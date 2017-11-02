Как Xiaomi завоевывает российский рынок
Китайская компания Xiaomi официально появилась на российском рынке только в июне 2016 г., но в полной мере новичком в РФ она не была — продукция под этим брендом давно известна отечественным потребителям. Смартфоны, планшеты, ноутбуки и другую технику Xiaomi активно завозили в Россию из Китая по «серым» каналам. На момент начала официальной работы в РФ доля ввоза Xiaomi на нашем рынке смартфонов составляла 0,4% в штучном выражении, а по результатам 2 квартала 2017 г. она равна уже 6,1%. По данным ритейлеров, компания вошла в топ-5 по продажам смартфонов в России.
В июле 2017 г. Xiaomi потеснила Fly и Lenovo, которые разделяли между собой 5-е место, продав 4,4% всех смартфонов в России, и тем самым достигла обозначенной цели: до этого в апреле старший вице-президент компании Ван Сян говорил о необходимости войти в пятерку крупнейших вендоров на российском рынке. В следующем году амбиции Xiaomi простираются дальше — производитель планирует попасть в топ-3.
В настоящее время рынок смартфонов очень конкурентный, среди производителей идет активная борьба за место под солнцем: ставка делается либо на инновации, либо на удачное соотношение цены и качества. Xiaomi выбрала золотую середину — смартфоны средней ценовой категории, самый востребованный сегмент рынка. Покупатели, в свою очередь, выбирают устройства бренда за разумное соотношение между ценой и качеством: часто смартфон Xiaomi имеет лучшую спецификацию, чем конкурент, и при этом меньшую стоимость. Выход новых моделей не задерживается, старые аппараты поддерживаются на протяжении длительного времени, а MIUI (MI User Interface)— одна из наиболее оптимальных на сегодня оболочек для Android — обновляется каждую неделю.
Феномен Xiaomi
Изначально о собственном производстве смартфонов не было и речи: Xiaomi создали в 2010 г. для продвижения оболочки MIUI под операционную систему Android с открытым исходным кодом для разработчиков. MIUI предлагалась пользователям бесплатно, и следующей целью компании стало распространение смартфонов с этой оболочкой. Первый аппарат Mi1 можно было купить по предзаказу на сайте: сначала желающие оплачивали устройство, которое продавалось за себестоимость, но имело флагманскую на тот момент спецификацию, а потом уже компания заказывала партию на заводе. Неожиданно появилось много желающих рискнуть, на второе поколение смартфона делали заказы даже из России — все хотели приобрести топовый аппарат за копейки. Меньше чем за год было продано более 10 млн Mi2. Бизнес-модель получилась нестандартной, но успешной: продвижение происходило благодаря сарафанному радио при помощи фанатов бренда, а все устройства продавались через интернет.
Уже в 2013 г. Xiaomi заняла 5 место среди самых продаваемых брендов мобильных телефонов в Китае, в 2014 г. — стала второй по итогам года в области продаж смартфонов и вышла в лидеры за 4 квартал этого же года, о ней заговорили. Сейчас в Китае Xiaomi значится в списке уверенных лидеров рынка.
В 2016 г. компания названа вторым из самых дорогих hardware-стартапов в мире — ее оценочная стоимость составила $46 млрд, а в числе инвесторов значится фонд DST Global российского бизнесмена Юрия Мильнера. По итогам 2 квартала этого года под данным IDC в мире продано 21,2 млн смартфонов Xiaomi, и компания вошла в топ-5 крупнейших производителей — с ней в списке лидеров находятся Samsung, Apple, Huawei и Oppo. По сведениям Gartner, по результатам 2 квартала китайский производитель получил 6,2% от всего рынка смартфонов в мире.
Рейтинг The 2017 World’s Most Innovative Companies, номинация «Бытовая электроника»
Источник: Fast Company, 2017
В рейтинге самых инновационных компаний 2017 г. от Fast Company Xiaomi вошла в топ-20. В своем сегменте потребительской электроники компания занимает четвертое место и идет сразу за Amazon, Google и Apple.
Первые шаги в России
В 2015 г. Xiaomi делает первую попытку выйти на российский рынок с планшетом MiPad — дистрибьютором выступала компания «Марвел-Дистрибуция». Товар сертифицировали на территории РФ и начали продавать в крупных сетевых магазинах. Но момент был, видимо, выбран неудачно, и первая попытка официального выхода в Россию не увенчалась успехом.
С июня 2016 г. снова начались официальные продажи товаров под маркой Xiaomi в России — теперь в качестве дистрибьютора выступает «Смарт Орандж», торговый и маркетинговый партнер Xiaomi и RDC Group. Первые «белые» смартфоны Mi4C появились в магазинах «Связной», «Евросеть», «Эльдорадо», «МедиаМаркт», «М.Видео», «Ситилинк», «Ноу-Хау» и в сети «большой четверки» телеоператоров. В апреле текущего года прошла первая официальная пресс-конференция Xiaomi в России, где были представлены три смартфона — Mi MIX, Mi Note 2 и Redmi 4X.
