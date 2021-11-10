Что изменилось в России с 1 ноября 2021 года

Всего в ноябре 2021 г. начнут действовать положения 118 федеральных актов, принятых на данный момент. Рассмотрим самые интересные изменения.

Начнала действовать форма сертификата о прививках против COVID-19 (с 8 ноября 2021 г.)

В сертификате будут отражены данные вакцинированного лица – Ф. И. О., дата рождения, пол и адрес места жительства, паспортные данные, СНИЛС, полис ОМС, а также дата выдачи сертификата, QR-код и информация о профилактической прививке против COVID-19 и ранее перенесенном заболевании, а с 1 марта 2022 г. – также сведения о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации. Предусмотрено автоматическое формирование сертификата в виде электронного документа на портале госуслуг на русском и английском языках в течение трех дней с даты введения второго компонента вакцины или выздоровления от COVID-19. Вакцинированные или переболевшие смогут получить его бумажную копию при обращении в личный кабинет на портале госуслуг и через МФЦ.

Государство поддержит бизнес в условиях пандемии (с 1 ноября 2021 г.)

Премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал введение единовременной выплаты в виде грантов, которые смогут получить малые и средние предприятия и социально ориентированные НКО из числа наиболее пострадавших отраслей – сфер гостиничного бизнеса, общепита, спорта, дополнительного образования, бытовых услуг, культуры, развлечений и т. д. Сумму гранта планируется рассчитывать исходя из одного МРОТ на каждого занятого. Заявки на гранты ФНС России начнет принимать с 1 ноября 2021 г., их можно будет подать дистанционно в течение полутора месяцев, а средства будут перечислять начиная с 15 ноября 2021 г. в течение восьми рабочих дней после подачи заявки. Ожидается, что программа грантовой поддержки продлится до конца 2021 г.

Кредиторы окажут поддержку заемщикам в период ужесточения антиковидных мер (с 1 ноября 2021 г.)

Банк России рекомендовал кредитным организациям, микрофинансовым организациям, кредитно-потребительским кооперативам, включая сельскохозяйственные, рассматривать возможность изменения условий ранее предоставленных кредитов (займов) в связи с введением дополнительных антиковидных ограничений. В частности, если физлицо в период с 1 ноября по 31 декабря 2021 г. обратится к ним с заявлением об изменении условий кредитования в связи со снижением дохода или подтверждением у него или членов его семьи COVID-19, регулятор советует удовлетворять такое заявление и принимать решение об изменении условий по правилам реструктуризации кредитов. Аналогичная рекомендация дана в отношении заявлений об изменении условий кредитного договора, поданных субъектами МСП.

Возобновится регулярное авиасообщение с некоторыми странами

Соответствующее решение касается полетов на Багамы, в Иран, Нидерланды, Норвегию, Оман, Словению, Тунис, Швецию и Таиланд. Ограничения будут сняты и в отношении Австрии, Швейцарии, Финляндии, ОАЭ, а также регулярных и чартерных рейсов из пунктов России в города Хургада и Шарм-эш-Шейх. Кроме того, увеличится еженедельное количество регулярных рейсов в Албанию, Болгарию, Венесуэлу, Венгрию, Грецию, Испанию, Италию и Македонию, а также в города Франкфурт-на-Майне и Ницца.

У физлиц будет месяц на проверку и уплату транспортного, земельного и имущественного налогов за 2020 г.

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По общему правилу, если обязанность по исчислению суммы налога возлагается на налоговый орган, то он должен направить налогоплательщику налоговое уведомление не позднее 30 дней до наступления срока платежа – по налогу на имущество физлиц, транспортному и земельному налогам рассылка налоговых уведомлений должна завершиться в конце октября. В связи с этим при неполучении до 1 ноября 2021 г. налогового уведомления за период владения налогооблагаемыми недвижимостью или транспортным средством в течение 2020 г. налогоплательщику необходимо обратиться в налоговый орган либо направить информацию через "Личный кабинет налогоплательщика" или сервис "Обратиться в ФНС России". Сам налог нужно уплатить не позднее 1 декабря.

Истечет срок сдачи отчетности по форме 6-НДФЛ и РСВ (8 ноября 2021 г.)

По общему правилу, налоговые агенты должны представить расчет исчисленных и удержанных сумм НДФЛ по форме 6-НДФЛ и расчет по страховым взносам за 9 месяцев текущего года до 1 ноября (ст. 230, ст. 431 Налогового кодекса). Но в связи с установлением на территории России нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября в целях недопущения дальнейшего распространения COVID-19 этот срок смещен на 8 ноября. Соответствующее решение принято ФНС России с учетом установленного п. 7 ст. 6.1 НК РФ правила о переносе срока сдачи отчетности на ближайший рабочий день в случае, если последний день этого срока выпадает на период установленных указом Президента России нерабочих дней. Стоит помнить, что за непредставление расчета сумм НДФЛ предусмотрен штраф в размере 1 тыс. руб. за каждый полный или неполный месяц со дня, следующего за днем его представления (п. 1.2 ст. 126 НК РФ).

Завершится голосование по определению малочисленных населенных пунктов с целью их подключения к высокоскоростному Интернету (15 ноября)

Минцифры России намерено обеспечить высокоскоростным мобильным Интернетом малочисленные населенные пункты России: деревни и станицы, поселки и хутора, кишлаки и аулы. Для этого на едином портале госуслуг запущено всероссийское голосование, в ходе которого будут определены 2 тыс. населенных пунктов с численностью до 500 человек с целью их дальнейшего подключения к Интернету 4G. Проголосовать могут россияне старше 18 лет, но только за населенный пункт того региона, где они постоянно зарегистрированы. Причем отдать свой голос можно не только онлайн через портал госуслуг – для этого нужна подтвержденная учетная запись, но и по почте, направив в Минцифры России письмо с указанием своих Ф. И. О., адреса постоянной регистрации и населенного пункта, где нужен мобильный Интернет. Голосование продлится до 15 ноября. Жители Москвы и Санкт-Петербурга в нем не участвуют.

Завершится Всероссийская перепись населения (14 ноября)

Она должна была состояться в прошлом году, но из-за пандемии COVID-19 ее решили перенести на 2021 год. Перепись стартовала 15 октября и продлится до 14 ноября включительно. Определено, что моментом, на который осуществляются сбор сведений о населении и их учет, является 0 часов 1 октября 2021 года. В этом году впервые можно поучаствовать в переписи в цифровом формате, самостоятельно заполнив электронный переписной лист на едином портале госуслуг – для этого необходима стандартная или подтвержденная учетная запись. Однако самостоятельно пройти перепись на портале госуслуг можно только до 8 ноября.