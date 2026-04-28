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Phoenix Technologies Phoenix BIOS

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


28.04.2026 Китай прибрал к рукам бизнес важной американской компании, без которой не запустятся миллионы ПК по всему миру 1
21.01.2002 Digital-Logic выпустила новую серию процессорных модулей SM586PC 1
18.09.2001 МicroMax объявила о выпуске новой встраиваемой промышленной компьютерной системы 1
02.02.2000 Компания Phoenix выпустила BIOS для микропроцессора Crusoe 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Phoenix Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

Phoenix Technologies - Phoenix Software Associates - Phoenix NAP 26 2
Micromax Systems - Микромакс системс 78 1
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 1
Novafora - Transmeta 196 1
ИКОС - Индустриальные компьютерные системы 53 1
Micromax Systems - MicroMax Computer Intelligence 25 1
Dell EMC 5210 1
Lenovo Group 2477 1
Apple Inc 13324 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2206 1
IBM - International Business Machines Corp 9721 1
HP Inc. 5911 1
Acer Group - Acer Inc 2828 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 759 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Федеральное правительство США - Высшие федеральные органы государственной власти США 1707 1
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 780 4
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3397 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14927 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17140 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22874 2
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1094 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4955 1
MTBF - Mean time between failures - MTTR - Mean time to repair - Средняя наработка на отказ 383 1
EEPROM - Electrically Erasable and Programmable Read Only Memory - блок энергонезависимой памяти - Flash memory - Флеш-память 2840 1
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6645 1
Сетевое оборудование - Fast Ethernet - 10BASE-T - 100BASE-X - Base-TX Ethernet - 1000BaseSX - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 871 1
SXGA - Super eXtended Graphics Array - суперрасширенная графическая матрица 112 1
Сетевое оборудование - Ethernet transceiver - Network Transceiver - Сетевой трансивер - Ethernet Controller 37 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16855 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2849 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13406 1
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2942 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24271 1
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 1022 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10700 1
Оцифровка - Digitization 5291 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3908 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1669 1
IDE - Integrated Drive Electronics - Параллельный интерфейс подключения накопителей - EIDE - Enhanced IDE 378 1
DDR SODIMM - Small Outline Dual In-line Memory module 195 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15581 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10560 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2038 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34126 1
Linux OS 11712 2
Nuvia Phoenix 148 2
Novafora - Transmeta TM Crusoe - Семейство x86-совместимых микропроцессоров 134 1
Microsoft Windows 98 452 1
Prometheus - Monitoring system & time series database 100 1
Microsoft Windows 95 430 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2430 1
WindRiver - VxWorks Hypervisor 38 1
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 501 1
Intel x86 - архитектура процессора 2189 1
BlackBerry QNX RTOS Neutrino - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем (ОСРВ) 227 1
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 195 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55176 2
США - Нью-Йорк 3200 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19443 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2628 1
Китай - Тайвань 4294 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14881 1
Россия - РФ - Российская федерация 169203 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5176 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11557 1
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1024 1
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