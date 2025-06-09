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Ugreen Uno


УПОМИНАНИЯ


09.06.2025 День рождения UGREEN 2025: зарядим каждый процент твоего пути 6
12.11.2024 Лучшие пауэрбанки UGREEN для подпитки смартфона и ноутбука: выбор ZOOM 3

Публикаций - 2, упоминаний - 9

Ugreen Uno и организации, системы, технологии, персоны:

Ugreen 20 2
Apple Inc 12299 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 816 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 462 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 901 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1472 1
Наушники - Headphones 4134 2
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2310 2
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1071 2
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2248 2
USB Type-C - USB-C - USB 3 2027 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10276 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12668 2
Аксессуары 3985 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14061 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9896 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3746 1
Микрофон - Microphone 2609 1
HRA - High-resolution audio - Hi-Res Audio - Аудио высокой четкости 85 1
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1064 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4215 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8936 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10141 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24798 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14672 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7857 1
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6484 1
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1020 1
USB Type-A - USB-A 554 1
Apple MagSafe 86 1
Apple iPhone 15 141 1
Samsung Galaxy S24 - смартфон 56 1
Ugreen PB - Ugreen Power Bank - пауэрбанк 4 1
Ugreen Nexode Portable Charger Power Bank - портативные зарядные устройства 6 1
Ugreen EchoBuds Magic 2 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7186 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1041 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 985 1
Qualcomm QC - Quick Charge - TurboPower - технология скоростной зарядки смартфона 180 1
Бразилия - Федеративная Республика 2402 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17550 1
Южная Корея - Республика 6741 1
Ближний Восток 2990 1
Россия - РФ - Российская федерация 150012 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5372 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49484 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5780 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2352 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5693 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367264, в очереди разбора - 750899.
Создано именных указателей - 177333.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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