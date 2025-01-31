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ГИС СЦОС Современная цифровая образовательная среда



31.01.2025 РТК-ЦОД и университет ИТМО реализовали проект по размещению государственной образовательной платформы в защищенном облаке 1
21.09.2021 Московский институт психоанализа стал партнером государственного проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» 1
06.09.2021 На подготовке кадров для цифровой экономики сэкономят 63 млрд рублей 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

ГИС СЦОС и организации, системы, технологии, персоны:

Цифра ГК 2431 1
РВК - Российская венчурная компания 549 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 375 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1393 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11661 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4972 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2718 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50595 2
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 344 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 620 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2482 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6973 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 773 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66219 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15746 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2181 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13944 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17085 1
Depositphotos - фотобанк 422 1
Хватов Иван 1 1
Сурат Лев 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144602 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 561 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43246 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51139 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29125 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2904 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 363 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 389 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2129 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 913 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2130 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1255 1
Информатика - computer science - informatique 1055 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 265 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8051 1
Зоология - наука о животных 2609 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8681 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3951 1
Зоопсихология 1 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9959 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13537 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10966 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2759 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 77 1
МИП - Московский институт психоанализа 1 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 337 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 186 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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