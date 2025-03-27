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Атроник НПК

Атроник НПК

НПК «АТРОНИК» является разработчиком и производителем специализированных вычислителей для различных областей применения. Изделия разрабатываются для безотказной работы в сложных условиях на железнодорожном, морском и воздушном транспорте.


27.03.2025 NtechLab и «Атроник» договорились о создании совместного решения на базе своих продуктов 2
27.03.2025 Отечественная интеллектуальная видеокамера с отечественной видеоаналитикой 2
27.03.2025 Успешные испытания на совместимость интеллектуальной IP-видеокамеры SEVA с платформой «Интеллект Х» 4
04.10.2024 БЦП03 на основе «Эльбрус-2С3» прошел тест на совместимость с ОС реального времени «ПромОС» 1
10.04.2024 Высокопроизводительный SMARC – модуль для Edge-устройств 2
10.04.2024 Процессорный модуль для роботов и беспилотников 3

Публикаций - 6, упоминаний - 14

Атроник НПК и организации, системы, технологии, персоны:

Rockchip - Fuzhou Rockchip Electronics 46 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 378 1
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 126 1
NtechLab - НтехЛаб 131 1
Tevian - Технологии видеоанализа 8 1
НИЦ ЦТ - Научно-исследовательский центр цифровых технологий 6 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8690 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51672 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3661 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20978 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1673 2
Видеокамера - Camcorder 2278 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16258 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14147 2
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1836 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24457 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19999 2
UART - Universal Asynchronous Receiver-Transmitter - УАПП - Универсальный асинхронный приёмопередатчик - RS-232 - Стандарт физического уровня для асинхронного интерфейса 377 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3890 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25684 1
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 636 1
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 538 1
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1267 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9424 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2990 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3171 1
ECC - Error-correcting code memory - Тип компьютерной памяти 234 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31267 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1606 1
ONNX - The Open Neural Network Exchange 11 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 138 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 2С3 - Эльбрус-2СМ - Эльбрус-2С+ - микропроцессорные вычислительные комплексы 37 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 943 1
NtechLab FindFace 49 1
Google TensorFlow 90 1
Keras - открытая нейросетевая библиотека на языке Python 22 1
Python PyTorch 50 1
Caffe - среда для глубинного обучения 19 1
Apache MXNet 13 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 936 1
Россия - РФ - Российская федерация 146658 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17249 1
Земля - планета Солнечной системы 10428 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2220 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 463 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18880 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2441 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1289 1
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