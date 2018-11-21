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Блокчейн и нейросети помогают увеличивать продажи в ритейле

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Компании, работающие в ритейле, все острее испытывают влияние технологий. То, что вчера было желательным элементом, сегодня становится обязательным. О том, как побеждать конкурентов и доминировать на рынке с помощью ИТ, говорили участники секции «Розница» на CNews Forum 2018, который был организован CNews Conferences и CNews Analytics.

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Понятная аналитика для клиентов

О том, как разные уровни данных позволяют оптимизировать работу торговых точек, рассказал Дмитрий Батюшенков, директор по продукту «Платформа ОФД», на долю которой приходится порядка 600 тыс. касс из 2-3 млн подключенных. В соответствии с 54-ФЗ, «Платформа ОФД» обязана работать с каждой кассой, которая сейчас есть на рынке, и в онлайн-режиме передавать все чеки в налоговую службу. Благодаря всем этим данным, компания может предоставлять своим клиентам удобную и понятную аналитику.

«Базовый пример интеграции, которую мы предлагаем нашим клиентам: раньше компании брали чеки, загружали в Excel, представляли в XML-виде, после чего отправляли в 1С. А теперь–купили одно приложение, поставили его, и все заработало в онлайн-режиме, – рассказал Дмитрий Батюшенков. –Также у нас есть такая услуга, как брендированные чеки. Если у вас есть свой крупный бренд-магазин со своим логотипом, вы можете через нас забрендировать чек, вставить свой логотип и отправить клиентам. В рамках нашей экспертизы мы также предлагаем лояльность. Можно делать кэшбэки на конкретные товарные позиции».

Более того: разные уровни данных – например, о погоде или о продажах – позволяют предугадывать, что будет дальше. Так клиент может оптимизировать, например, работу торговых точек, а также их открытие или закрытие.

Что дает бизнесу предиктивная аналитика

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Источник: Платформа ОФД, 2018

О преимуществах использования онлайн-касс в ритейле рассказал Антон Никеров, директор по работе с ключевыми клиентами «Эвотор». После принятия 54-ФЗ количество онлайн-касс на рынке увеличилось в 3 раза. До реформы их было 1,25 млн, сейчас их уже больше 2 млн, к концу следующего года ожидается до 4 млн. Понятно, что онлайн-касса – это не просто место, где пробивается чек. Это еще и внешние информационные системы, данные о геолокации и продажах. Они позволяют видеть, какая продукция интересует потребителей. С помощью этой информации производители могут стимулировать торговые точки продавать именно свой товар.

«Малый бизнес получил возможности, которые были только у крупного ритейла. Онлайн-сервисы могут заменить службу закупок, аналитику, ИТ, отдел безопасности. Эти подразделения не нужно больше создавать», – рассказал Антон Никеров. От цифровизации торговли, по словам спикера, выигрывает и государство, поскольку ритейл становится более прозрачным, и предприниматели, у которых появляются новые возможности для автоматизации, интеграции и применения программ лояльности, и покупатели –для них процесс покупки становится значительно проще. Таким образом, онлайн-касса становится инструментом заработка, а не просто средством для пробития чеков.

Как заработать миллиард за полминуты

Если говорить в целом про цифровую трансформацию, то перед бизнесом стоят три задачи: в реальном времени понимать, как клиенты взаимодействуют с продуктом, как из этих знаний извлекать пользу и как выстраивать отношения внутри экосистемы – то есть, как сделать так, чтобы доверие между участниками было максимально эффективным. Об этом рассказал Денис Реймер, вице-президент по цифровой трансформации ГК «Ланит», руководитель DGT.

«Наш фокус – правильный бизнес-консалтинг по поиску модели, дальнейший технологический выбор нужного решения, быстрая разработка NBP для того, чтобы проверить ту или иную гипотезу, и понимание, как это можно масштабировать на реальные бизнес-процессы, – начал свой доклад Денис Реймер и тут же задал провокационный вопрос. – Как заработать миллиард за 30 секунд? Если посмотреть, сколько компания Alibaba зарабатывает в «день холостяка» (китайский аналог «черной пятницы» – прим.авт.), то в 2016 году оборот в 1 млрд был достигнут за 8 минут, в 2017-м – за 2 минуты, сейчас на это уйдет несколько секунд».

Выручка компании Alibaba в «день холостяка»

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Источник: ГК «Ланит», 2018

Летом этого года компания Alibaba заявила, что биткоин – это пузырь, а блокчейн может спасти мир. Именно ей принадлежат 10% всех патентов по технологии блокчейн, проданных во всем мире в 2017 г. Кроме того, Alibaba создала электронные медицинские карточки, которые позволяют фиксировать все действия, производимые с пациентом. Компания также предоставила свои облачные ресурсы для развертывания блокчейн-решений по всему миру. И теперь она конкурирует с Amazon, Google и IBM. Аналитики предрекают огромный эффект к 2030 году за счет оптимизации взаимоотношений участников внутри экосистемы.

