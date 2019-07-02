Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2019 г.

Изменения в федеральном законодательстве затронули такие сферы, как: лицензирование отдельных видов деятельности, законодательное регулирование в СМИ, использование ресурсов единой сети электросвязи, реализация национального проекта «Экология» и другие. На региональном уровне новые законодательные акты касаются информационной политики субъектов РФ.



Федеральное законодательство

Федеральный закон от 17 июня 2019 г. N 148-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности»

Отменено лицензирование деятельности по изготовлению экземпляров аудиовизуальных произведений, программ для ЭВМ, баз данных и фонограмм на любых видах носителей. Ранее выданные лицензии прекращают свое действие.

Федеральный закон от 6 июня 2019 г. N 131-ФЗ «О внесении изменений в статью 32.1 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации» и статьи 19.1 и 46 Федерального закона «О связи»

Скорректированы Законы о СМИ и о связи. Предусмотрены муниципальные обязательные общедоступные телеканалы. Они должны содержать не менее 75% национальной продукции СМИ. При этом не менее 20% от общего времени вещания должно быть отдано под программы, касающиеся вопросов местного значения. Поправки вступают в силу со дня опубликования.

Постановление Правительства РФ от 25 июня 2019 г. N 811 «О случаях, размере и порядке взимания платы за предоставление информации, содержащейся в государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности»

Правительство РФ определило размер платы за предоставление в электронном виде информации, содержащейся в ГИС бухгалтерской (финансовой) отчетности, в форме годового абонентского обслуживания. За одно рабочее место она составит p200 тыс. Определен порядок взимания платы. Постановление вступает в силу с 1 января 2020 г.

Постановление Правительства РФ от 8 июня 2019 г. N 747 «Об утверждении Правил создания и функционирования единой информационной системы электронных путевок, структуры единой информационной системы электронных путевок и условий предоставления содержащейся в единой информационной системе электронных путевок информации»

Кабмин урегулировал вопросы создания и функционирования единой информсистемы электронных путевок. Данный ресурс обеспечивает автоматизированный сбор и анализ информации о туристском продукте, а также эффективную защиту прав туристов при неисполнении туроператором или турагентом своих обязательств. В информсистему заносятся данные: об электронной путевке (ее уникальный номер, тип и срок поездки, сведения о туроператоре, турагенте и принимающей стороне); о договоре реализации туристского продукта (номер, дата заключения, общая цена); о заказчике (ФИО и паспортные данные гражданина, наименование и ИНН организации, телефон для связи и адрес электронной почты); о туристах (ФИО, дата рождения, реквизиты паспорта, телефон, почта); об услугах, входящих в состав туристского продукта (условия перевозки, размещения и пр.). Граждане и организации могут получить из системы информацию только в отношении заключенных ими договоров. Она предоставляется бесплатно.

Постановление Правительства РФ от 8 июня 2019 г. N 743 «Об утверждении Правил подготовки и использования ресурсов единой сети электросвязи Российской Федерации для обеспечения функционирования значимых объектов критической информационной инфраструктуры»

Правительство РФ установило порядок подготовки и использования ресурсов единой сети электросвязи для обеспечения функционирования значимых объектов критической информационной инфраструктуры. Приоритет отдается использованию ресурсов выделенных сетей связи, сетей связи специального назначения и иных сетей связи для передачи информации при помощи электромагнитных систем. Ресурсы сети связи общего пользования используются дополнительно. При этом подключение значимого объекта согласовывается со ФСТЭК России. Постановление вступает в силу с 1 января 2020 г.

Постановление Правительства РФ от 7 июня 2019 г. N 737 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета на обеспечение информационного сопровождения реализации национального проекта «Экология»

Утверждены Правила предоставления автономным НКО Минприроды России субсидий на информационное сопровождение нацпроекта «Экология». Предусмотрены экологическое просвещение, издание полиграфической продукции, пресс-туры, создание видеоматериалов, производство специальных информационно-аналитических программ, проведение социологических исследований и др.

