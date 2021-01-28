Выручка Samsung достигла 236 триллионов вон по итогам 2020 года

Samsung Electronics опубликовала финансовые результаты за четвертый квартал и 2020 финансовый год.

Консолидированная выручка компании за квартал, закончившийся 31 декабря 2020 года, составила 61,55 трлн вон, а операционная прибыль – 9,05 трлн вон. Выручка за весь год составила 236,81 трлн вон, а операционная прибыль – 35,99 трлн вон.

Несмотря на то, что вызовы, связанные с пандемией COVID-19, остаются актуальными, усилия по стабильному предоставлению продуктов и сервисов во всем мире помогли Samsung добиться положительных финансовых результатов в четвертом квартале. Прибыль компании выросла на 26,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за счет производства дисплеев и элементов памяти, но снизилась на 26,7% по сравнению с третьим кварталом из-за снижения цен на память и слабых продаж потребительских товаров, а также более высоких затрат на маркетинг и влияния повышения курса корейской воны.

Стоимость местной валюты резко выросла по отношению к доллару США, евро и основным валютам развивающихся рынков, что привело к снижению выручки по сравнению с предыдущим кварталом, эквивалентного примерно 1,4 трлн вон, прежде всего, в области полупроводников и устройств визуального отображения.

Выручка по направлению производства элементов памяти снизилась по сравнению с предыдущим кварталом, несмотря на стабильные поставки, что было обусловлено продолжающимся сокращением цен на микросхемы, укреплением воны и первоначальными затратами на новые производственные линии. На направлениях СБИС (System LSI) и производства полупроводников также сказалось усиление национальной валюты, несмотря на рост объемов заказов от глобальных клиентов компании. Выручка сегмента панелей визуального отображения значительно выросла как в квартальном, так и в годовом сопоставлении благодаря резкому повышению производства мобильных дисплеев и спроса на рынке панелей больших размеров.

Прибыльность мобильного подразделения сократилась по сравнению с предыдущим кварталом из-за снижения продаж и увеличения расходов на маркетинг. Однако результаты соответствуют показателям прошлого года, чему способствовали постоянные усилия по оптимизации расходов. Сетевое подразделение повысило выручку благодаря расширению предоставления услуг 5G в Корее и продолжающемуся развертыванию сетей 4G / 5G во всем мире.

Подразделение бытовой электроники сообщило о квартальном падении прибыльности, поскольку рост затрат превысил продажи в конце года на развитых рынках.

Samsung Electronics прогнозирует, что общая прибыль снизится в первом квартале 2021 года. На направление производства элементов памяти, вероятно, по-прежнему будут влиять постоянный рост курса воны и затраты, связанные с новыми производственными линиями, несмотря на устойчивый спрос в областях мобильных продуктов и техники для центров обработки данных.

Направление СБИС намерено расширить поставки кристальных систем (SoC), датчиков изображения и микросхем драйверов дисплея (DDI), а подразделение полупроводников планирует увеличить объемы производства 5-нм SoC и 8-нм чипов для высокопроизводительных вычислений (HPC). Ожидается, что продажи дисплеев для мобильных устройств значительно снизятся по сравнению с показателями четвертого квартала.

По мобильному направлению ожидаются высокие продажи флагманских смартфонов, таких как Galaxy S21, и новых массовых моделей. Подразделение бытовой электроники, несмотря на слабую сезонность, прогнозирует стабильные результаты, обусловленные запуском новых продуктов и премиальных модельных рядов.

В 2021 году компания ожидает восстановления общего спроса на глобальном рынке, но сохраняется неопределенность в связи с возможностью возникновения следующих волн COVID-19.

Прогнозируется, что рынок памяти, в особенности, DRAM, в первом полугодии восстановится благодаря высокому спросу со стороны сфер мобильных устройств и серверов, но геополитическая и экономическая неопределенность, вероятно, сохранится. Компания ускорит переход на 1z-нм DRAM и V-NAND 6-го поколения для повышения конкурентоспособности по ценам, а также укрепления своего технологического лидерства. Подразделение СДИС будет активно реагировать на спрос на SoC с поддержкой 5G и датчики высокого разрешения, выпуская дифференцированные продукты. Компания также намерена расширить массовое производство полупроводников на базе 5-нм ультрафиолетовой фотолитографии (EUV) и расширить их области применения.

Подразделение панелей визуального отображения продолжит укреплять свое лидерство на рынке дисплеев для мобильных устройств, уделяя особое внимание своевременной разработке новых панелей большого размера на квантовых точках (QD).

