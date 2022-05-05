«Почта России» с двух попыток не сумела купить память и диски для своих ПК

«Почта России» не нашла поставщика комплектующих для автоматизированных рабочих мест своих сотрудников. Госкомпания объявила тендер на закупку 121,1 тыс. модулей памяти и SSD накопителей на общую сумму 486,8 млн руб. Победитель тендера уклонился от подписания договора. После «Почта» должна была подписать документы с участником, занявшим второе место. Однако и он предоставил письменный отказ от подписания договора. Стоит отметить, что участники аукциона указывали на дефицит компонентов и отсутствие возможности поставить их, если бы речь шла только об одном производителе.

На SSD не нашлись поставщики

Как выяснил CNews, «Почта России» не смогла закупить компьютерные комплектующие для своих почтовых отделений. На эти цели госкомпания выделила 486,8 млн руб. Информацию об этом можно обнаружить на сайте госзакупок.

«Почта» объявила тендер на закупку свыше ста тысяч модулей памяти и SSD-накопителей 30 декабря 2021 г. в формате аукциона. Комплектующие требовались компании для модернизации автоматизированных рабочих мест сотрудников в отделениях компании, следует из документов.

Победитель аукциона уклонился от подписания договора на поставку устройств. После этого «Почта» собиралась подписать договор с участником, занявшим второе место на аукционе. Однако и он написал письменный отказ от подписания документов.

CNews ожидает от представителей «Почты России» комментариев по несостоявшейся закупке.

Что требовалось «Почте»

Согласно техзаданию, «Почте» требовалось около 33,3 тыс. модулей памяти DDR3 на 8 ГБ, 5,8 тыс. модулей DDR4 на 8 ГБ и 6,5 тыс. DDR4 на 16 ГБ. Также госкомпания планировала закупить 42,2 тыс. SSD-накопителей объемом не менее 250 ГБ и 33,1 тыс. SSD объемом не менее 500 ГБ. Всего «Почте России» требовалось 121,1 тыс. устройств. Отделения, для которых должны были быть закуплены комплектующие, находятся по всей России, включая Москву, Алтайский и Забайкальский края, Амурскую, Астраханскую, Белгородскую, Московскую области и др.

«Почта России» не нашла поставщиков SSD на полмиллиарда

Судя по документам тендера, участники аукциона часто обращались к заказчику для разъяснений положений документации. «В связи с дефицитом компонентов на рынке для производства модулей оперативных памятей, можем ли мы предлагать к поставке за тот же бюджет два модуля оперативной памяти по 4 ГБ, что в общем поставляемом объеме будет составлять 8 ГБ», — спрашивал один из участников. Он же уточнял у заказчика, возможно ли поставлять товар нескольких производителей по одной позиции из-за отсутствия возможности поставки товаров одного. Стоит отметить, что эти запросы были направлены поставщику еще до известных западных санкций в связи с событиями на Украине, начавшимися в конце февраля 2022 г.

Отказались все

Согласно протоколу рассмотрения первых частей заявок, в аукционе приняли участие 13 неназванных в документах компаний. Победителем в конце февраля 2022 г. была признана ИТ-компания «Интехпро». Согласно тендерным документам, она направила заказчику протокол разногласий по договору. «Почта России» отправила участнику ответ и проект договора, который так и не был подписан со стороны «Интехпро».

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Согласно базе «Контур.фокус», ООО «Интехпро» было образовано 31 июля 2020 г. в Зеленограде. Выручка компании по итогам 2021 г. составила 162,4 млн руб., а чистая прибыль 3 млн руб. В базе имеется информация о 56 госконтрактах на поставку ИТ-оборудования на общую сумму 124,6 млн руб.

После уклонения от подписания договора, победителем был признан участник, занявший на аукционе второе место — ярославская компания «Скай ай ти». Она, как говорилось выше, предоставила «Почте России» письменный отказ от заключения договора, следует из документов.

Судя по официальному сайту «Скай ай ти», с 2015 г. компания специализируется на поставках ИТ-оборудования мировых и отечественных производителей в рамках госзакупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Выручка компании, согласно базе «Контур.фокуса», по итогам 2021 г. составила 1,4 млрд руб., а чистая прибыль достигла 31,2 млн руб. За все время существования компании в базе содержится информация о 1179 госконтрактах на общую сумму 4,6 млрд руб.

На момент публикации материала представители «Интехпро» и «Скай ай ти» не смогли прокомментировать CNews свой отказ от подписания договора с «Почтой России». Сейчас обе компании в реестре недобросовестных поставщиков не значатся.