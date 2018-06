Новая iOS 12 «удвоит производительность» старых iPhone и iPad

Концептуальное обновление программных платформ

Компания Apple в рамках проходящей в эти дни ежегодной конференции для разработчиков 2018 Apple Worldwide Developers Conference (WWDC 2018) анонсировала операционную систему iOS 12 для мобильных устройств в ее первой бета-версии для разработчиков.

Компания также впервые показала обновленную ОС macOS 10.14 Mojave для настольных систем Mac, а объявила о доступности новых версий ОС для умных часов – watchOS 5, и телевизоров – tvOS 12. Все обновления доступны зарегистрированным пользователям на портале Apple для разработчиков.

В рамках презентаций первого дня конференции Apple также поделилась свежей статистикой своих достижений. Таким образом, ключевые анонсы WWDC 2018 свелись к обновлению программных продуктов, в то время как основные обновления гаджетов и устройств компании по традиции пройдут осенью.

Новая мобильная iOS 12: «самая масштабная»

Новую мобильную операционную систему iOS 12 на WWDC 2018 представил вице-президент по разработке программного обеспечения Apple Крейг Федериги (Craig Federighi). По его словам, новая версия мобильной ОС позволяет «удвоить производительность» смартфонов и планшетов Apple, обеспечив при этом лучшую скорость и «реакцию на поступающие сигналы».

Ускоренная работа старых гаджетов под iOS 12

Особенно это отразится на моделях iPhone и iPad старых выпусков, больше других пострадавших от спада производительности после выпуска новых версий iOS. Обновление, по словам Федериги, будет доступно для всех продуктов Apple, что делает запуск iOS 12 самым крупным событием за всю историю.

Новая мобильная ОС также будет полезна пользователям недавно выпущенных моделей iPhone: так, приложения на iPhone 6 Plus с iOS 12 будут запускаться до 40% быстрее. После обновления ПО оперативность камеры должна возрасти на на 70%, заявил Федериги.

В целом, ускорение работы отметят пользователи смартфонов от iPhone 5s до заканчивая iPhone X (iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone SE, iPhone 5s), пользователи большинства iPad (12,9-дюймовый iPad Pro второго поколения, 12,9-дюймовый iPad Pro первого поколения, 10,5-дюймовый iPad Pro, 9,7-дюймовый iPad Pro, 9,6-дюймовый iPad, iPad Air 2, iPad Air, iPad пятого поколения, iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2), а также iPod touch шестого поколения.

Представители Apple также заявили, что не стали изменять расположение Control Center на iPhone X вместо этого в iOS 12 они перенесли функции управления жестами из iPhone X в iPad.

Большое внимание было уделено рассказу о платформе ARKit 2, развивающей нынешние наработки компании. Также был представлен новый тип Animoji под названием Memoji. От исходных смайликов они отличаются большей схожестью с человеческими лицами, которые можно настраивать путем изменения разных черты лица». Memoji и Animoji также добавлены в групповые чаты FaceTime.

Memoji под iOS 12

Голосовой ассистент Siri получил ярлыки Siri Shortcuts, которые позволяют быстрее выполнять ряд действий в тех или иных приложениях.

Apple также обновила режим Do Not Disturb, который не даст смартфону будить пользователя светящимся экраном из-за реакции какого-либо приложения. Некоторые обновления получил центр уведомлений, который стал более удобным.

Настройка Memoji под iOS 12

В дополнение, Apple также представила разработанный совместно с Pixar формат для файлов дополненной реальности Universal Scene Description (USDZ). Формат позволяет работать с объектами дополненной реальности посредством смартфона или планшета Apple и соответствующего ПО.

Файловый формат USDZ для виртуальных объектов

Используя формат USDZ, можно создать виртуальный объект и затем переслать его другому пользователю, например, через iMessage. Объект можно открыть в приложении с поддержкой USDZ.

Описание формата USDZ

Как заявили представители Apple, формат USDZ является открытым и уже поддержан компанией Adobe набор приложений Creative Cloud.

Работа на Mac с интерфейсом как на iPhone и iPad

Компания впервые официально представила свой по переносу программного пакета для разработки графических интерфейсов мобильных приложений – UIKit iOS, на приложения Mac.

UIKit iOS привнесет мобильный стиль в приложения Mac

ПО сути, в Apple намерены расширить интерфейсные фреймворки iOS для работы на оконной операционной системе Mac. В компании специально отмечают, что ни о каком слиянии iOS и macOS речи не идет.

Этот проект является долгосрочным, отмечают в Apple. Сейчас только началось тестирование кроссплатформенных фреймворков на собственных приложениях компании для новой «настольной» ОС macOS Mojave. Доступность инструментария сторонним разработчикам приложений планируется не ранее 2019 г.