«Блокчейн для бизнеса – это, в первую очередь, доверие к тем данным, которые хранятся внутри, – отметил Денис Реймер. – Мы разрабатываем платформу Tracelabel, которая позволяет отследить движение товара от производителя до конечного потребителя и на базе этого принимает различные решения. И все это делается в блокчейн. Первая задача, которая решается с помощью этой платформы, – защита бренда и клиента. Клиент может убедиться в том, что товар, который он приобретает, – не контрафакт».

Аутсорсинг в бизнес-процессах

О том, как с помощью аутсорсинга развить конкурентное преимущество компании, рассказал Дмитрий Кукушкин, директор отделения аутсорсинга и сервисов IBS. По его мнению, надо научиться правильно определять, какие бизнес-процессы являются обеспечивающими, а какие основными. Исходя из этого, можно отдавать на аутсорсинг целые бизнес-процессы или отдельные их компоненты. В конечном счете это должно помочь сосредоточить силы на своем основном бизнесе. «Будущее аутсорсинга неоспоримо. Если Запад идет по этому пути давно, то в России рынок аутсорсинга формируется сейчас. Высвобождая ключевые ресурсы компании для основных процессов и передавая сопутствующие процессы на аутсорсинг, компания повышает свое конкурентное преимущество», – подчеркнул Дмитрий Кукушкин.

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О том, как побеждать конкурентов и доминировать на рынке с помощью ИТ, говорили участники секции «Розница» на CNews Forum 2018

Нейросети на службе у ритейла

Максим Захир, генеральный директор компании «Ланит Омни», рассказал о том, как с помощью программ лояльности можно проводить качественные и количественные исследования и собирать обратную связь от клиента. Встроенная система опросов и маркетинговые исследования помогают более точно управлять рыночными процессами.

«Мы решили потренироваться на этих данных и сделали нейросеть, которая проводит семантический анализ того, что она услышала. Кроме опросов, мы взяли информацию об обратной связи о конкретной компании: что люди пишут в письмах, какие отзывы оставляют на сайте, в Яндекс.Маркете. После этого мы построили диаграмму того, с какими вопросами в эту компанию обращаются, – поделился опытом Максим Захир. – Процесс обучения у нас занял несколько месяцев. Фактически компания получила от нас отчет о позитивных и негативных отзывах на ту или иную тему. Таким образом, она смогла понять, за что она получает больше негатива, на что нужно обращать внимание в обучении, в организационных процессах. Это помогает рознице быть более нацеленной на покупателя».

Чтобы научиться быстро меняться в соответствии с ожиданиями потребителей, нужно использовать возможности, которые дают технологии. Такую мысль в своем докладе озвучил Виталий Порубов, руководитель направления «Стратегия и инновации» дирекции ИТ X5 Retail Group.

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Тариэл Бокучава, директор по ИТ компании «О’КЕЙ»: Мы сделали ставку на то, чтобы вынести всю работу в торговые залы, сделать сотрудников магазинов мобильными

«Как у нас устроена работа с инновациями? Я ее делю на 3 основных блока. Первый – это все, что касается формирования корпоративной культуры. Мы запустили много мероприятий, чтобы стимулировать вовлеченность бизнеса в инновационный процесс и генерацию новых идей. Второй блок – это стратегия инноваций, правила финансирования, правила покупки, проведение пилотов. Третья часть – это выстраивание самого процесса, воронка. Это формирование идеи снаружи», – рассказал Виталий Порубов.

Как создавать потребительский спрос и его удовлетворять? На этот вопрос в своем выступлении ответил Евгений Ягнятинский, ИТ-директор, член совета директоров P&G в Восточной Европе и Центральной Азии. «Шаг номер один – найти потребность покупателя, которая еще не удовлетворена, и удовлетворить ее очень хорошо, желательно – лучше всех. Тогда спрос появится. Шаг номер два – даже когда проблема решена – как сделать так, чтобы потребитель узнал об этом? Здесь нужно каким-то образом найти дорогу к потребителю. И последний шаг – спрос надо удовлетворить. Когда мы создали продукт и донесли до потребителя, что он есть, и его уже хочется купить, этот продукт должен где-то поблизости найтись. Для того, чтобы продавать, нужен такой ассортимент, который мы можем дать потребителю именно там и именно тогда, когда он его хочет», – подытожил Евгений Ягнятинский.

Завод без людей

Владислав Беляев, директор по ИТ ГК «Черкизово», поделился опытом разработки полностью автоматизированного завода. Завод «Кашира» расположен в Московской области, он рассчитан на 100 тонн готовой продукции в сутки. При его строительстве будет использована концепция «Индустрия 4.0». Основная цель – улучшение качества продукции.