Постановление Правительства РФ от 7 июня 2019 г. N 733 «Об общероссийских классификаторах технико-экономической и социальной информации»

Правительство РФ определило порядок разработки, ведения, изменения и применения общероссийских классификаторов технико-экономической и социальной информации. Акты об утверждении классификаторов и об их изменении будет принимать Росстандарт. Минфин определит перечень классификаторов, органов власти и госкорпораций, ответственных за их формирование.

С 1 января 2020 г. акты об утверждении классификаторов и о внесении в них изменений должны будут отражаться в Единой системе нормативной справочной информации. До этой даты – в автоматизированной базе данных общероссийских классификаторов, которую ведет Росстат. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Постановление Правительства РФ от 3 июня 2019 г. N 710 «О проведении эксперимента по повышению качества и связанности данных, содержащихся в государственных информационных ресурсах»

В период с 1 июля 2019 г. по 31 марта 2020 г. решено провести эксперимент по повышению качества и связанности данных, содержащихся в госинформресурсах. Эксперимент нужен для апробации основных подходов к созданию национальной системы управления данными на сведениях, предоставляемых органами госвласти. Среди участников Минкомсвязь, Минэкономразвития, Минфин, ФНС, МВД России, Росреестр, Федеральное казначейство, ПФР, Аналитический центр при Правительстве РФ, ЦИК, ЦБ РФ, банки и страховые организации, а также органы власти регионов на добровольной основе.

Постановление Правительства РФ от 19 июня 2019 г. N 780 «О внесении изменений в Правила предоставления в обязательном порядке субъектами государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса информации для включения в эту систему»

Правительство РФ уточнило порядок формирования и способы направления субъектами государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса (ГИС ТЭК) сведений для включения в эту систему. Речь идет о передаче данных в электронном виде. Уточнено, какая информация считается недостоверной. Пересмотрены функции Минэнерго как оператора системы.

Региональное законодательство

Постановление Правительства Нижегородской области от 19 июня 2019 г. N 379 «Об утверждении Положения о порядке предоставления и распределения субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на реконструкцию муниципального сегмента региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Нижегородской области»

Установлено, что субсидия предоставляется из средств областного бюджета бюджетам муниципальных образований Нижегородской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с созданием и поддержанием в постоянной готовности муниципальных систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях. В частности, субсидия направляется в местный бюджет на реконструкцию региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Нижегородской области. Субсидия имеет целевое назначение и не может быть использована на другие цели.

Приказ департамента информатизации и связи Ярославской области от 17 июня 2019 г. N 78 «О внесении изменений в приказ департамента информатизации и связи Ярославской области от 13.03.2019 N 34»

Общая потребность в финансовых ресурсах ведомственной целевой программы Ярославской области по обеспечению функционирования многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг увеличена на p9400,134 тыс. и составляет p592491,936 тыс. Приказ вступает в силу с момента его подписания.

Постановление Администрации Псковской области от 18 июня 2019 г. N 234 «О внесении изменений в постановление Администрации области от 17 февраля 2017 г. N 81 «Об утверждении Перечня местностей на территории Псковской области, удаленных от сетей связи, где организации и индивидуальные предприниматели могут применять контрольно-кассовую технику в режиме, не предусматривающем обязательную передачу фискальных документов в налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных данных»

В перечень местностей, удаленных от сетей связи, где организации и индивидуальные предприниматели могут применять контрольно-кассовую технику в режиме, не предусматривающем обязательную передачу фискальных документов в налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных данных, включены также города Опочка и Печоры. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Приказ комитета государственного заказа Тамбовской области от 17 июня 2019 г. N 32 «Об утверждении Регламента осуществления малых закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Тамбовской области в электронной форме»

Регламентирован порядок осуществления малых закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Тамбовской области в электронной форме. Перечислены способы осуществления малых закупок: путем проведения закупки по потребности и путем согласия заказчика с офертой. Определен порядок регистрации в автоматизированных подсистемах. Названы обязательные условия осуществления малых закупок в электронной форме. Нормы приняты в целях совершенствования закупочной деятельности при осуществлении малых закупок. Приказ вступает в силу на следующий день после дня его первого официального опубликования.

