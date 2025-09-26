Получите все материалы CNews по ключевому слову
WIAT
УПОМИНАНИЯ
WIAT и организации, системы, технологии, персоны:
|VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
|Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 213 1
|АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
|Dell Wyse 62 1
|Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 389 1
|Новые облачные технологии - МойОфис 849 1
|Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 128 1
|Google Android 14506 1
|Кот Олег 25 1
|Ларина Юлия 12 1
|Богомолов Ярослав 3 1
|Суханов Сергей 5 1
|Яфясов Денис 14 1
|Луценко Павел 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1386440, в очереди разбора - 729976.
Создано именных указателей - 183723.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.