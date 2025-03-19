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Юлгушев Ильдар
|19.03.2025
|«РСТ-Инвент» автоматизировала Владимирскую областную библиотеку для детей и молодежи 1
|09.02.2018
|План гарантированных закупок российской микроэлектроники оказался профанацией 1
Юлгушев Ильдар и организации, системы, технологии, персоны:
|Орешкин Максим 28 1
|Абрамченко Виктория 18 1
|Захаров Дмитрий 46 1
|Медведев Дмитрий 1656 1
|Путин Владимир 3205 1
|Никифоров Николай 1136 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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