Закон Рязанской области от 13 июня 2019 г. N 29-ОЗ «О признании утратившим силу Закона Рязанской области «О порядке установки информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) регионального значения» и внесении изменений в Закон Рязанской области «О регулировании отдельных отношений в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Рязанской области» (принят постановлением Рязанской областной Думы от 29 мая 2019 г.)

В связи с тем, что полномочия по определению порядка установки информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия возложены теперь на Правительство РФ, региональный закон, регламентирующий этот порядок, утратил силу. К полномочиям областного Правительства теперь также отнесено принятие решений о прекращении существования зон охраны объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения. Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Постановление Правительства Республики Бурятия от 14 июня 2019 г. N 316 «О региональном сегменте федеральной государственной информационной системы «Единая информационно-аналитическая система «Федеральный орган регулирования – региональные органы регулирования – субъекты регулирования»

Эксплуатация системы «Единая информационно-аналитическая система «Федеральный орган регулирования – региональные органы регулирования – субъекты регулирования» позволяет автоматизировать процесс электронного документооборота, публикации регулируемыми организациями отчетности, обязательной к раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации, и передачи данных в федеральный портал раскрытия информации. Система предназначена для автоматизации функций тарифного регулирования органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 3 июня 2019 г. N 633-р «О государственной информационной системе Удмуртской Республики «Управление имуществом и земельными ресурсами в Удмуртской Республике»

В целях организации учета и управления имуществом и земельными участками создана государственная информационная система «Управление имуществом и земельными ресурсами в Удмуртской Республике». Определены цели создания государственной информационной системы, подключение к системе и условия ее использования, в том числе полномочия пользователей и администраторов участников, их техническая поддержка. Оператором системы является Министерство имущественных отношений Удмуртии, участник системы – орган местного самоуправления соответствующего муниципального образования, осуществляющий полномочия по управлению имуществом и (или) земельными ресурсами. Система предназначена для ведения реестра имущества Удмуртии, реестров муниципального имущества. Установлена ответственность участников системы, приостановление и возобновление доступа, отключение пользователя от системы.

Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО – Югры от 14 июня 2019 г. N 192-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 1 июня 2018 года N 177-п «О соглашениях об информационном взаимодействии при обеспечении вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»

Одобрены условия заключения соглашения об информационном взаимодействии при обеспечении вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» между Правительством ХМАО – Югры и Правительством ЯНАО. Стороны, в соответствии с соглашением, осуществляют информационное взаимодействие, направленное на обеспечение безопасности населения и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий путем сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при обращении населения по единому номеру «112».

Постановление Избирательной комиссии Челябинской области от 4 июня 2019 г. N 88/814-6 «О Программе информационно-разъяснительной деятельности избирательной комиссии Челябинской области, территориальных избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов Губернатора Челябинской области в 2019 году»

Планируется проведение с июня по август текущего года серии организационных и информационно-разъяснительных мероприятий с различными целевыми аудиториями: семинаров и совещаний, конференций, заседаний «круглых столов» по вопросам организации и проведения выборов Губернатора Челябинской области. На этот же период запланированы обучающие мероприятия организаторов выборов, членов избирательных комиссий, лиц, зачисленных в резерв, иных участников избирательного процесса. В августе 2019 г. избирательной комиссией будут проводится иформационно-разъяснительные мероприятия с молодежью.

