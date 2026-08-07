Школьная сборная России третий год подряд стала абсолютным чемпионом на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту

Команда из России завоевала восемь медалей — семь золотых и одну бронзовую — на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту (IOAI) среди старшеклассников, которая проходила в Казахстане со 2 по 7 августа 2026 г.. Член сборной России также стал абсолютным победителем IOAI. Сборная России стала абсолютным лидером, на втором месте оказалась команда из Китая, на третьем — из Польши. Об этом CNews сообщили представители Центрального университета.

Олимпиада проводится в третий раз, и каждый год национальная сборная становится чемпионом. Команду традиционно готовили эксперты Центрального университета и Альянса в сфере искусственного интеллекта (ИИ).

В финале российская команда встретилась с 465 талантливыми школьниками из 105 стран, в числе которых Аргентина, Австралия, Дания, Казахстан, Китай, Нидерланды, Норвегия, Республика Корея, Испания, Швеция, Швейцария, ОАЭ, Великобритания и США. Это рекордное количество стран за все время существования олимпиады. Число школьников в этом году на 64% превышает количество участников прошлого года. IOAI переместилась на второе место по количеству участников в рейтинге мировых олимпиад, на первом месте — Международная математическая олимпиада (IMO), которая в этом году прошла в 67-ой раз.

Пресс-служба Центрального университета Победители Международной олимпиады по ИИ 2026 г.

Финал IOAI проходил в течение двух дней и состоял из двух индивидуальных туров. Каждый тур длился шесть часов и включал три задачи. Первый тур был посвящен работе с аудио, управлению роботами в виртуальной среде и смысловому поиску слов. Во втором туре участники выполняли adversarial-атаку (скрытое изменение входных данных с целью повлиять на работу модели) на модели компьютерного зрения, разрабатывали алгоритм для обнаружения текстов, созданных большими языковыми моделями, и генерировали изображения логотипа олимпиады в различных вариациях.

Задания содержали ключевые направления искусственного интеллекта и требовали уверенного владения разными методами машинного обучения.

Медали на Международной олимпиаде по ИИ получили победители и призеры Всероссийской олимпиады по ИИ, Азиатско-Тихоокеанской олимпиады по искусственному интеллекту (The Asia-Pacific Olympiad in Artificial Intelligence – APOAI), международного конкурса по ИИ AI Challenge и других престижных российских и международных олимпиад и соревнований в сфере ИИ.

Обладатели золотых медалей: Артем Горохов — ученик 10-го класса, ГБНОУ «Президентский ФМЛ №239», г. Санкт-Петербург. Артем также стал абсолютным победителем IOAI 2026 года; Михаил Вершинин — ученик 11-го класса, МАОУ «Лицей №22 “Надежда Сибири”», г. Новосибирск; Елисей Кирпиченко — ученик 11-го класса, ГБОУ СОШ №667, г. Санкт-Петербург; Кирилл Лабзин — ученик 11-го класса, Президентский лицей «Сириус», г. Сириус; Александр Поваров — ученик 11-го класса, ОАНО «Школа “Летово”», г. Москва; Никита Пудовкин — ученик 10-го класса, Лицей №8, г. Волгоград; Семен Родионов — ученик 11-го класса, МАОУ «Лицей №22 “Надежда Сибири”», г. Новосибирск.

Обладатель бронзовой медали: Алексей Колегов — ученик 11-го класса, ОАНО ОШ ЦПМ, г. Ижевск.

Состав команды для участия в IOAI был определен в рамках отборочной олимпиады Northern Eurasia OAI 2026 (NEOAI) на площадке СберУниверситета. В мероприятии приняли участие 60 талантливых школьников из 23 городов России, которые успешно прошли отбор по результатам трехдневного квалификационного тура. Соревнования также были доступны онлайн для участников других стран. Всего в заочных этапах олимпиады приняли участие 164 кандидата из 17 стран.

Итоговый состав сборной России для участия в IOAI прошел двухмесячную усиленную подготовку к международным соревнованиям по индивидуальной программе, разработанной ведущими экспертами Центрального университета.

Тренировали участников также эксперты Центрального университета и компаний Альянса в сфере ИИ, которые подготовили победителей Международной олимпиады по искусственному интеллекту в 2024 и 2025 гг. Также к подготовке присоединились ведущие специалисты в области искусственного интеллекта из российских и международных организаций: Александр Гущин — академический лид олимпиадного направления искусственного интеллекта в Центральном университете, Kaggle Competitions Grandmaster; Татьяна Гайнцева — академический руководитель DLS, PhD candidate в Queen Mary University of London; Сергей Арефьев — тренер студенческих команд Центрального университета по олимпиадному направлению ИИ, Kaggle Competitions Grandmaster; Георгий Апарин — AI Researcher в московском Huawei; Ильсеяр Алимова — ведущий инженер по машинному обучению в Сколковском институте науки и технологий; Илья Осокин — ведущий инженер Лаборатории Интеллектуальных Технологий Робототехники, академический руководитель магистратуры «Робототехника и Искусственный Интеллект» в МФТИ; Дмитрий Курцев — ML-Engineer в RnD Sber Devices, преподаватель на факультете вычислительной математики и кибернетики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и в Центральном университете; Нина Коновалова — руководитель Deep learning school, PhD candidate в Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence (MBZUAI); Шамиль Чанкаев — AI Researcher в Центральном университете, PhD МГУ.

