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Конфуцианство



04.02.2025 Navicon поможет в подготовке студентов НИУ ВШЭ 1
05.11.2013 Обзор Lenovo Yoga Tablet 10: любимый планшет Эштона Кутчера 1
29.09.2008 В Китае открылся первый Всемирный конгресс конфуцианства 3

Публикаций - 3, упоминаний - 5

Конфуцианство и организации, системы, технологии, персоны:

ДОК 828 1
Optimacros - Оптимакрос 57 1
Samsung Electronics 10272 1
Lenovo Group 2295 1
Apple Inc 12115 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2054 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2553 1
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13161 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4634 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2241 1
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 659 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3464 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66297 1
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Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7311 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9997 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6049 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24200 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20830 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14410 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9297 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2487 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12200 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2481 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 366 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2796 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9626 1
Lenovo ThinkPad Tablet - серия планшетов 28 1
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 294 1
Apple iPad 3861 1
Lenovo Yoga - серия ноутбуков 134 1
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 433 1
Физприбор - Корешок - CoreShock - Распределенная СУБД реального времени 73 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4976 1
Lenovo Yoga Tablet - Lenovo Yoga Slim - Lenovo Yoga Smart Tab - Lenovo Yoga Book - серия планшетов 72 1
Kutcher Ashton - Катчер Эштон 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 144733 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17070 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3337 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1333 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51180 1
Философия - Philosophy 448 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1372 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8460 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13552 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2258 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 841 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1055 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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