Постановление Администрации Липецкой области от 3 июня 2019 г. N 272 «О компенсационных и стимулирующих выплатах работникам областных государственных учреждений, осуществляющих информационное и консультационное обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей и других участников рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области»

В учреждениях, осуществляющих информационное и консультационное обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей и других участников рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области, предусмотрено установление компенсационных выплат за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличения объема работы при исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором; при сверхурочной работе; при работе в выходные и нерабочие праздничные дни. К числу выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на стимулирование работника к качественному результату труда, а также поощрение за выполненную работу, среди которых в частности: выплата за интенсивность, высокие результаты работы, за выслугу лет, водителям за классность, водителям за безаварийную работу, а также премии по итогам работы.

Определен порядок и условия установления выплат стимулирующего характера. В частности, предусмотрены выплаты за интенсивность, высокие результаты работы: руководителям (за исключением руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалтера учреждения) в размере от 60% до 240% должностного оклада; специалистам (включая заместителей начальников отделов) и другим служащим - от 50% до 220% должностного оклада; рабочим - от 50% до 190% тарифной ставки. Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2019 г.

Постановление Правительства Калининградской области от 5 июня 2019 г. N 408 «О предоставлении грантов в форме субсидий из областного бюджета государственным и муниципальным образовательным организациям дополнительного образования детей на реализацию образовательных программ посредством сетевых форм совместно с центрами образования цифрового и гуманитарного профилей по итогам проведения конкурса в рамках государственной программы Калининградской области «Развитие образования»

Целью предоставления грантов является внедрение образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченность в образовательный процесс, обновление содержания и совершенствование методов обучения посредством сетевой формы реализации образовательных программ. Получателями грантов являются организации, отобранные по результатам конкурса в соответствии с установленными условиями и критериями. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Приказ Министерства цифрового развития и связи Алтайского края от 18 июня 2019 г. N 78 «Об утверждении Положения о материальном стимулировании государственных гражданских служащих и работников Министерства цифрового развития и связи Алтайского края»

Установлены основания и размеры материального стимулирования. Определен порядок выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия гражданской службы, ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, ежемесячного денежного поощрения гражданским служащим, порядок единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, материальной помощи и единовременного поощрения, а также отдельных выплат гражданским служащим и работникам Министерства. Положение разработано в целях повышения материальной заинтересованности и ответственности в своевременном и качественном исполнении должностных (трудовых) обязанностей. Действие приказа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 г.

Постановление Правительства Воронежской области от 3 июня 2019 г. N 545 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета субъектам инновационной деятельности на поддержку системообразующих инновационных проектов на 2019 год»

Порядок определяет категории лиц, имеющих право на получение субсидий, положения об обязательной проверке главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидии, и органом государственного финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями, а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.

Целью предоставления субсидий является частичное возмещение юридическим лицам расходов, связанных с реализацией системообразующего инновационного проекта на территории Воронежской области. Главным распорядителем бюджетных средств является департамент экономического развития Воронежской области. Право на получение субсидий имеют субъекты инновационной деятельности – юридические лица, поставленные на учет в налоговых органах и осуществляющие деятельность на территории области не менее 1 года, а также реализующие системообразующие инновационные проекты.

Установлены критерии, которым должны соответствовать получатели субсидии и системообразующие инновационные проекты. Субсидии предоставляются юридическим лицам, прошедшим конкурсный отбор. Департамент и орган государственного финансового контроля осуществляют проверки соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий.

Приказ Министерства труда и социальной защиты Тульской области от 17 июня 2019 г. N 308-осн «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения заявлений о предоставлении единовременной компенсации отдельным категориям граждан, постоянно проживающим в Тульской области, на приобретение и установку пользовательского оборудования для приема сигнала спутникового телевизионного вещания»

Утвержден порядок, определяющий правила подачи и рассмотрения заявлений о предоставлении единовременной компенсации отдельным категориям граждан, постоянно проживающим в Тульской области, на приобретение и установку пользовательского оборудования для приема сигнала спутникового телевизионного вещания. Определены размер и категории граждан кому предоставляется компенсация. Утверждена форма заявления о предоставлении компенсации. Приказ вступает в силу со дня официального опубликования.

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