Ugreen Nexode Portable Charger Power Bank портативные зарядные устройства


УПОМИНАНИЯ


01.09.2025 UGREEN представляет серию Nexode с выдвижным кабелем — идеальное решение для зарядки в поездках 1
25.03.2025 Зарядите своё путешествие по Тейвату: UGREEN запускает совместную коллекцию зарядных устройств с Genshin Impact 2
12.11.2024 Лучшие пауэрбанки UGREEN для подпитки смартфона и ноутбука: выбор ZOOM 3
26.09.2024 Новая линейка зарядных устройств Nexode S от Ugreen 6
16.07.2024 Внешний аккумулятор Ugreen на 48000 мАч уже в продаже 1
09.07.2024 Новые зарядные устройства Ugreen в виде роботов уже в продаже 2
27.06.2023 Вышла новая линейка зарядных устройств от Ugreen 6

Публикаций - 7, упоминаний - 21

Ugreen Nexode Portable Charger Power Bank и организации, системы, технологии, персоны:

Ugreen 22 6
Ланит - diHouse - Дихаус 224 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2206 1
Apple Inc 12394 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 895 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 917 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1540 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10007 6
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1091 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25100 5
USB Type-A - USB-A 572 5
USB Type-C - USB-C - USB 3 2066 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14773 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14178 5
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10210 4
Наушники - Headphones 4178 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7975 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12526 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8210 3
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2295 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10356 3
MLOps - GAN - Generative Adversarial Network - Генеративно-состязательная сеть 85 2
Аксессуары 4039 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17587 2
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2344 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2297 2
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1236 1
Док-станция - Docking station 537 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12744 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25196 1
Силиконы - полиорганосилоксаны 274 1
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1074 1
Электроэнергетика - Электропитание - источник питания - электрическое оборудование 549 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54884 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6020 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4402 1
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1036 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3176 1
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6534 1
Qualcomm QC - Quick Charge - TurboPower - технология скоростной зарядки смартфона 181 2
Apple iPhone 15 146 2
Apple MacBook Pro 532 1
Apple MagSafe 87 1
Samsung Galaxy S24 - смартфон 60 1
MiHoYo - Genshin Impact 41 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7225 1
Ugreen Uno 2 1
Ugreen PB - Ugreen Power Bank - пауэрбанк 4 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1093 1
Apple MacBook Air - Ноутбук 475 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 992 1
Россия - РФ - Российская федерация 152517 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17774 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14352 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5467 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6763 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5756 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50141 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2398 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5842 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4232 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2212 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5698 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1380749, в очереди разбора - 737639.
Создано именных указателей - 181742.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

