Гбит/с, в 2013 не стала сюрпризом атака в 300 Гбит/с. Конец 2016 г. был встречен атакой на 1 Тбит/с пропускной способности.
Теперь для проактивной защиты и интеграции техник информационной безопасности в процесс создания продукта компаниям нужно держать наготове разработчиков и специалистов безопасности. По моению аналитиков РАЭК, системным администраторам, персоналу отделов разработки и другим разработчикам, ответственным за критические части приложения, необходимо знать практики безопасности и быть уверенными в безопасности программного кода.
Согласно прогнозу РАЭК, рынок кадров в ИТ до 2020 г. сохранит стабильные показатели спроса на персонал. Развитие ИТ-технологий, их применимость в нетипичных для них раньше направлениях, автоматизация процессов сохранят ИТ-специалистов как одних из востребованных на рынке труда.
Значительно увеличилось число вакансий удаленной работы и аутсорсинга разработки. Доля фрилансеров от общего числа сотрудников на российском рынке труда составляет порядка 2% (около 1,5 млн человек).
В ИТ-отрасли наблюдается дефицит высококвалифицированных кадров. Список самых востребованных профессий в 2017 г. возглавят IT-специалисты, владеющие новейшими технологиями. Это мобильные разработчики, веб-разработчики, аналитики Big Data со знанием отраслей, специалисты по информационной защите и кибербезопасности. Потребность в работниках в этой отрасли увеличилась более чем на 70%. В целом по Российской Федерации потребность в ИТ-специалистах на период до 2020 г. составляет более 350 тыс. человек.
В области развития стартапов и инвестиций аналитики РАЭК отмечают тот факт, что объем инвестиций (без учета поздних раундов и покупок) уже сравнялся с 2014 г. Аналитики отмечают сильный рост показателей, связанных с покупкой стартапов, при этом также растет и рынок слияний и поглощений.
Активно развиваются корпоративные инновации и корпоративное инвестирование в различных формах: корпоративные акселераторы (IKEA, SAP, InspiRUSSIA и др.), корпоративные фонды (очень активны Sistema VC, Sistema Asia Fund и др.). Продолжается рост ангельских инвестиций, как и развитие ангельских, микроангельских групп, а также p2p и краудфандинговых платформ. Среди наиболее активных — Venture Club, StartTrack, Клуб инвесторов МШУ Сколково, Клуб инвесторов ФРИИ, SmartHub и др.