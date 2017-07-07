В России написали банковское ПО для идентификации клиентов по селфи

VisionLabs и Smart Engines представили систему, которая распознает лицо клиента на селфи и сверяет его с фото на документах. При этом одновременно распознаются текстовые данные документа. В результате, сделав селфи и показав паспорт на камеру смартфона, клиент проходит идентификацию в банке.

Решение VisionLabs и Smart Engines

Российские разработчики VisionLabs и Smart Engines представили технологию идентификации клиентов для банков, основанную на распознавании лиц. Чтобы удостоверить свою личность, пользователю, удаленно обратившемуся в банк, достаточно будет предъявить документ на камеру смартфона и сделать селфи. Система сама распознает текстовые данные и сравнит селфи с фотографией на документах. По словам разработчиков, решение не имеет аналогов в России.

В VisionLabs уточнили, что «в создание технологий, лежащих в основе запускаемого продукта, вложено несколько миллионов долларов». Команда разработчиков системы насчитывает более 10 человек. На вопрос о зарубежных аналогах компания ответила, что «прямых конкурентов, у которых было бы подобное софтверное комплексное решение – распознавания и текста, и лица – нет».

Как отметил гендиректор Smart Engines Владимир Арлазаров, партнерство именно с VisionLabs было заключено потому, что клиентские базы компаний пересекаются. В настоящий момент система проходит тестирование в нескольких банках, которые, по словам создателей продукта, входят в топ-50 российских банков. В тестовом режиме было обработано уже несколько тысяч запросов. Кроме банков, продукт можно внедрять, например, в страховых компаниях или автоматах для выдачи sim-карт. Решение будут продавать по лицензии, конкретная сумма зависит от масштаба внедрения.

Технические особенности

Технология представляет собой SDK для реализации на мобильных устройствах и ПК. В плане архитектуры это набор программных библиотек для внедрения в ИТ-инфраструктуру покупателя. Технология рассчитана на работу с Linux, Windows, iOS и Android. За распознавание лиц отвечает решение VisionLabs LUNA, за распознавание документов – Smart IDReader от компании Smart Engines, который позволяет распознавать документы в видеопотоке.

Система VisionLabs и Smart Engines сверяет селфи с фото на документах

Система работает с такими документами, как российские паспорта, водительские удостоверения, загранпаспорта, а также СНИЛС, СТС и банковские карты. Из иностранных поддерживаются документы США, Великобритании, Германии, Италии, Испании, Израиля, Китая, Индии, Японии, Казахстана и некоторых других стран. Это позволит внедрять продукт не только в российских банках.

Система распознает как отсканированные или сфотографированные документы, так и просто показанные на камеру при разном уровне освещения. Изображение может быть и цветным, и черно-белым. Для селфи достаточно камеры с разрешением 0,3 МП. Как отмечает гендиректор VisionLabs Александр Ханин, большой проблемой при распознавании фото на документах являются голограммы, но созданная совместно с Smart Engines система с этим справляется.

Процесс работы

Чтобы войти в личный кабинет в банке, клиенту нужно отправить на сервер банка свое селфи и сфотографированный/отсканированный документ. Если пользователь работает через мобильное приложение, ему достаточно показать документ на камеру.

Распознавание документов, в том числе алгоритм межкадровой интеграции видеопотока, осуществляется на устройстве клиента, в оперативной памяти. Для этого подходят даже бюджетные смартфоны. На сервер отсылается селфи, фото из документа и анкета с распознанными текстовыми данными. Сравнение лиц проходит уже на сервере.

Как поясняют в VisionLabs, если до этого клиент не работал с банком, ему придется один раз лично прийти в отделение, предъявить оригинал документа и сфотографироваться, чтобы его данные были занесены в базу. После этого станет возможна удаленная идентификация. Также селфи и документ можно сверить с данными бюро кредитных историй. У некоторых из них тоже есть системы распознавания лиц и базы фотографий клиентов банков.

Чем занимается VisionLabs

Компания VisionLabs, основанная в 2012 г., разрабатывает софт и облачные сервисы для распознавания лиц, которые используются в сферах видеонаблюдения, безопасности, ритейла и финансов. Компания является резидентом кластера «Сколково» и выпускником акселератора Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ).

Основной продукт компании – система распознавания лиц VisionLabs LUNA, способная работать с большими массивами фото- и видеоданных. На ее основе разработан облачный сервис, который дает возможность распознавать лица покупателей и составлять таким образом историю покупок каждого из них. Среди партнеров VisionLabs числятся Intel, Deutsche Telecom и Facebook. В июне 2016 г. компания завершила Open Source-проект OpenCV bindings for Torch по интеграции популярных библиотек компьютерного зрения и машинного обучения. В июле 2016 г. компания получила 350 млн руб. от венчурного фонда АФК «Система», владельца контрольного пакета акций оператора МТС.

О компании Smart Engines

Smart Engines – российский разработчик систем обработки изображений и распознавания символов в видеопотоке. Компания была основана в 2010 г., но до 2015 г. работала только на зарубежном рынке. Ее штат насчитывает более 40 сотрудников из России и других стран, среди них 9 имеют степень кандидата наук или PhD.

Генеральным директором Smart Engines является Владимир Викторович Арлазаров. Директором по научной части и соучредителем Smart Engines выступает Владимир Львович Арлазаров, сооснователь еще нескольких российских ИТ-компаний. В частности, он является основателем компании Cognitive Technologies, где с 1991 г. по 2008 г. занимал пост генерального директора.

Технологии Smart Engines используют компании SITA (швейцарский разработчик ИТ для авиации), MITEK Systems (американский разработчик средств идентификации для мобильных ОС), Jumio (американский разработчик инструментов идентификации для платежных систем), а также австрийская компания-интегратор S&T System Integration & Technology Distribution и японская AlterKnowledge Inc.

В декабре 2016 г. система распознавания документов Smart IDReader была внесена в Реестр отечественного ПО.