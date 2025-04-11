Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 172889
ИКТ 13441
Организации 10531
Ведомства 1452
Ассоциации 992
Технологии 3419
Системы 25367
Персоны 74190
География 2799
Статьи 1514
Пресса 1206
ИАА 690
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2606
Мероприятия 847

MLOps Нейросеть Perceptron Перцептрон Перцепционный искусственный интеллект



11.04.2025 Ученые СПбГУ создали нейросеть для определения углерода в морях и океанах 1
02.05.2024 В США создали принципиально новую архитектуру нейросетей и назвали ее в честь советских академиков 2
18.08.2023 Студент НИТУ МИСИС создал приложение для прогноза задержек авиарейсов 1
24.07.2003 Инвалидное кресло читает мысли 1
24.07.2003 Инвалидное кресло читает мысли 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

MLOps и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12263 1
Google LLC 11897 1
Nvidia Corp 3534 1
Unsplash 924 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16286 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5211 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2510 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5415 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14330 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3217 2
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1828 1
Benchmarking - Бенчмаркинг 234 1
KAN - Kolmogorov-Arnold Networks - архитектура нейронной сети 1 1
MLOps - Дерево решений - Дерево принятия решений - Decision tree - A decision-making tree 18 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4010 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11602 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24495 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6758 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3238 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1354 1
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 446 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 637 1
Apple iOS 7916 1
MLPerf 7 1
Колмогоров Андрей 3 1
Арнольд Владимир 2 1
Пачков Вячеслав 1 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2496 2
Испания - Каталония - Барселона 744 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52414 2
Украина - Одесса 188 1
Франция - Французская Республика 7885 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13386 1
Япония 13338 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2902 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3543 1
Канада 4909 1
Германия - Федеративная Республика 12749 1
Россия - РФ - Российская федерация 147213 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29711 4
Здравоохранение - Биотехнология - Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 181 2
Английский язык 6709 1
Физика - Physics - область естествознания 2668 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1599 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2783 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5713 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8158 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 642 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2781 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1833 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1232 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1357 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1249 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 932 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 482 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1467 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1732 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5887 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5941 2
New Scientist 1448 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 386 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 958 1
РАН МИАН - Математический институт имени В.А. Стеклова Российской академии наук 32 1
РАН - Российская академия наук 1908 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 865 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 244 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 202 1
Государственная премия Российской Федерации - Награды президента Российской Федерации - Премия Президента Российской Федерации 21 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1352573, в очереди разбора - 759373.
Создано именных указателей - 172889.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие портативные игровые консоли в 2025 году: выбор ZOOM

Зачем сейчас нужны роутеры с Wi-Fi 7: 5 лучших моделей

Лучшие 4K-телевизоры для дачи: хиты продаж

Показать еще

Наука

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153