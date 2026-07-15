Как мигрировать в облако без простоев и лишних затрат

На первый взгляд миграция инфраструктуры в облако выглядит как техническая задача: перенести серверы, переключить пользователей и продолжить работу. На практике компании сталкиваются с неожиданными зависимостями, проблемами совместимости и даже потерей данных. В статье CNews разбирает, чего ждать от миграции на самом деле и какие риски учитывать бизнесу. В качестве примера CNews рассматривает кейс федеральной компании, которая переносила в облако «МегаФона» ИТ-инфраструктуру: более 100 виртуальных машин. Опытом поделились Станислав Попов, директор дирекции по развитию облачных и инфраструктурных продуктов «МегаФона», и Левон Дадаян, руководитель по эксплуатации облачных решений «МегаФона».

Почему бизнес переходит в облака

Еще несколько лет назад компании часто рассматривали облако как резервную площадку: туда выносили тестовые среды или отдельные сервисы. Сейчас переход на отечественные платформы стал плановым инженерным проектом.

Бизнес идет в облака по нескольким причинам. Железо дорожает, закупать оборудование «с запасом на пять лет» становится все менее рационально. Требования к надежности, безопасности и соответствию законодательству усложняются. А ИТ-инфраструктура должна быстрее адаптироваться к задачам бизнеса.

Одна из главных ошибок бизнеса — воспринимать миграцию в облако как техническое копирование инфраструктуры

Главное, что дает облако бизнесу, — гибкость. Компании больше не нужно закупать оборудование под пиковые нагрузки. Например, чтобы выдержать наплыв пользователей два раза в год в сезон распродаж.

Станислав Попов директор по развитию облачных и инфраструктурных продуктов «МегаФона Пробизнес» «Количество пользователей в пиковый период по отношению к обычному может вырасти в 10 раз».

Теперь бизнес платит только за то, что использует, и может быстро масштабировать инфраструктуру при изменении нагрузки.

Меняется и роль ИТ-команды. Если раньше ИТ-директор отвечал за все — от закупки оборудования до обеспечения безопасности, — то при миграции в облако часть таких задач на себя берет провайдер. Для бизнеса это переход от управления инфраструктурой к управлению качеством сервиса: контролю SLA, отказоустойчивости, безопасности, поддержке и скорости реакции на инциденты.

Почему миграция сложнее, чем кажется

Одна из главных ошибок бизнеса — воспринимать миграцию как техническое копирование инфраструктуры: «Перенесем серверы в облако — и все заработает так же». На практике подобный сценарий встречается редко. Дело в том, что инфраструктура компании — это не ряд серверов, а несколько взаимосвязанных слоев:

Кажется, что достаточно перенести один из слоев. Иногда так и происходит. Например, если компания переносит инфраструктуру с одной платформы VMware на другую VMware-инфраструктуру, изменения часто затрагивают только оборудование, сеть или площадку размещения.

Но сегодня большинство миграций выглядит иначе. Импортозамещение, уход зарубежных вендоров и переход на новые платформы заставляют компании менять сразу несколько слоев инфраструктуры:

В этом случае меняется весь технологический стек компании. Приходится заново проверять совместимость приложений, тестировать интеграции, адаптировать бизнес-логику.

Не менее важно, что инфраструктура компании представляет собой систему тесно связанных компонентов. Даже относительно небольшая инфраструктура из 10–20 виртуальных машин может включать базы данных, сервер приложений, файловые хранилища и десятки интеграций между ними. При этом каждый компонент зависит от других.

Левон Дадаян руководитель по эксплуатации облачных решений «МегаФона» «В отдельных случаях сложной оказывается даже среда из 5–10 машин: например, если на одном из узлов исторически накопились десятки тысяч правил firewall, каждое из которых влияет на доступность сервисов».

Недостаточно перенести отдельный сервер или сервис. Если мигрировать базу данных, но не обеспечить связанность с приложением, сервис перестанет работать. Если перенести фронтенд, но забыть о системе авторизации, сотрудники потеряют доступ. Если не учесть внутренние зависимости, инфраструктура может формально запуститься, но часть бизнес-процессов окажется нарушена.