Подразделение мобильной связи планирует увеличить продажи флагманских, складных и новых моделей 5G для массового рынка, продолжая при этом усилия по снижению затрат. Подразделение бытовой электроники намерено расширить линейки премиальных устройств, включая Neo QLED, телевизоры Micro LED и бытовую технику Bespoke.

Капитальные затраты Samsung в 2020 году составили в общей сложности 38,5 трлн вон, включая 32,9 трлн вон, потраченных на полупроводники и 3,9 трлн вон на дисплеи. Расходы подразделений производства полупроводников и элементов памяти значительно выросли в связи с расширением производственных мощностей и внедрением передовых техпроцессов, в то время как инвестициям в полупроводниковый бизнес также способствовало расширение производства 5-нм EUV. Компания также увеличила инвестиции в дисплеи на квантовых точках и новые технологии для мобильных экранов.

Консолидированная выручка направления производства полупроводников за четвертый квартал составила 18,18 трлн вон, а операционная прибыль – 3,85 трлн вон.

Общий спрос в сегменте элементов памяти был высоким, чему способствовал устойчивый спрос на мобильные устройства, а также высокая востребованность со стороны центров обработки данных и рынка ПК. Причиной снижения прибыли стало ослабление доллара США и начальных затрат, связанных с запуском новых производственных линий.

Спрос на DRAM со стороны производителей мобильных устройств усилился, поскольку основные клиенты запустили новые модели смартфонов, а также возросло доверие потребителей, в то время как спрос на серверы оставался устойчивым, поскольку компании, занимающиеся облачными вычислениями, увеличивали инвестиции в центры обработки данных. Высокие показатели наблюдались и со стороны рынка ПК, в первую очередь за счет устройств Chromebook и игровых ноутбуков, а спрос на графические чипы увеличился с выпуском новых графических процессоров и игровых консолей. Компания добилась стабильных поставок благодаря активному удовлетворению спроса со стороны рынка мобильных устройств и увеличению продаж потребительских товаров, включая телевизоры.

Спрос на NAND для мобильных устройств оставался устойчивым, чему способствовали растущие потребности китайских клиентов и рост емкости устройств. Показания со стороны рынка серверов были относительно слабыми, поскольку основные производители оборудования продолжали корректировать запасы, в то время как продажи клиентских твердотельных накопителей по низким и средним ценам были высокими на фоне спроса на работу из дома, а также спроса на новые игровые консоли.

В первом квартале 2021 года ожидается снижение прибыльности по сравнению с предыдущим кварталом из-за продолжающейся слабости курса доллара и затрат, связанных с запуском новых производственных линий.

Ожидается, что рынок DRAM для мобильных устройств расширится благодаря выходу новых продуктов и расширения поддержки 5G смартфонами массового и среднего сегментов. Спрос на серверы увеличивается, поскольку центры обработки данных повышают закупки и капитальные затраты после корректировки запасов. По прогнозам, показатели со стороны рынка ПК останутся устойчивыми, так как спрос на ноутбуки продолжит быть высоким. Компания планирует оптимизировать ассортимент продукции для активного удовлетворения спроса во всех сферах, укрепления лидерства на рынке и повышения конкурентоспособности.

Спрос на NAND для мобильных устройств, по прогнозам, будет устойчивым, несмотря на слабую сезонность, в связи с ростом потребностей клиентов из Китая и продаж смартфонов с поддержкой 5G. Ожидается, что спрос на серверные SSD будет постепенно расти, а на клиентские SSD – останется устойчивым. Компания будет активно реагировать на спрос на рынке мобильных и клиентских SSD, одновременно расширяя производство V-NAND 6-го поколения, чтобы укрепить свое технологическое лидерство и конкурентоспособность.

Ожидается, что в 2021 году деловая активность, отложенная из-за COVID-19, снова наберет обороты. По прогнозам, спрос на мобильные устройства будет устойчивым за счет компаний из Китая и роста емкости устройств, а также расширения числа моделей с функциями 5G. Спрос на серверы, вероятно, восстановится по мере возобновления инвестиций в центры обработки данных, в то время как объемы памяти в ПК будут продолжать расти. Однако остаются неопределенные факторы, такие как геополитические риски и ослабление доллара.

