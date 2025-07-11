Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 178304
ИКТ 13877
Организации 10785
Ведомства 1470
Ассоциации 1007
Технологии 3478
Системы 25863
Персоны 76560
География 2888
Статьи 1535
Пресса 1228
ИАА 704
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2661
Мероприятия 858

Baikalsea Company


УПОМИНАНИЯ


11.07.2025 Все как раньше, но лучше. Baikalsea Company «обновила» Axelot TMS 1
01.03.2022 В России начинается маркировка упакованной питьевой воды 1
04.06.2021 ЦРПТ и Baikalsea Company создадут центр компетенций по маркировке упакованной воды в СФО 1
29.04.2021 В эксперименте по маркировке упакованной воды уже приняли участие больше 3 тыс. компаний 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Baikalsea Company и организации, системы, технологии, персоны:

ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 226 3
Росатом - Балаковская АЭС - атомная электростанция 47 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3174 1
Роскачество - Российская система качества 40 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6125 1
Маркировка - Marking 1141 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53954 2
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 528 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32368 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10688 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4793 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1712 1
Track & Trace системы 8 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6973 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69255 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11636 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5990 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 218 1
Волков Кирилл 10 2
Ивченко Борислав 1 1
Хмельницкий Алексей 13 1
Патракова Надежда 1 1
Юрасов Денис 1 1
Булатов Вячеслав 1 1
Дубин Михаил 48 1
Сурнин Максим 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 150778 2
Россия - ПФО - Саратовская область 767 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 841 1
Европа 24443 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1592 1
Россия - СФО - Иркутская область 1178 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 957 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 954 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53164 2
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 267 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3449 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6129 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 423 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8300 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7137 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3556 1
Здравоохранение - БАД - Биологически активные добавки к пище - Biologically active food additives 101 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6000 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1738 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 374 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5636 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2297 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 818 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4558 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16867 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1371487, в очереди разбора - 749799.
Создано именных указателей - 178304.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор вертикального моющего пылесоса Dreame H15 Pro Heat: ультрасовременный домашний помощник

Как правильно расположить и эксплуатировать Wi-Fi-роутер в 2025 году

Лучшие смартфоны стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Северная Америка погружается в мантию Земли: ученые пока не понимают, что происходит

Ученые выяснили, почему ядро атома не круглое

Обнаружено крупнейшее в мире месторождение, которое содержит 99,99% всего золота на Земле. Но есть одна загвоздка
Показать еще