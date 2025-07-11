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Baikalsea Company
УПОМИНАНИЯ
Baikalsea Company и организации, системы, технологии, персоны:
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3174 1
|Роскачество - Российская система качества 40 1
|Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6125 1
|ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 218 1
|Волков Кирилл 10 2
|Ивченко Борислав 1 1
|Хмельницкий Алексей 13 1
|Патракова Надежда 1 1
|Юрасов Денис 1 1
|Булатов Вячеслав 1 1
|Дубин Михаил 48 1
|Сурнин Максим 1 1
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