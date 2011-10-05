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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 197894
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Попов Станислав

СОБЫТИЯ


05.10.2011 Абоненты «МегаФона» могут оплатить проезд в Санкт-Петербурге с помощью мобильника 1
31.01.2008 В 2008 году бумажные билеты на транспорте Петербурга заменят на электронные 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Попов Станислав и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 1
Microsoft Corporation 25733 1
МегаФон 10677 1
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 348 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22829 1
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 885 1
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 977 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9224 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64657 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9250 1
Малышев Денис 13 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19456 2
Россия - РФ - Российская федерация 165315 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3331 1
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 611 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3147 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21515 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1383 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6569 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458301, в очереди разбора - 728320.
Создано именных указателей - 197894.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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