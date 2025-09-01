Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ugreen Nexode Portable Charger Power Bank портативные зарядные устройства
УПОМИНАНИЯ
Ugreen Nexode Portable Charger Power Bank и организации, системы, технологии, персоны:
|Ugreen 22 6
|Ланит - diHouse - Дихаус 224 4
|Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2206 1
|Apple Inc 12394 1
|Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 895 1
|Магнит - Тандер - сеть магазинов 917 1
|Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1540 1
|Россия - РФ - Российская федерация 152517 3
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17774 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14352 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1380749, в очереди разбора - 737639.
Создано именных указателей - 181742.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.