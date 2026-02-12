Разделы

Интехпро Intechpro Realintechpro

Интехпро - Intechpro - Realintechpro

СОБЫТИЯ

12.02.2026 Производитель комплектующих для ПК «ИнтехПро» получил статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва» 2
04.12.2025 Подтверждена совместимость компьютерного оборудования «Интехпро» с операционной системой «АльтерОС» 7
06.05.2022 «Почта России» с двух попыток не сумела купить память и диски для своих ПК 3

Публикаций - 3, упоминаний - 12

Интехпро и организации, системы, технологии, персоны:

Скай Ай Ти 4 1
АйТи 1440 1
ALMI partner - АЛМИ партнер 164 1
Почта России ПАО 2267 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5049 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23217 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 2
Моноблок - Monoblock PC 1047 1
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 854 1
Nettop - InterNET+deskTOP - Неттоп 179 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14378 1
Desktop computer - Системный блок - системник 464 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1393 1
DDR - Double data rate 2945 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73790 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21808 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3566 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9872 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27171 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 1
ALMI partner - АльтерОС 33 1
Linux OS 11021 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1240 1
Спирина Светлана 23 1
Россия - РФ - Российская федерация 158378 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1457 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 916 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 674 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46104 1
Украина 7815 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 728 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 936 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3747 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5316 1
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 281 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 412 1
Ergonomics - Эргономика 1690 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4914 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3698 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 815 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10446 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7806 1
