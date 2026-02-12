Разделы

Производитель комплектующих для ПК «ИнтехПро» получил статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва»

Статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва» получила компания «ИнтехПро», которая начала реализацию проекта по выпуску и разработке компьютеров с использованием российских электронных компонентов и печатных плат. Об этом CNews сообщил представитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы.

«При поддержке мэра Москвы Сергея Собянина город создает промышленную инфраструктуру для развития отечественных разработок и технологий. Так, ранее новым резидентом ОЭЗ «Технополис Москва» стал производитель компьютерного оборудования. В I квартале 2026 г. он начнет выпуск комплектующих для ПК на российской элементной базе с ежегодным объемом до 60 тыс. единиц продукции. Для этого будет сформировано 47 новых высококвалифицированных рабочих мест», — сказал Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Предприятие «ИнтехПро» работает в сфере ИТ с 2001 г. В 2020 г. начала выпуск моноблоков, системных блоков, а также ноутбуков. За это время свыше 70 продуктов резидента внесено в реестр отечественной продукции. Компьютерная техника резидента, созданная на базе российских электронных модулей и ПО, используется в финансовом и промышленном секторах, учреждениях здравоохранения и образования, государственных структурах, где необходим повышенный уровень безопасности.

Валентин Губарев, «Крок»: При сокращении ИТ-бюджетов бизнес требует четких аргументов для каждого вложения
Цифровизация

«Важный проект для электронной промышленности города и страны позволил предприятию получить статус резидента ОЭЗ Москвы и широкий пакет налоговых льгот. Это обеспечит компании значительную экономию средств, которые она вложит в свое дальнейшее развитие. Инвестиции в новое производство превысят 230 млн руб.», — сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

В 2026 г. «ИнтехПро» планирует вывести на рынок российские периферийные устройства — USB-коммутаторы, USB-разветвители, модули Wi-Fi, а также панели кнопок включения и перезагрузки для ПК.

