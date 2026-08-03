В Москве увеличили производство материнских плат при поддержке города

С момента запуска новой производственной площадки в мае компания «ИнтехПро», резидент ОЭЗ «Технополис Москва», выпустила более 10 тыс. печатных плат, включая материнские платы и периферийные модули. Это стало возможным благодаря программе компенсации процентов по инвестиционному кредиту от Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП): предприятие смогло увеличить вложения в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Программа инвестиционного кредитования предусматривает компенсацию процентной ставки в размере 50% от ключевой ставки ЦБ РФ. Максимальный срок поддержки составляет пять лет, максимальная сумма, подлежащая компенсации, — 5 млрд руб.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город уделяет особое внимание производству в сфере радиоэлектроники. Меры поддержки — это важный инструмент для развития, повышения производительности и создания передовой продукции, которая отвечает современным потребностям рынка. Так, благодаря программе компенсации процентов по инвестиционному кредиту от МФППиП компания-резидент ОЭЗ “Технополис Москва” смогла увеличить вложения в разработки и уже с мая выпустила свыше 10 тыс. печатных плат, используемых при производстве собственной компьютерной техники», — отметил Максим Ликсутов.

Производитель специализируется на персональных компьютерах, мини-ПК и моноблоках на базе собственных материнских плат. В 2025 г. компания вывела на рынок первый отечественный мини-ПК весом 400 граммов.

На сегодняшний день также запущена линейка периферийных модулей (USB-разветвители, модули Wi-Fi, модули интерфейсных разъемов). В планах по расширению ассортимента — модемы LTE, модули оперативной памяти, периферийные устройства для ПК (мониторы и клавиатуры). При этом до конца 2026 г. компания планирует увеличить штат сотрудников до 140 человек.

Микропрограммное обеспечение для материнских плат производителя включено в реестр отечественного ПО, а готовые устройства внесены в реестр российской промышленной продукции и прошли испытания на совместимость с отечественными операционными системами и программными средствами защиты информации. Устройства востребованы в госструктурах, финансовом и промышленном секторах, учреждениях здравоохранения и образования — там, где нужен повышенный уровень безопасности.