Компания сохранит гибкость в ассортименте продукции и ускорит переход на 1z-нм DRAM и V-NAND 6-го поколения, чтобы повысить стоимость и конкурентоспособность продукции. Samsung также продолжит сотрудничество с крупными глобальными игроками и будет активно внедрять продукты следующего поколения, такие как первая в мире многоступенчатая память 1a-нм DRAM на базе EUV и V-NAND 7-го поколения.

Прибыль направления производства полупроводников снизилась из-за слабого курса доллара, даже несмотря на рост спроса на мобильные устройства DDI и датчики изображения. Выход Exynos 1080, первый 5-нм SoC-продукт Samsung, укрепил позиции компании, и она продолжает лидировать на рынке и расширять клиентскую базу.

В первом квартале прогнозируется рост спроса, прежде всего, на мобильные SoC, и компания планирует расширить предложение мобильных процессоров 5G и датчиков изображения со сверхвысоким разрешением для новых флагманских и высокопроизводительных смартфонов в Корее и Китае. В 2021 году, в условиях неопределенности, включая возможность затяжной пандемии, ожидается восстановление рынка, связанное с возросшим спросом со стороны производителей смартфонов, и компания стремится достичь двузначного роста выручки за год.

Направление производства полупроводников достигла нового рекордного уровня квартальной выручки, чему способствовал высокий спрос на чипы 5G и датчики изображения, а также возросшая потребность отрасли в высокопроизводительных вычислительных чипах. Однако прибыльность снизилась из-за колебания курсов валют. Компания завершила разработку 5-нм мобильных продуктов 2-го поколения и 4-нм 1-го поколения, что доказало ее передовую конкурентоспособность.

В первом квартале спрос на все техпроцессы, по прогнозам, останется высоким, и ожидается, что в настоящее время дефицит предложения сохранится. Компания будет гибко управлять своими производственными линиями за счет увеличения доли передовых процессов и сосредоточится на разработке 3-нм процессов 1-го и 2-го поколения. В 2021 году общий рынок полупроводников будет продолжать расти, и Samsung планирует привлечь больше клиентов по всему миру и диверсифицировать предложение, расширяя производственные мощности за счет передовых техпроцессов.

Консолидированная выручка подразделения дисплейных панелей за четвертый квартал составила 9,96 трлн вон, а операционная прибыль за этот период – 1,75 трлн вон. Компания зафиксировала самый высокий квартальный доход за всю свою историю благодаря продолжающемуся восстановлению спроса на смартфоны и телевизоры на фоне экономического подъема во второй половине 2020 года.

Прибыльность производства мобильных дисплеев резко выросла по сравнению с предыдущим кварталом, поскольку повышение спроса со стороны основных клиентов увеличило загрузку предприятий. Убытки из-за производства больших дисплеев снизились по сравнению с предыдущим кварталом, чему способствовал стабильный спрос и рост средних цен на телевизоры и панели для мониторов, вызванный расширением предоставления бесконтактных сервисов.

Заглядывая в первый квартал, компания ожидает, что прибыль от мобильных дисплеев снизится по сравнению с предыдущим кварталом из-за сокращения спроса со стороны основных клиентов. Тем не менее, по прогнозам, коэффициент использования улучшится по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поскольку основные клиенты расширяют внедрение OLED-дисплеев в свои продуктовые линейки для соответствия темпам коммерциализации 5G.

В сфере дисплеев с широкой диагональю, компания планирует следовать графику выпуска продукции на квантовых точках, а также продолжит выполнять заказы на ЖК-дисплеи для ряда клиентов, согласно плану.

Samsung ожидает, что в 2021 году в сегменте дисплеев для мобильных устройств вырастет спрос на OLED-панели для моделей высокого класса, а проникновение OLED в средние сегменты возрастет, что обусловлено полномасштабным расширением рынка 5G-гаджетов и восстановлением спроса на смартфоны.

Компания продолжит укреплять свое лидерство на рынке OLED и диверсифицировать применения дисплеев для ноутбуков, планшетов и автомобилей, реагируя на неопределенность, вызванную длительной пандемией COVID-19 и растущей конкуренцией.

Samsung также будет использовать свое технологическое лидерство и конкурентоспособность продуктов по цене, а также возглавит рост производства дисплеев инновационных форм-факторов, таких как складные и скручиваемые.

Компания будет разрабатывать дисплеи на квантовых точках для устройств с большой диагональю экрана, следуя графику, и создавать стабильный клиентский портфель, чтобы укрепить место QD-дисплеев в сегменте премиальных продуктов.