Наконец, во время миграции часто оказывается, что существующая инфраструктура давно требует пересмотра. За годы эксплуатации в ней появились неиспользуемые серверы, перегруженные узлы, дублирующие сервисы. В таких случаях архитекторы используют миграцию как возможность пересобрать инфраструктуру: устранить узкие места и перераспределить нагрузку — чтобы сделать систему более безопасной и эффективной.

Как выглядит миграция на практике

Один из показательных кейсов — миграция федеральной компании из сферы логистики и дистрибуции.

Компания работает в 20 регионах России и насчитывает почти 900 сотрудников. Раньше вся инфраструктура размещалась у стороннего облачного провайдера и включала более 100 виртуальных машин. На ней работали корпоративная почта, система управления заказами, внутренний портал, файловые хранилища, аналитические сервисы и базы данных.

Основой инфраструктуры были:

Поводом для миграции стал комплекс факторов. Во-первых, компания начала программу импортозамещения.

Во-вторых, руководство все больше беспокоили вопросы отказоустойчивости. За год до старта проекта компания столкнулась с серьезным инцидентом у текущего провайдера. Из-за проблем с системой хранения данных часть инфраструктуры оказалась недоступна почти на сутки. Перестали работать внутренняя CRM, система управления заказами и корпоративная почта. Региональные подразделения не могли получить доступ к данным о клиентах и отгрузках, а финансовая служба не видела часть отчетности.

Полное восстановление критичных сервисов заняло 18 часов, а прямые потери от простоя превысили 10 млн рублей. Клиент обратился в «МегаФон» за миграцией ИТ-инфраструктуры в облако — чтобы снизить зависимость от единичных отказов, повысить отказоустойчивость инфраструктуры и подготовить ее к масштабированию.

Этап 1: аудит инфраструктуры. Любая крупная миграция начинается с аудита. Архитекторы изучили инфраструктуру клиента, требования к доступности сервисов и нагрузку на системы. Параллельно команда «МегаФона» искала аналоги решений на импортозамещенном стеке и проверяла совместимость существующих систем с новой инфраструктурой.

Аудит в том числе показал, что за годы эксплуатации инфраструктура заметно усложнилась: часть ресурсов почти не использовали, некоторые системы стали едиными точками отказа, а часть файловых ресурсов дублировалась между подразделениями. Поэтому команда приняла решение пересобрать архитектуру.

Этап 2: проектирование. После аудита сформировали целевую схему будущей инфраструктуры. К проекту подключили специалистов по информационной безопасности. Они спроектировали новый контур безопасности, включающий сетевой экран (firewall), защиту от DDoS-атак, межсетевой экран веб-приложений (web application firewall) и правила сегментации сети.

После этого архитекторы определили, какие сервисы должны иметь доступ в интернет, какие работают через выделенные каналы связи, а какие необходимо полностью изолировать.

Одновременно команда пересмотрела архитектуру приложений. Одна из задач заключалась в том, чтобы уйти от крупных монолитных узлов и распределить нагрузку между несколькими компонентами. Это позволило бы снизить риск единичных отказов и повысить устойчивость инфраструктуры.

Этап 3: подготовка среды и сетевой связности. После проектирования команда развернула инфраструктуру-приемник:

новую среду виртуализации;

российские операционные системы;

новые экземпляры баз данных;

сетевые сегменты;

политики безопасности.

Затем построили сеть между старой и новой инфраструктурами: организовали каналы передачи данных, настроили маршрутизацию и создали идентичные сетевые сегменты в инфраструктуре источника и приемника.

Если системы «не увидят» друг друга, сервис формально запустится, но бизнес-процесс окажется нарушен. Например, приложение может потерять доступ к базе данных, а сотрудники — возможность авторизоваться во внутренних системах.

Этап 4: разделение сервисов. После подготовки инфраструктуры команда разделила сервисы на две группы.

К статическим сервисам отнесли веб-серверы, сервер приложений и сетевые сервисы. К динамическим — базы данных, почтовые и файловые серверы.

