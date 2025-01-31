ГИС СЦОС Современная цифровая образовательная среда
ГИС СЦОС и организации, системы, технологии, персоны:
|РВК - Российская венчурная компания 549 1
|НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 375 1
|Хватов Иван 1 1
|Сурат Лев 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144602 2
|Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 561 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43246 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337715, в очереди разбора - 771852.
Создано именных указателей - 167214.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.