«Чем чище цех, где производится колбаса, молоко, хлеб, тем дольше этот продукт хранится, тем он качественнее и вкуснее. Отсюда возникла тема тотальной автоматизации, – рассказал Владислав Беляев. – Мы поставили себе цель сделать максимально безлюдное производство. Если мы говорим про производственную цепочку, люди на заводе присутствуют в двух местах: первое – где из фуры выгружается палет с сырьем и где человек загружает готовую продукцию в фуру».

Реализация подхода Индустрия 4.0 на заводе «Кашира»

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Источник: ГК «Черкизово», 2018

В инженерной цепочке есть 12 точек, которые отвечают за контроль качества. Если система считает, что готовая продукция не соответствует по какому-то параметру качеству, ее просто физически невозможно отгрузить.

Умные магазины

О проекте по внедрению самостоятельного сканирования в гипермаркетах рассказал Тариэл Бокучава, директор по информационным технологиям компании «О’КЕЙ».

Как это работает? Покупатель может взять на входе специальные терминалы, предъявив свою карту лояльности, и в процессе совершения покупок он сам сканирует товары и сразу складывает их в тележку. На выходе нужно только оплатить покупки, не выгружая ничего на ленту и не контактируя с кассиром. «Мы сделали ставку на то, чтобы вынести всю работу в торговые залы, сделать сотрудников магазинов мобильными, сделать так, чтобы все процессы учета происходили в торговом зале, а не в офисном помещении за компьютером. Мы внедрили систему управления ценообразованием, мы внедрили прогнозирование спроса и пополнения, увеличив его точность на десятки процентов», – поделился опытом Тариэл Бокучава.

Как мотивировать своих сотрудников продавать больше и тем самым увеличить объем продаж? Самый популярный тренд в HR-департаментах в последние годы – геймификация. Такой подход применили в компании AB InBev Efes. От момента идеи до первого пилота прошло всего 10 месяцев: теперь компания быстро определяет лучших сотрудников. Но дело даже не в этом, а в постепенном росте объемов продаж.

«Мы разработали веб-портал, в который интегрированы все рейтинги торговой команды. Мы создали определенный список KPI, который можно менять ежемесячно, – рассказала Инга Паныч, директор отдела технологий и процессов продаж компании. – Сотрудники компании заходят в приложение на планшете и видят, на каком месте они находятся в рейтинге в рамках команды, дивизиона, региона, страны. Основным индикатором оценки эффективности мы сделали показатель вовлеченности. Как он считается? Мы считаем заинтересованными в проекте участников, которые в течение дня как минимум пять раз заходили в решение. Мы начинали с 12%, когда люди еще не понимали, что это. Уже к концу прошлого года мы вышли на цифру 83%. Сотрудники мониторят себя в рейтинге, они копят баллы, которые могут быть преобразованы в нашу валюту, которую мы назвали bud-коины. Впоследствии они даже могут накопить на макбук». Благодаря первым шагам по внедрению проекта был увеличен объем продаж. А значит, люди, которые «в игре», более продуктивны, более сфокусированы на выполнении показателей.

Продуктивность бизнеса исчисляется продажами. Тут важную роль играют отношения бизнеса с клиентами. На первый план выходит омниканальность. Сергей Спевак, CDO компании Gipfel, считает, что ключевой для этого направления является CRM-система. Бизнес, правда, часто за них переплачивает, а ведь внимания достойны только те функции, которые действительно нужны предприятию. А потому, по мнению докладчика, CRM-система должна быть как можно более простой: операционной и ни в коем случае не аналитической, но зато многоканальной и открытой к модернизации. Кроме того, важны удобный кассовый софт, готовый к поддержке неограниченного числа акций, мобильное приложение и вирусная программа лояльности – гибкая и понятная.

«Необходимо думать и о персонализации, – добавляет Сергей Спевак. – Про нее говорят многие, но, к сожалению, рабочих кейсов мы не видим. Нам нужно понять, что если у нас нет данных, не будет и персонализации. Поэтому все сервисы должны быть ориентированы на получение и сохранение качественных данных. И если в компании есть какие-то системы, которые работают самостоятельно, и с них мы не собираем данные, то мы теряем многое, и прежде всего – в деньгах. При этом архитектура всех решений должна быть нацелена на персонализацию. Персонализацию не только каких-то интеллектуальных предложений, но и акций, которые мы предлагаем клиенту, общения с клиентом».

Возможностями для персонализации можно считать работу с источниками данных, машинное обучение и его внедрение в бизнес-процессы. Именно эта задача сейчас остро стоит практически у всех на рынке.

