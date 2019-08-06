Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2019 г.

Изменения в федеральном законодательстве затронули такие сферы, как: федеральная информационная адресная система, закон об актах гражданского состояния, порядок въезда в Россию иностранных граждан, национальная платежная система и др. На региональном уровне новые законодательные акты касаются информационной политики субъектов РФ.

Федеральное законодательство

Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 227-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Росреестр обязали передавать оператору федеральной информационной адресной системы сведения: о проведении государственного кадастрового учета в связи с образованием или созданием объекта недвижимости; о снятии объекта с государственного кадастрового учета; об исключении из ЕГРН сведений об объекте недвижимости.

При написании адреса органы власти должны соблюдать требования к его структуре. Перечень объектов адресации установит правительство. В связи с образованием в составе России нового субъекта – города федерального значения Севастополя – определены его полномочия по вопросам ведения государственного адресного реестра.

Федеральный закон от 3 июля 2019 г. N 161-ФЗ «О внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния»

Негосударственные пенсионные фонды, страховые организации и Агентство по страхованию вкладов вправе получать сведения о госрегистрации смерти из ЕГР ЗАГС для реализации своих функций по запросам в рамках межведомственного взаимодействия. Федеральный закон вступает в силу по истечении 90 дней после опубликования.

Указ Президента РФ от 18 июля 2019 г. N 347 «О порядке въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации иностранных граждан через пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, расположенные на территориях г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области»

С 1 октября 2019 г. иностранцы смогут въезжать/выезжать через Санкт-Петербург и Ленинградскую область по электронным визам. Визу будет выдавать МИД. Чтобы получить ее, необходимо заполнить заявление на сайте Министерства не позднее, чем за 4 дня до даты въезда в Россию. Визу можно будет получить на срок до 30 календарных дней с разрешенным сроком пребывания в стране не более 8 суток.

Консульский сбор за выдачу электронных виз взиматься не будет. Правительство РФ до 1 октября утвердит перечень государств, граждане которых смогут въезжать в Россию и выезжать из нее по электронной визе и определить пункты пропуска, через которые они будут это делать. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Федеральный закон от 3 июля 2019 г. N 173-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О национальной платежной системе» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Президент РФ подписал поправки к Закону о национальной платежной системе и некоторым актам, согласно которым операторы по переводу денежных средств обязаны предоставлять Банку России сведения о поставщиках платежных приложений (ApplePay, SamsungPay, MirPay). ЦБ РФ сформирует перечень таких поставщиков.

Закреплена обязанность операторов по переводу денежных средств присоединиться к платежной системе Банка России, а также проводить аутентификацию при расчетах международными платежными картами через Национальную систему платежных карт. ЦБ РФ определит максимальную плату за переводы в системе. Деятельность платежных агрегаторов регулируется как деятельность банковских платежных агентов. Определяются требования к ним. Для переводов денежных средств должен использоваться специальный банковский счет, открытый агенту.

Закреплены права и обязанности оператора по переводу денежных средств при взаимодействии с поставщиками платежных приложений. Введены дополнительные требования к идентификации платежным агрегатором организаций и ИП. Предусмотрена возможность кодировать реквизиты перевода.

Системно значимые кредитные организации обязаны получать услуги от операционного центра НСПК, предусмотренные законом, не позднее 1 ноября 2019 г., иные кредитные организации – не позднее 1 ноября 2020 г. Федеральный закон вступает в силу со дня опубликования, за исключением отдельных норм.

Постановление Правительства РФ от 18 июля 2019 г. N 934 «Об утверждении требований к форматам исполнительных документов, вынесенных и (или) направляемых для исполнения в форме электронного документа»

Кабмин обновил требования к электронным форматам исполнительных документов. Это обусловлено изменением отраслевого закона. Например, в числе сведений о взыскателе и должнике также должен указываться один из идентификаторов: СНИЛС, ИНН, серия и номер документа, удостоверяющего личность, водительского удостоверения или свидетельства о регистрации транспортного средства.

Постановление вступает в силу со дня опубликования, за исключением отдельных положений, которые начнут применяться одновременно с поправками в Закон об исполнительном производстве.

Постановление Правительства РФ от 17 июля 2019 г. N 914 «Об особенностях раскрытия информации, подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом «О центральном депозитарии»

Утвержден перечень информации, которую центральный депозитарий вправе не раскрывать и (или) раскрывать в ограниченном объеме. Это данные о руководстве, аффилированных лицах, акционерах, контрагентах и др.

