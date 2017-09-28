Уникальный смартфон BlackBerry на Android добрался до России. Цена

В начале октября стартуют официальные продажи Android-смартфона BlackBerry KEYone со специально адаптированной под российский рынок 35-кнопочной клавиатурой.

Первый пошел

Китайская компания TCL Communication, владеющая правами на продажи смартфонов под торговой маркой BlackBerry, официально объявила о старте продаж в России BlackBerry KEYone – первой модели, выпущенной TCL в рамках лицензионного соглашения с BlackBerry Limited (подписание состоялось в декабре 2016 г.).

Впервые смартфон BlackBerry KeyOne был представлен TCL в феврале 2017 г. на выставке MWC 2017 в Барселоне. Помимо классического для кнопочных аппаратов BlackBerry дизайна, аппарат также поддерживает расширенный набор функций для бизнес-пользователей.

BlackBerry KEYone в своем роде уникальное устройство. Это один из первых смартфонов BlackBerry, работающих под управлением ОС Android, и, что нехарактерно для Android-устройств, оснащен физической клавиатурой. Франсуа Майo (François Mahieu), управляющий директор BlackBerry Mobile, подразделения TCL Communication, говорит, что для этого смартфона была специально разработана российская кириллическая клавиатура.

Техническая реализация

Смартфон BlackBerry KEYone выполнен в корпусе с алюминиевой рамкой и обладает габаритами 149,3 x 72,5 мм x 9,4 мм при весе 183 г (с батареей). 4,5-дюймовый экран аппарата на IPS матрице с разрешением 1620 x 1080 пикселей и плотностью 434 пикселя на дюйм имеет соотношение сторон 3:2 и покрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass 4.

Сканер отпечатка пальца в BlackBerry KEYone на клавише пробела

Встроенная QWERTY/ЙЦУКЕН-клавиатура оснащена 35 физическими клавишами. Смартфон также поддерживает сенсорный ввод с экрана и оснащен интегрированным сканером отпечатков пальцев.

Русифицированная клавиатура BlackBerry KEYone с 35 физическими клавишами

BlackBerry KEYone выполнен на 8-ядерном 64-разрядном процессоре Qualcomm Snapdragon 625 с частотой 2,0 ГГц, оснащен 3 ГБ оперативной памяти и встроенным 32 ГБ хранилищем. Встроенный кардридер (совмещен с гнездом под вторую SIM-карту) поддерживает карты microSD емкостью до 2 ТБ (SDXC, UHS-I/U3/класс 10).

Основная 12 МП камера аппарата (размер пикселя 1,55 мкм) оснащена системой фазового автофокуса (PDAF), двухтоновой светодиодной вспышкой, поддержкой режима HDR, записи видео 4K со скоростью 30 к/с.

Фронтальная 8 МП камера использует экран смартфона в качестве вспышки и позволяет записывать видео 1080p со скоростью 30 к/с.

Аппарат поддерживает широкий спектр стандартов сотовых сетей, включая FD-LTE, TD-LTE, HSPA+, 4 диапазона GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 МГц), работает с системами определения координат A-GPS, S-GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Галилео, OTDOA. Список поддерживаемых интерфейсов включает проводной USB Type-C, USB 3.1 (SS Gen1), USB OTG, беспроводные NFC, Bluetooth 4.2 LE, Wi-Fi (802.11 b/g/n для 2,4 ГГц, 802.11 a/n и ac для 5 ГГц) и режим Wi-Fi роутера. В список датчиков входят сканер отпечатков пальцев (клавиша пробел), датчик положения в пространстве, магнитометр, гироскоп, датчик приближения, датчик освещенности и магнитный датчик Холла.

Внешний вид смартфона BlackBerry KEYone

BlackBerry KEYone поставляется с ОС Android 7.1 Nougat, предустановленными приложениями Gmail, Hangouts, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, YouTube, Google Play, Фото, Сообщения (SMS), Часы, и рядом приложений BlackBerry, таких как клавиатура BlackBerry, BlackBerry Hub, Календарь BlackBerry, Контакты BlackBerry, Заметки BlackBerry, Задачи BlackBerry, Камера BlackBerry, BBM, DTEK by BlackBerry, Поиск устройства BlackBerry, BlackBerry Launcher, BlackBerry Hub+ Services, Помощь BlackBerry, BlackBerry Password Keeper, exFAT, Перенос данных BlackBerry.

Аккумуляторная батарея смартфона емкостью 3505 мАч совместима с USB Power Delivery 2.0 v1.2 и Qualcomm Quick Charge 3.0. BlackBerry KEYone обеспечивает в среднем 26 часов работы от одной зарядки в режиме смешанного использования.

BlackBerry KEYone оснащен симметричным портом USB-C

Особенностью QWERTY/ЙЦУКЕН клавиатуры смартфона с 35 физическими клавишами является возможностью запрограммировать до 52 индивидуальных сочетаний клавиш для мгновенного перехода к нужным контактам и любимым приложениям.

Начало продаж и цена

BlackBerry KEYone появится в российской рознице в первой половине октября 2017 года.

Приобрести BlackBerry KEYone можно в «Связном», «Евросети», «М-Видео», цифровом супермаркете DNS и в магазинах мобильной электроники «НОУ-ХАУ». В дальнейшем планируется расширение каналов дистрибуции.

Рекомендованная цена смартфона BlackBerry KEYone в России составляет 39 990 руб.