Алексей Баров: Мы обрабатываем данные и возвращаем клиенту в форме конкретных рекомендаций
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ОФД сегодня – это не просто оператор фискальных данных, но и компания, готовая оказывать ритейлерам множество интеллектуальных сервисов, рассказал CNews Алексей Баров, генеральный директор «Платформа ОФД».

CNews: Какие новые возможности появились у ритейлеров в связи с переходом на онлайн-кассы?

Артем Пермяков: За два года перехода на онлайн-кассы произошел огромный скачок в автоматизации малого бизнеса и ритейла. Технологии стали доступнее, и сегодня даже небольшие розничные точки и индивидуальные предприниматели могут удобнее вести свою бухгалтерию, отслеживать товародвижение, прогнозировать рынок, оптимизировать процессы, эффективнее работать с клиентской лояльностью. Сетевой ритейл, в свою очередь, вместе с полезными бизнес-инструментами, получил и новый центр развития экспертизы – оператора фискальных данных.

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Денис Реймер: Будущее автоматизации ритейла за блокчейн-платформами
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О том, какие возможности получают ритейлеры, подключившиеся в блокчейн-платформе, рассказал CNews Денис Реймер, вице-президент «Ланит» по цифровой трансформации, руководитель Digital Transformation Group.

CNews: Как вы видите роль блокчейна в развитии ритейла?

Денис Реймер: Блокчейн и технологии распределенных реестров позволяют последовательно решить две ключевые задачи при цифровизации процессов экосистем. Представим, что ритейл – это экосистема с разнородными участниками, взаимодействующими друг с другом в рамках своих собственных интересов. Тогда, во-первых, нужно обеспечить участников достоверной информацией и данными, и, во-вторых, перевести процессы взаимодействия между участниками в цифровую форму, минимизировав участие человека.

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Дмитрий Кукушкин: Только профессиональный аутсорсер подскажет, как от него отказаться
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Будущее рынка – за стратегическим аутсорсингом от надежного провайдера, рассказал CNews Дмитрий Кукушкин, директор отделения аутсорсинга и сервисов IBS.

CNews: В последнее время все только и говорят об оптимизации бизнес-процессов. Какие пути для этого вы видите?

Дмитрий Кукушкин: Один из путей, который дает значимые результаты, – это использование аутсорсинга. При этом надо понимать, где, как и в каком объеме это можно и нужно делать.

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Дмитрий Зеленко: Главная задача ритейлера — выбрать правильную бонусную механику
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О том, как повысить продажи в условиях, когда цены и ассортимент магазинов практически сравнялись, рассказал CNews Дмитрий Зеленко, коммерческий директор «ЛАНИТ Омни» (ГК ЛАНИТ).

CNews: Каковы, на ваш взгляд, основные пути повышения конкурентоспособности торгового предприятия сегодня?

Дмитрий Зеленко: Сегодня, когда большинство торговых сетей практически сравнялись по ассортименту и по ценам, основным инструментом привлечения покупателей становится программа лояльности. При этом важно понимать, что дальнейшее снижение цен не интересно собственникам торговых сетей в силу низкой маржинальности. Поэтому начисление и списание бонусов становится практически единственной альтернативой дискретным программам. Главная задача ритейлера — выбрать правильную бонусную механику.

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Презентации участников

Презентация Никеров Антон, Директор по работе с ключевыми клиентами, Эвотор
Магазин приложений - инструмент автоматизации и развития бизнеса
Презентация Реймер Денис, Вице-президент по цифровой трансформации ГК ЛАНИТ, руководитель DTG,
Как построить экосистему. Blockchain or not Blockchain
Презентация Кукушкин Дмитрий, Директор отделения Аутсорсинга и сервисов, IBS
Аутсорсинг. Граница эффективности и смена парадигмы
Презентация Захир Максим, Генеральный директор, ЛАНИТ Омни
Слушать и слышать своего клиента - использование опросов в современных программах лояльности
Презентация Ягнятинский Евгений, ИТ-директор, член совета директоров, P&G в Восточной Европе и Центральной Азии
Продвинутая аналитика и большие данные – дань моде или реальное средство повышения эффективности торгового предприятия
Презентация Беляев Владислав, Директор по ИТ, ГК Черкизово
Индустрия 4.0, опыт Группы Черкизово
Презентация Бокучава Тариэл, Директор по информационным технологиям, О’КЕЙ
Цифровая трансформация ритейла. Опыт «О`КЕЙ»
Презентация Паныч Инга, Директор отдела технологий и процессов продаж, AB InBev Efes
Геймификация в бизнесе
Презентация Спевак Сергей, CDO, Gipfel
Omni-channell, что дальше. Взгляд CDO/Архитектора

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Системы BPM становятся инструментом трансформации компании