Подразделение ИТ и мобильной связи сообщило о консолидированной выручке в размере 22,34 трлн вон и операционной прибыли в размере 2,42 трлн вон за четвертый квартал.

Общий рыночный спрос в этот период повысился по сравнению с предыдущим кварталом в результате высокого спроса в конце года и постепенного восстановления экономики, при этом выручка и прибыльность подразделения мобильной связи продемонстрировали поквартальное снижение из-за усиления конкуренции и увеличения расходов на маркетинг. Тем не менее, компания сохранила двузначную норму прибыли за счет улучшения структуры затрат с помощью таких мер, как стандартизация компонентов.

В первом квартале ожидается, что рыночный спрос на смартфоны и планшеты снизится по сравнению с предыдущим кварталом из-за слабой сезонности. При этом прогнозируется, что выручка и прибыль бизнеса мобильных коммуникаций вырастут за счет продаж флагманских моделей после запуска серии Galaxy S21 и улучшения ассортимента продукции. Предстоящий старт продаж новых продуктов для массового потребителя также будет способствовать росту в первом квартале.

В 2021 году рыночный спрос, вероятно, вернется на уровни, существовавшие до пандемии COVID-19, благодаря постепенному восстановлению экономики и ускоренному расширению рынка 5G. Подразделение мобильных коммуникаций стремится укрепить свое лидерство в премиальном сегменте за счет серии Galaxy S21 и расширения категории складных устройств, включая Galaxy Z Fold и Galaxy Z Flip.

Кроме того, компания будет стремиться улучшить свои общие продажи за счет расширения линейки устройств 5G для массового рынка, а также планшетов и носимых устройств. Она продолжит расширять экосистему Galaxy посредством стратегического сотрудничества с глобальными партнерами при дальнейшей оптимизации структуры затрат и операционной эффективности.

Что касается сетевого бизнеса, компания повысила его показатели по сравнению с предыдущим кварталом, активно отреагировав на расширение сетей 5G в Южной Корее, а также услуг 4G и 5G за рубежом. Samsung продолжит развертывание своей сети, сосредоточив внимание на зарубежных рынках, включая Северную Америку и Японию, и будет активно коммерциализировать сеть 5G во всем мире, стремясь расширить возможности для бизнеса.

Подразделение бытовой электроники, в состав которого входят направления визуальных дисплеев и цифровой бытовой техники, зафиксировало консолидированную выручку в размере 13,61 трлн вон и 0,82 трлн вон операционной прибыли в четвертом квартале 2020 года.

В четвертом квартале прибыльность направления визуальных дисплеев снизилась по сравнению с предыдущим кварталом из-за усиления конкуренции в пик сезона и роста затрат. Однако продажи улучшились благодаря высокому спросу в конце года на развитых рынках.

Компания отреагировала на это превентивно, расширив онлайн-продажи, а также услуги O2O. В результате Компания успешно расширила продажи продуктов премиум-класса, таких как QLED, телевизоры с большим экраном и игровые мониторы.

Компания ожидает, что в первом квартале общий рынок телевизоров будет демонстрировать рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, несмотря на слабую сезонность. Она сосредоточится на стимулировании продаж за счет успешного запуска телевизоров Neo QLED и будет уделять первоочередное внимание дорогостоящим продуктам, таким как телевизоры со сверхширокими экранами и интерьерные ТВ, а также разрабатывать специальные рекламные акции для каждого региона. В 2021 году Samsung будет гибко реагировать на любые изменения на глобальном рынке телевизоров и использовать свои возможности управления глобальной цепочкой поставок (SCM).

В сегменте цифровой бытовой техники рыночный спрос немного увеличился в четвертом квартале благодаря политике расширения и самоизоляции на фоне продолжающейся пандемии COVID-19. Гибкие промо-акции в пиковый сезон и высокие продажи продуктов премиум-класса привели к увеличению прибыли, чем в прошлом году, как на развитых, так и на развивающихся рынках, включая Индию и Латинскую Америку.

Ожидается, что в 2021 году рынок цифровой бытовой техники будет расти за счет отложенного спроса со стороны развитых рынков. Компания продолжит фокусироваться на продуктах премиум-класса, представляя новые категории продуктов в линейке Bespoke и расширяя глобальные возможности SCM. Она также будет способствовать дальнейшему укреплению онлайн-продаж и продаж B2B, реализуя эффективные и адаптированные маркетинговые стратегии для каждого региона.