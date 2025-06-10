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Ugreen EchoBuds Magic


УПОМИНАНИЯ


10.06.2025 Новая линейка наушников Ugreen уже в России 1
09.06.2025 День рождения UGREEN 2025: зарядим каждый процент твоего пути 3

Публикаций - 2, упоминаний - 4

Ugreen EchoBuds Magic и организации, системы, технологии, персоны:

Ugreen 20 2
ИИ-Технологии 142 1
Ланит - diHouse - Дихаус 213 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1472 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 462 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 816 1
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Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2248 1
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Call Recorder - Запись звонков 41 1
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1071 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3746 1
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1463 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9896 1
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Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7450 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8936 1
Sony LDAC Bluetooth - технология кодирования звука 59 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1041 1
Ugreen Uno 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 150012 2
Бразилия - Федеративная Республика 2402 1
Ближний Восток 2990 1
Южная Корея - Республика 6741 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17550 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1855 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367188, в очереди разбора - 751323.
Создано именных указателей - 177106.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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