Информация может раскрываться в ограниченных составе и (или) объеме: если в отношении депозитария действуют международные санкции; если раскрытие информации о лице, в отношении которого действуют такие санкции, может привести к введению санкций в отношении депозитария и (или) иных лиц.

Постановление Правительства РФ от 5 июля 2019 г. N 860 «Об утверждении Правил маркировки обувных товаров средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении обувных товаров»

Правительство РФ урегулировало вопросы маркировки обуви средствами идентификации, определило порядок внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров. Участники оборота товаров должны зарегистрироваться в системе с 1 июля по 30 сентября 2019 г. (включительно) либо после 30 сентября 2019 г. в течение 7 календарных дней со дня введения товаров в оборот и их реализации.

Не позднее 30 календарных дней с даты регистрации субъекты обеспечивают готовность собственных программно-аппаратных средств к информационному взаимодействию с системой и направляют оператору заявку на тестирование оборудования. С 1 октября 2019 г. стартует добровольная маркировка обуви. 1 марта 2020 г. маркировка станет обязательной как для новых партий обуви, так и для остатков. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Региональное законодательство

Постановление Правительства Москвы от 2 июля 2019 г. N 751-ПП «Об автоматизированной информационной системе «Система удаленного управления мобильными устройствами»

АИС «Система удаленного управления мобильными устройствами» создана с целью повышения эффективности технологических процессов, связанных с управлением программным обеспечением мобильных устройств пользователей АИС.

С помощью АИС осуществляется автоматизация следующих процессов: загрузка, установка и обновление программного обеспечения на пользовательских устройствах; мониторинг пользовательских устройств; управление настройками пользовательских устройств; защита пользовательских устройств от несанкционированного доступа.

Пользователями АИС являются органы исполнительной власти Москвы и подведомственным им организации, федеральные органы исполнительной власти и их территориальные органы и подразделения.

Постановление Правительства Ставропольского края от 8 июля 2019 г. N 302-п «Об установлении формы, обязательных реквизитов проездного документа внеуличного транспорта в Ставропольском крае, а также обязательных требований к проездному документу внеуличного транспорта в Ставропольском крае, часть или все реквизиты которого указаны в электронном виде»

В числе обязательных реквизитов, подтверждающих право пассажира на перевозку и провоз ручной клади внеуличным транспортом, значатся: наименование и ИНН – юрлица или ИП, который принял на себя по договору обязанность перевезти пассажира и провезти ручную кладь внеуличным транспортом; дата и время продажи проездного документа; стоимость проездного документа. При этом допускается указание части или всех обязательных реквизитов проездного документа в электронном виде. Проездной документ в электронном виде, должен обрабатываться в автоматизированных системах, используемых перевозчиком для учета оплаты и объема оказанных пассажирам услуг. Форма проездного документа приводится. Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Закон Волгоградской области от 18 июля 2019 г. N 67-ОД «О перераспределении между органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Волгоградской области и органами государственной власти Волгоградской области полномочий в сфере градостроительной деятельности по ведению государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности в отношении материалов и результатов инженерных изысканий и предоставлению сведений, документов и материалов в отношении содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности материалов и результатов инженерных изысканий»

Определено, что полномочия органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Волгоградской области, за исключением городского округа город-герой Волгоград и городского округа город Волжский, в сфере градостроительной деятельности по ведению государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности в отношении материалов и результатов инженерных изысканий и предоставлению сведений, документов и материалов в отношении содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности материалов и результатов инженерных изысканий осуществляет орган исполнительной власти Волгоградской области, определяемый Губернатором Волгоградской области. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 г. и действует до 1 января 2025 г.

Постановление Правительства Красноярского края от 12 июля 2019 г. N 355-П «О создании государственной межведомственной информационной системы централизованного учета объектов земельно-имущественного комплекса Красноярского края»

Утвержден порядок эксплуатации государственной межведомственной информационной системы централизованного учета объектов земельно-имущественного комплекса Красноярского края, который определил основные цели ее создания, назначение и задачи, а также принципы функционирования, структуру, перечень участников информационного взаимодействия, их полномочия и обязанности.