Такое разделение необходимо, потому что сценарии миграции для этих групп отличаются. Статические сервисы переносят относительно быстро. Для динамических требуется более сложный подход: репликация, синхронизация данных, проверка целостности информации и т. д.

Этап 5: миграция прикладного ПО. Самым сложным этапом стала миграция прикладных систем, связанных с Microsoft-стеком. Для них подобрали версии, совместимые с российскими ОС. Так архитекторы обошлись без доработки кода и изменений бизнес-логики.

Специалисты развернули виртуальные машины, настроили серверы приложений на Astra Linux, перенесли конфигурацию систем и проверили совместимость с остальными сервисами.

В результате компания сохранила работоспособность критически важных сервисов и смогла перейти на новую инфраструктуру без масштабной переработки приложений.

Этап 6: миграция баз данных. На следующем этапе переносли данные из Microsoft SQL Server в PostgreSQL.

Команда перенесла более 30 ТБ данных, затем провела нагрузочное тестирование с целевым показателем около 150 запросов в секунду.

Тесты показали, что новая система требует больше оперативной памяти, чем использовали раньше. После корректировки конфигурации и оптимизации параметров PostgreSQL система достигла необходимых показателей производительности.

Отдельно команда оптимизировала работу с запросами. В старой среде короткие и ресурсоемкие операции обрабатывались в одной очереди. Из-за этого один длительный запрос мог замедлять выполнение множества быстрых операций. Например, если формировался большой аналитический отчет, пользователи не могли открыть карточку клиента.

После разделения потоков обработки и настройки параметров СУБД длинные и короткие запросы перестали конкурировать за ресурсы. Система стала работать стабильнее, а пользователи перестали сталкиваться с задержками при выполнении повседневных операций.

Этап 7: интеграционное тестирование. После миграции протестировали работу инфраструктуры целиком: взаимодействие сервисов, авторизацию пользователей, обмен данными, отказоустойчивость и работу под нагрузкой.

Одновременно подготовили план возврата на исходную инфраструктуру в случае критических проблем. Это обязательный этап для крупных проектов.

Подготовка к миграции заняла около шести месяцев. Перенос инфраструктуры — полтора месяца. Финальное переключение сервисов потребовало всего двух часов простоя.

В итоге компания получила обновленную инфраструктуру: на российском стеке, с высокой отказоустойчивостью и возможностью дальнейшего масштабирования.

Левон Дадаян руководитель по эксплуатации облачных решений «МегаФона» «В практике команды встречались и другие сценарии. Например, при миграции системы, которая собирала данные с 1200 терминалов, простой удалось сократить до пяти часов при допустимом окне до трех дней. При этом данные сохранялись на стороне источников, поэтому миграцию удалось провести без потери информации».

Ошибки бизнеса при миграции в облако

Многие компании начинают проект миграции с одной и той же мысли: «У нас есть ИТ-команда, значит, справимся сами». Формально это так. Большинство задач миграции можно решить своими силами. Вопрос в том, сколько времени это займет и сколько ошибок придется совершить по пути.

Ниже разберем самые распространенные ошибки команд, которые сталкиваются с миграцией впервые.

Ошибка № 1. Недооценить сложность инфраструктуры. Типичная ситуация выглядит так: «У нас всего два десятка виртуальных машин. Ничего сложного». Но во время миграции внезапно выясняется, что инфраструктура содержит множество зависимостей, о которых не вспоминали годами.

Левон Дадаян руководитель по эксплуатации облачных решений «МегаФона» «Скрытые зависимости обнаруживаются примерно в 70 % проектов. Чаще всего всплывают сетевые детали: DNS-записи, закрытые порты, маршрутизация, старые правила firewall, внешние интеграции и сервисы, привязанные к конкретным IP-адресам».

В одном из проектов уже во время миграции выяснилось, что клиент забыл о дополнительных каналах связи и нескольких внешних интеграциях. Команде «МегаФона» пришлось оперативно перестраивать всю схему подключения.

