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Юлгушев Ильдар


19.03.2025 «РСТ-Инвент» автоматизировала Владимирскую областную библиотеку для детей и молодежи 1
09.02.2018 План гарантированных закупок российской микроэлектроники оказался профанацией 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Юлгушев Ильдар и организации, системы, технологии, персоны:

Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 138 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1477 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 439 1
IBM - International Business Machines Corp 9453 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 375 1
Т-Платформы - T-Platforms 395 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 255 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 291 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 584 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 142 1
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Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 373 1
Электронная очередь - Системы управления очередью (СУО) - Smart Queue 354 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4218 1
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67326 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11181 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20954 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16241 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1102 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19897 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30066 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1634 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 88 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3258 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 933 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 357 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 168 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 196 1
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Россия - РФ - Российская федерация 146308 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5898 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2927 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51717 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6981 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9960 1
Транспорт - Водительские права - Водительские удостоверения - Driving license 325 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 69 1
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