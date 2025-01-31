CPU Critical Patch Update релиз критических патчей безопасности
- Цикл CPU релизов позволяет своевременно внедрять патчи безопасности и исправлять баги, благодаря чему риск атак на приложения сводится к минимуму
- MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности
|31.01.2025
|Состоялся релиз безопасности Axiom JDK для 20 системных платформ 1
|23.10.2024
|Вышел квартальный релиз безопасности Axiom JDK в рамках цикла критических обновлений Java 1
|19.07.2024
|Вышел релиз безопасности Axiom JDK в рамках квартального цикла обновлений Java 1
|04.02.2013
|Oracle выпустила критическое обновление для Java 2
|09.11.2007
|В Oracle Database Server найдена критическая уязвимость: выполнение кода 1
|17.10.2007
|В продуктах Oracle закрыта 51 уязвимость 1
|12.10.2007
|Oracle закроет 51 уязвимость 1
|19.07.2007
|Oracle закрыла 45 уязвимостей: обновление безопасности 1
|11.04.2007
|Oracle устранит 37 уязвимостей 1
|19.04.2006
|Oracle выпустила ежеквартальный патч безопасности 1
|19.01.2005
|Oracle залатал две дюжины "дыр" в Database Server 1
CPU и организации, системы, технологии, персоны:
|101Hotels.com 456 1
|CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4824 1
|Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 1
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