Государственная межведомственная информационная система централизованного учета объектов земельно-имущественного комплекса Красноярского края является многофункциональной автоматизированной системой учета и анализа объектов земельно-имущественного комплекса Красноярского края, земельно-имущественных отношений. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Постановление Администрации Смоленской области от 9 июля 2019 г. N 408 «О внесении изменений в областную государственную программу «Информационное общество Смоленской области»

На p102,8 тыс. уменьшено финансирование госпрограммы «Информационное общество Смоленской области» и составляет теперь p3 398 617,1 тыс. В частности, пересмотрено финансирование мероприятия по приобретению, сопровождению и обновлению базового, системного, сетевого, прикладного и клиентского лицензионного программного обеспечения для развития и обеспечения функционирования региональной навигационно-информационной системы Смоленской области.

Постановление Правительства Воронежской области от 12 июля 2019 г. N 686 «О создании межведомственной комиссии по цифровому развитию Воронежской области»

Основными задачами межведомственной комиссии являются: разработка планов и обеспечение координации реализации мероприятий цифровому развитию области; подготовка предложений по формированию технических требований к государственным информационным системам; обсуждение проектов правовых актов и иных документов, разработанных в рамках реализации мероприятий цифрового развития области; проведение оценки эффективности реализации мероприятий цифрового развития Воронежской области.

Приведен порядок организации деятельности комиссии. Решение комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов комиссии и носит рекомендательный характер. В случае равенства голосов решающим является голос руководителя комиссии или в случае его отсутствия – заместителя руководителя.

Постановление Правительства Оренбургской области от 4 июля 2019 г. N 490-пп «О создании центров цифрового образования детей в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»

Региональным координатором, обеспечивающим создание и функционирование центров цифрового образования детей «ИТ-куб», назначено министерство образования Оренбургской области. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Распоряжение Правительства Ростовской области от 3 июля 2019 г. N 377 «О реализации в Ростовской области в 2020 – 2022 годах мероприятий по обновлению материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков, для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»

В целях формирования у обучающихся Дона современных технологических и гуманитарных навыков планируется наладить в общеобразовательных школах, расположенных в сельской местности и малых городах региона, преподавание по основным и дополнительным общеобразовательным программам цифрового и гуманитарного профилей. Для этого предполагается создать сеть Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Мероприятие реализуется в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Подготовлена соответствующая «дорожная карта», период действия которой рассчитан на 2020 – 2022 гг.

Центры «Точка роста» будут созданы в качестве структурных подразделений муниципальных общеобразовательных школ путем оснащения последних необходимыми современными средствами обучения и воспитания, уточнения их штатного расписания и обеспечения соответствующего финансирования (приводится Концепция создания и функционирования таких Центров).

Региональным координатором мероприятий по обновлению соответствующей материально-технической базы определено министерство общего и профессионального образования Ростовской области.

Постановление администрации Тамбовской области от 4 июля 2019 г. N 785 «О реализации мероприятия по созданию центров цифрового образования детей в Тамбовской области на 2020 –2022 годы в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»

В связи с активным развитием ИТ-отрасли возникает необходимость актуализации процесса обучения специалистов, занятых в ИТ-сфере, повышение качества, получаемого ими образования, и повышение их конкурентоспособности на рынке труда. Для реализации поставленной задачи планируется создание центра цифрового образования детей «ИТ-куб». На базе центра планируется совместная работа с ведущими промышленными предприятиями региона по реализации дополнительных образовательных программ ИТ-направленности. Совместно с предприятиями планируется проведение летних учебных практик, профильных смен.

Распоряжение Правительства Саратовской области от 2 июля 2019 г. N 151-Пр «О создании центров цифрового образования детей «ИТ-куб» в Саратовской области в период 2020 – 2022 годов»

Центры цифрового образования детей создаются в целях развития у обучающихся интереса к программированию через знакомство с современными парадигмами программирования, основными конструкциями и особенностями наиболее распространенных современных языков программирования, реального погружения в промышленное программирование, формирования необходимых практических навыков – поиску индивидуальных подходов к каждой задаче, умение работать в команде, применению нестандартных решений. Основными направлениями деятельности центров цифрового образования детей являются освоение технологий 3D-моделирования, создания и продвижения мобильных приложений; получение навыков системного администрирования.

