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Smart Technologies Aquarius AQ серия коммутаторов



27.12.2024 Коммутаторы «Аквариуса» включены в реестр Минпромторга России 3
24.06.2024 «Аквариус» произвел первую партию коммутаторов 4
10.06.2024 «Аквариус» выпустила реестровые настольные компьютеры и моноблоки с поддержкой 14 поколения процессоров Intel 1
21.05.2024 ГК «Аквариус» покажет новые устройства 2

Публикаций - 4, упоминаний - 10

Smart Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
Zabbix SIA - Заббикс 89 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 2
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ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 2
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 473 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1455 1
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EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 3
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Desktop - RELD 104 1
Smart Technologies - Aquarius Mnb - серия моноблоков 6 1
Smart Technologies - Aquarius Pro - серия рабочих станций 6 1
Smart Technologies - Aquarius Cmp 27 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 487 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 916 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1340 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 719 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 250 1
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Россия - РФ - Российская федерация 144208 3
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 701 2
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Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 112 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 517 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2333 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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