По итогам Международной олимпиады по искусственному интеллекту было объявлено, что в 2027 г. Центральный университет совместно с Альянсом в сфере искусственного интеллекта проведет в России Азиатско-Тихоокеанскую олимпиаду по искусственному интеллекту. Это первый случай в истории олимпиады, когда страна примет участников соревнований на своей площадке — ранее она проводилась в онлайн-формате. APOAI входит в систему IOAI и проводится под ее эгидой — по единым правилам и стандартам. Международная олимпиада по ИИ объединяет более 40 стран и четыре региональных соревнования: для Азиатско-Тихоокеанского, Европейского, Африканского и Американского регионов. Страны могут использовать их как официальный отборочный этап к финалу IOAI. Право на проведение таких олимпиад получают только организации, аккредитованные при IOAI.

APOAI — молодая, но быстро развивающаяся международная олимпиада, созданная для поиска и поддержки талантливых школьников, интересующихся искусственным интеллектом. Соревнование ориентируется на подходы International Olympiad in Artificial Intelligence: участники решают задачи, связанные с машинным обучением, анализом данных и практическим применением ИИ. Олимпиада проводится ежегодно, а право принимать ее передается между странами и территориями региона. В 2026 году первую APOAI организовал Китай.

Азиатско-Тихоокеанская олимпиада пройдет в апреле 2027 г. в гибридном формате: в России и на официальных площадках в государствах-участниках. Помимо соревновательной программы, организаторы подготовят образовательные мероприятия для школьников и руководителей команд.

Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя Правительства Российской Федерации: «Поздравляю наших ребят с ярким выступлением и блестящим триумфом! Сборная Россия стала лучшей среди представителей более 100 стран. Наши медалисты доказали мастерство на мировом уровне. Особенно значимо, что награды получены в гостеприимном Казахстане – важность гуманитарных связей с ним, особенно в образовании, подчеркивает Президент Владимир Владимирович Путин. Отмечу, сегодня искусственный интеллект стал надежным помощником человека – и именно таким талантам, как победители и призеры олимпиады, предстоит двигать технологии вперед. Со своей стороны Правительство продолжит создавать условия для реализации молодежи в этой сфере благодаря мерам национальных проектов “Молодежь и дети” и “Экономика данных и цифровая трансформация государства”».

Сергей Кравцов, министр просвещения Российской Федерации: «Поздравляю наших школьников с уверенным выступлением на III Международной олимпиаде по искусственному интеллекту в Казахстане! Старшеклассники, как и год назад, подтвердили статус одной из сильнейших команд мира, завоевав восемь медалей, в том числе семь высшего достоинства. Именно в такой плотной и честной конкуренции раскрываются настоящие таланты: здесь недостаточно просто знать теорию – нужно быстро думать, находить нестандартные решения и не бояться сложных задач. Умение работать с ИИ сегодня становится необходимым навыком. Это про критическое мышление, которое делает человека сильнее любой технологии. Именно эти навыки вы демонстрируете на олимпиаде, именно они станут вашим главным преимуществом в будущем – в науке, в инженерии, в любой профессии, где нужно создавать новое».

Евгений Ивашкевич, ректор Центрального университета: «Поздравляю сборную России с успешным выступлением на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту. В этом году конкуренция была особенно высокой: в соревновании приняли участие школьники из рекордного числа стран, задания охватывали самые актуальные направления развития искусственного интеллекта — от компьютерного зрения и обработки речи до работы с большими языковыми моделями. На протяжении нескольких месяцев ребята работали под руководством ведущих экспертов Центрального университета и наших партнеров, решали задачи, максимально приближенные к тем, с которыми сегодня сталкиваются исследователи и инженеры в области ИИ. Мы рады, что эта работа помогла российской команде достойно представить страну на международной арене. Особенно символично, что уже в следующем году Россия примет Азиатско-Тихоокеанскую олимпиаду по искусственному интеллекту, Центральный университет и Альянс в сфере ИИ станут ее организаторами. Для нас это возможность не только показать высокий уровень отечественной школы ИИ, но и объединить талантливых школьников и экспертов из разных стран вокруг современных технологий и образования».

Станислав Близнюк, глава «Т-Банка»: «Сборная России третий раз подряд становится чемпионом мировой олимпиады по ИИ. За каждой медалью стоят большой труд, дисциплина и месяцы подготовки самих участников, их наставников и тренеров. Эта победа демонстрирует потенциал нашей страны, уровень развития образования и технологий. Для нас же это вклад в развитие профессионального сообщества молодых специалистов, которые уже сегодня способны решать задачи мирового уровня и укреплять технологический суверенитет России. Мы видим, насколько быстро развивается искусственный интеллект, и уверены, что эти школьники в ближайшие годы будут создавать новые технологии. Поздравляю ребят и надеюсь, что эта победа станет началом большого пути в науке, технологическом предпринимательстве и профессиональной карьере».

Валерия Воробьева, генеральный директор Альянса в сфере искусственного интеллекта: «Наши школьники стабильно берут высокие места на турнирах такого уровня из года в год. За такой устойчивостью всегда стоит работающая система подготовки, которая позволяет находить способных ребят в ИИ на раннем этапе и доводить их до мирового уровня. Задача Альянса,- развивать этот механизм: чтобы сильные специалисты появлялись предсказуемо и в достаточном количестве, а бизнес мог опираться на них как на реальный кадровый ресурс, который через несколько лет будет определять уровень отечественных технологий».