Распоряжение Правительства Саратовской области от 2 июля 2019 г. N 148-Пр «О создании Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в общеобразовательных организациях Саратовской области, расположенных в сельской местности и малых городах, в 2020 – 2022 годах»

Создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей позволит создать условия для внедрения на всех уровнях образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, способствующих освоению обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей; обновления содержания и совершенствования форм и методов обучения, удовлетворения индивидуальных запросов обучающихся, развития их познавательных интересов, организации инновационной творческой деятельности обучающихся и педагогов в процессе решения прикладных учебных задач с использованием современных технологий обучения; развития и совершенствования навыков учебно-исследовательской, проектной, личностной и социально значимой деятельности; формирования представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса; совершенствования имеющегося и приобретения нового опыта познавательной деятельности с целью профессионального самоопределения обучающихся.

Распоряжение Правительства Саратовской области от 2 июля 2019 г. N 146-Пр «О внедрении целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Саратовской области»

Концепция принята в целях модернизации системы образования как инструмента социального развития региона, обеспечения соответствия управления системой образования региона современным мировым стандартам и повышения эффективности управления на всех уровнях, формирования информационной культуры всех субъектов системы образования региона; обеспечения инновационного характера образования, повышения его качества на основе развития и расширения использования информационно-коммуникационных технологий; обеспечения доступности качественных образовательных ресурсов и услуг; развития у обучающихся мотивации к получению знаний, непрерывному самообразованию посредством использования современных информационно-коммуникационных технологий.

Приказ Министерства образования Сахалинской области от 4 июля 2019 г. N 3.12-39 «Об утверждении административного регламента министерства образования Сахалинской области по предоставлению государственной услуги «Предоставление грантов Сахалинской области организациям, осуществляющим образовательную деятельность, и иным, действующим в сфере образования Сахалинской области организациям, а также их объединениям, имеющим статус «Региональная инновационная площадка»

Государственная услуга предоставляется министерством образования Сахалинской области. Гранты предоставляются организациям, осуществляющим образовательную деятельность, и иным, действующим в сфере образования организациям, а также их объединениям, имеющим статус «региональная инновационная площадка». Гранты предоставляются на основании соглашения, заключаемого на конкурсной основе. Срок предоставлении государственной услуги не должен превышать 31 рабочий день. Государственная услуга предоставляется бесплатно.

Постановление Правительства Самарской области от 19 июля 2019 г. N 496 «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 14.11.2013 N 622 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Создание благоприятных условий для инвестиционной и инновационной деятельности в Самарской области» на 2014 – 2030 годы»

Объем финансирования программы за счет средств областного бюджета, в том числе формируемых за счет планируемых к поступлению средств федерального бюджета и средств неиспользованного остатка прошлых лет, увеличен на p65,862 млн и составляет p16 586,956 млн, в том числе в 2019 г. – p1326,18 млн. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края от 9 июля 2019 г. N 95 «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края» на обеспечение деятельности инновационного центра в целях развития малого и среднего предпринимательства в рамках реализации подпрограммы «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства и стимулирование инновационной деятельности в Краснодарском крае» государственной программы Краснодарского края «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края»

Из краевого бюджета унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края» предоставляется субсидия на обеспечение деятельности инновационного центра в целях развития малого и среднего предпринимательства. Под таковой понимаются консультационное и организационное сопровождение субъектов малого бизнеса; проведение для них обучающих мероприятий в сфере инновационной деятельности; осуществление акселерационных программ.

Соответствующие мероприятия реализуются в рамках подпрограммы «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства и стимулирование инновационной деятельности в Краснодарском крае» региональной госпрограммы «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края».

Конкретизированы направления расходования средств субсидии (оплата труда привлекаемого к этой деятельности персонала; расходы на аренду помещений, на приобретение мебели и оргтехники для оснащения рабочих мест в них; оплата услуг связи (кроме мобильной) и коммунальных услуг; расходы по продвижению информации о деятельности инновационного центра, а также на проведение семинаров, конференций, форумов, круглых столов, тренингов, обучающих и иных мероприятий в названной сфере и др.).

Оговорены условия предоставления субсидии. Определен перечень документов, которые будут истребованы от соискателя. Субсидия предоставляется на основании соглашения о ее предоставлении. О достижении значений показателей результативности (результатов) предоставления субсидии потребуется отчитаться. Соблюдение получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии контролируется. Приказ вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

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