Ошибка № 2. Игнорировать связанность сервисов. Иногда причиной сбоя становятся не сложные технологии, а мелкие детали. Например, одна из компаний во время самостоятельной миграции изменила пул внешних IP-адресов, но забыла обновить DNS-записи. Сервисы перенесли, и формально те даже работали, но пользователи не могли к ним подключиться.

Другой распространенный сценарий — конфликт IP-адресов. Если две виртуальные машины получают одинаковдый адрес, могут одновременно перестать работать веб-сервисы, почта и другие критичные системы.

Еще один пример — корпоративная телефония. После переноса в облако одна из компаний столкнулась с обрывами звонков и задержками связи. Причина оказалась неожиданно простой: при проектировании миграции не учли требования к каналу передачи данных между офисом и облачной инфраструктурой. После увеличения пропускной способности канала проблема исчезла.

Для архитектора подобные риски очевидны заранее. Но для неопытной команды они часто становятся неприятным сюрпризом.

Станислав Попов директор по развитию облачных и инфраструктурных продуктов «МегаФона Пробизнес» «На этапе проектирования команда “МегаФона” отдельно проверяет сетевую связанность: какие порты должны быть открыты, какие подсети взаимодействуют между собой, какие сервисы доступны из интернета, а какие должны оставаться изолированными. Без такой проверки даже корректно перенесенная виртуальная машина может оказаться недоступной для пользователей».

Ошибка № 3. Недооценить риски потери данных. Самый болезненный сценарий любой миграции — потеря данных. Причем часто проблема возникает не из-за отсутствия резервного копирования, а из-за ошибок при работе с ним.

Например, один из клиентов самостоятельно настраивал репликацию виртуальных машин и случайно восстановил архивную копию поверх рабочей системы. В результате компания потеряла данные за несколько дней работы.

В другом случае сотрудник восстановил резервную копию не на тестовую среду, а на «боевую» виртуальную машину. Система фактически откатилась назад, а компания потеряла результаты работы за день. Среди утраченных данных были документы бухгалтерии и записи из «1С».

Потому профессиональные проекты миграции всегда предусматривают сценарий возврата к предыдущей версии, тестирование резервных копий и контроль целостности данных.

Левон Дадаян руководитель по эксплуатации облачных решений «МегаФона» «Для критичных систем резервного копирования может быть недостаточно. Если бизнесу нужно восстановиться за минуты, используют сценарий Disaster Recovery: рабочую инфраструктуру заранее разворачивают на второй площадке, а в случае сбоя сервисы переключают на резервный контур».

Что проверить до начала миграции

Результат успешной миграции — не переезд в облако, а более надежная, безопасная и масштабируемая инфраструктура, готовая к будущим изменениям бизнеса. Перед стартом проекта убедитесь, что:

проведен аудит инфраструктуры — выявлены зависимости между сервисами, устаревшие компоненты и единые точки отказа;

— выявлены зависимости между сервисами, устаревшие компоненты и единые точки отказа; есть проект целевой архитектуры — компания не переносит старые проблемы в новую инфраструктуру;

— компания не переносит старые проблемы в новую инфраструктуру; продуманы сценарии восстановления — есть резервные копии, протестирован план возврата и определены требования к отказоустойчивости;

— есть резервные копии, протестирован план возврата и определены требования к отказоустойчивости; учтены требования бизнеса — допустимое время простоя, доступность критичных сервисов и планы дальнейшего развития;

— допустимое время простоя, доступность критичных сервисов и планы дальнейшего развития; за проект отвечают специалисты с опытом подобных миграций — архитекторы, инженеры, специалисты по информационной безопасности и руководитель проекта.

Станислав Попов директор по развитию облачных и инфраструктурных продуктов «МегаФона Пробизнес» «Команда “МегаФона” выполняет 3–4 крупные миграции в месяц. Такой опыт позволяет заранее учитывать особенности разных сценариев — от переноса локальной инфраструктуры до миграции между облаками и перехода на новый технологический стек».

Если вы планируете миграцию в облако, обсудите свой проект со специалистами «МегаФона».