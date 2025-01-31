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CPU Critical Patch Update релиз критических патчей безопасности



31.01.2025 Состоялся релиз безопасности Axiom JDK для 20 системных платформ 1
23.10.2024 Вышел квартальный релиз безопасности Axiom JDK в рамках цикла критических обновлений Java 1
19.07.2024 Вышел релиз безопасности Axiom JDK в рамках квартального цикла обновлений Java 1
04.02.2013 Oracle выпустила критическое обновление для Java 2
09.11.2007 В Oracle Database Server найдена критическая уязвимость: выполнение кода 1
17.10.2007 В продуктах Oracle закрыта 51 уязвимость 1
12.10.2007 Oracle закроет 51 уязвимость 1
19.07.2007 Oracle закрыла 45 уязвимостей: обновление безопасности 1
11.04.2007 Oracle устранит 37 уязвимостей 1
19.04.2006 Oracle выпустила ежеквартальный патч безопасности 1
19.01.2005 Oracle залатал две дюжины "дыр" в Database Server 1

Публикаций - 11, упоминаний - 12

CPU и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6696 8
NGSS - Next Generation Security Software 10 1
Imperva 34 1
101Hotels.com 456 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4111 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2543 7
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6138 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11385 6
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1979 4
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20817 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10996 3
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Кибербезопасность - CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы - Vulnerability Assessment - Оценка уязвимости 240 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13152 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2018 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10110 1
Кибербезопасность - SSDLC - Secure SDLC - Security Software Development Life Cycle - Безопасный процесс разработки ПО - РБПО - Разработка безопасного программного обеспечения 39 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17085 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2534 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13818 1
CSS - Cascading Style Sheets - каскадные таблицы стилей 99 1
Сервер приложений - Application server 335 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2941 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3864 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15747 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66223 1
XSS Cross-Site Scripting - XSS-атаки - межсайтовый скриптинг - межсайтовое выполнение сценариев 259 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16157 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12550 1
СУБД Реляционная - РСУБД - RDBMS - Relational Database Management System 94 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19393 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29742 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6788 1
Containers 28 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6247 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4458 9
Oracle PeopleSoft 418 5
Oracle AS - Oracle Application Server 93 5
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1082 5
Oracle E-Business Suite - OEBS 583 5
Oracle Collaboration Suite - OCS 33 4
Oracle Enterprise Manager - Oracle Enterprise Manager Database Express - Oracle Enterprise Manager CloudControl - Oracle Real User Experience Insight 143 3
Oracle Java - язык программирования 3078 3
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 85 2
Oracle Applications 88 2
Oracle Java Runtime Environment - Oracle JRE 60 2
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 246 2
JavaFX - OpenJFX 30 1
BellSoft - LiberCat 47 1
Oracle Database Vault - Oracle Audit Vault and Database Firewall 30 1
Oracle Identity Governance - Oracle Identity and Access Management Suite - Oracle IDCS - Oracle Identity Cloud Service - Oracle Waveset - Oracle ESSO - Oracle Enterprise Single Sign-On - Oracle Adaptive Intelligent Applications -  Oracle Identity SOC 97 1
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ - Axiom Runtime Container 10 1
Oracle Java Development Kit - JDK 154 1
OpenJDK - Open Java Development Kit 101 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 984 1
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java 114 1
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 284 1
Лунегов Сергей 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 144607 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4824 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 1
TechnologyAdvice - eWeek 230 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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