В следующем году Apple намерена начать обучение разработчиков навыкам программирования с новым UIKit для Mac, который, в частности, будет поддерживать трэкпад и мышь, изменение размеров окна, копирование и вставку, захват и перенос, а также другие функции, необходимые в для классических приложений под Mac.

Операционная система macOS Mojave: что нового

В рамках WWDC 2018 представители Apple представили и подробно рассказали о новой операционной системе macOS Mojave для Mac. В частности, новая ОС получила темный режим, в котором окна приложений становятся темными.

Темная тема в macOS Mojave

Изначально тема будет доступна для некоторых приложений Apple, таких как Mail, Messages, Maps, Calendar и Photos, но соответствующий API уже представлен и доступен сторонним разработчикам.

Темная тема календаря в macOS Mojave

В новой ОС macOS Mojave для Mac появился динамический рабочий стол, изображение на котором меняется в зависимости от времени суток.

Apple представила обновленный Finder с совершенно новой галереей, с отображением всех метаданных на панели предварительного просмотра приложения и функцией автоматической сортировки файлов в папки по тимам файлов.

Обновленный десктоп в macOS Mojave

Серьезным образом – впервые с 2014 г., обновился магазин приложений Mac App Store. Здесь полностью переделан дизайн, улучшен поиск. На будущее обещано появление в магазине приложений крупных сторонних разработчиков, вплоть до Microsoft Office.

Представлен ряд улучшений безопасности, в том числе, возможность блокировки сбора данных на сайтах Facebook, Google и прочих в браузере Safari.

Предварительная бета-версия macOS Mojave для разработчиков уже доступна, полноценный анонс платформы намечен на осень.

В Apple заверили, что macOS 10.14 буде поддерживаться на любой версии Mac выпуска 2012 года и позже. Полный список систем, поддерживаемых macOS 10.14, включает MacBook (2015 и новее), MacBook Air (середина 2012 и новее), MacBook Pro (середина 2012 и новее), Mac mini (осень 2012 и новее), iMac (осень 2012 и новее), iMac Pro (2017) и Mac Pro (осень 2013, середина 2010 и середина 2012 с рекомендованными GPU).

Для сравнения: список систем, поддерживаемых нынешней ОС macOS 10.13 High Sierra: 2009 iMac (2009 и позже), MacBook/MacBook (Retina, 2009 и позже), MacBook Pro (середина 2010 и новее), MacBook Air (осень 2010 и новее), Mac Mini (середина 2010 и новее), Mac Pro (середина 2010 и новее), 2017 iMac Pro.

watchOS 5: плановое обновление, не более

Представленная Apple новая операционная система watchOS 5 для умных часов пополнилась поддержкой функции Walkie-Talkie, имитирующей рацию. По данным Apple, это быстрый и простой способ связаться с друзьями и родственниками.

Режим Walkie-Talkie в watchOS 5 для умных часов

В watchOS 5 также появилась поддержка подкастов. Приложение Activity Sharing дополнено такими функциями, как, например, возможностью отправки другу задания для дальнейшего его совместного выполнения в течение недели.

Режим йоги в watchOS 5 для умных часов

Часы также научились автоматически определять тип и начало тренировки. Список поддерживаемых тренировок также расширен, в него, в частности, добавлена йога.

Голосовой ассистент Siri в версии для часов получил собственный циферблат.

В новой watchOS 5 также расширен центр уведомлений. На презентации сотрудники Apple показали новый циферблат и ремешки для своих умных часов.

watchOS 5 будет совместима не со всеми умными часами Apple – ее лишились, в частности, все Apple Watch или нулевого поколения Series 0. Для работы watchOS 5 требуются Apple Watch Series 1, 2 или 3.

Что нового в Apple tvOS 12

Ключевым обновлением в новой ОС Apple tvOS 12 для умных телевизоров стало появление поддержки технологии аудио Dolby Atmos. Расширенная поддержка аудио будет доступна на iTunes уже этой осенью в качестве бесплатного обновления соответствующих медиа.

Обновленная ОС Apple tvOS 12

В дополнение, в tvOS 12 также появится совершенно новый скринсейвер, составленный по снимкам с международной космической станции.

Только цифры

В рамках WWDC 2018 глава Apple Тим Кук (Tim Cook) отметил, что в настоящее время над разработкой приложений для устройств Apple работает порядка 20 млн программистов во всем мире. Компания уже выплатила программистам в общей сложности более $100 млрд.

По данным Apple, до 500 млн посетителей заходят в App Store ежемесячно.

По статистике компании, пользователи мобильных устройств под iOS выкладывают более триллиона фотографий ежегодно, при этом голосовой помощник Siri получает более 10 млрд голосовых запросов ежемесячно.