Будущее Xiaomi в России — за «белой» розницей?
Председатель совета директоров Xiaomi Лэй Цзюнь объявил 2017 — «годом России», по его словам, изначальное решение компании активно вести экспансию сразу на семь внешних рынков привело к большому количеству проблем, сейчас взят курс на более спокойное освоение. В нашей стране специфика такова, что 80-90% покупателей предпочитают приобретать смартфоны офлайн, поэтому RDC Group осваивает сразу три канала сбыта на российском рынке: развивает e-commerce, открывает магазины официальной розницы и сотрудничает с крупными федеральными сетями.
Так, на момент апрельской презентации компания уже запустила шесть точек — в Москве, Санкт-Петербурге и Владивостоке. В ближайших планах значилось открыть 20 официальных магазинов до конца года, но уже работает более 30 — кроме дополнительных точек продаж в Москве и Санкт-Петербурге, запущены бренд-шопы в Екатеринбурге, Уфе, Рязани, Ростове-на-Дону, Кемерово, Владимире, Новосибирске. Также на сегодняшний день производитель присутствует в примерно 90% российских федеральных сетей и, судя по активной рекламе, целенаправленно работает над продвижением «на полке». За последние месяцы ритейл-сети реализовали целый ряд промо-акций, где покупатель получает дополнительную выгоду при покупке смартфона Xiaomi — бонусные карты и дополнительные бонусные баллы, кэшбэк, беспроцентную рассрочку и т. д.
Основной проблемой, которая может затормозить развитие Xiaomi в России, выступает неофициальный рынок, традиционно предлагающий более низкие цены — без усиления контроля за ввозом в РФ несертифицированной техники этого не избежать. Поклонники смартфонов бренда заказывают их в китайских интернет-магазинах или приобретают уже в России нелегально привезенную технику.
В настоящее время вопрос различий между «белым» и «серым» рынками стоит остро: прошла волна возмущения высокими ценами в розничной сети, но разница выражается не только в денежном эквиваленте, но и в мере ответственности продавца. Стоимость сертифицированной техники складывается из вполне конкретных слагаемых: непосредственно сертификация, налоги и пошлины, инвестиции в маркетинг и открытие торговых точек. Покупатель «переплачивает» за наличие официальной гарантии, возможность обратиться в авторизованный сервисный центр, на горячую линию поддержки, отсутствие рисков (подделки, транспортировки и др.) и ожидания после передачи денег продавцу, русифицированное программное обеспечение, в конце концов. До недавнего времени было принято считать, что потребителю всё равно, лишь бы купить дешевле. Но нынешний рост продаж техники Xiaomi в России говорит о том, что наметилась положительная тенденция: покупатель научился искать, где выгоднее не только в плане цены, но и собственного спокойствия.
Во-первых, самое очевидное преимущество «белой» розницы — это официальная гарантия и наличие авторизованных сервисных центров. В случае поломки гаджета, купленного на китайских маркетплейсах, потребуется разбираться в гарантии продавца, ущерб нужно будет подтвердить фотоснимками, доказать, что в повреждениях нет вины покупателя. В официальном сервисном центре аппарат ремонтируют быстро и с использованием оригинальных запчастей. Если сравнить авторизованную точку с обычной мастерской, то у первой выше ответственность — в случае некачественного ремонта ее могут лишить лицензии.
Во-вторых, официальный ритейл — это гарантия приобретения оригинала и, конечно, высокая скорость покупки: смартфон оказывается на руках сразу после передачи денег продавцу или оформляется быстрая курьерская доставка, если речь идет об интернет-магазине. Для сравнения: наиболее часто встречающиеся проблемы при заказе техники из Китая, которые покупатели описывают на форумах — это длительное время ожидания (до 2-х месяцев), различные повреждения во время транспортировки, хозяйственное мыло в почтовой коробке вместо смартфона, пустая посылка, восстановленный аппарат взамен нового.
В-третьих, «белый» аппарат локализован для отечественного рынка: техника сертифицируется по правилам российского законодательства. Из-за рубежа велик риск получить смартфон, который будет работать только в китайских сетях, что особенно актуально для различающихся в разных странах стандартов LTE. На устройстве установлено «чистое» программное обеспечение без всплывающей китайской рекламы, доступны все сервисы Google, не требуется самостоятельная перепрошивка. И важный плюс — в коробке с сертифицированным смартфоном лежит зарядное устройство, подходящее к отечественным электросетям.
Минус покупки в официальном ритейле, по сути, один: стоимость смартфонов Xiaomi на российском рынке остается выше, чем при заказе в Китае. Но что если сравнить «официальные» цени Xiaomi с официальными же ценами конкурирующих устройств? Мы провели небольшой анализ, сопоставив стоимость смартфонов Xiaomi в разных ценовых сегментах с конкурентами. В результате сравнения очевидно, что пока техника бренда все равно дешевле основных соперников — Xiaomi остается объективно конкурентоспособной и на «белом» рынке.
Сравнительный анализ официальной стоимости смартфона Xiaomi Mi A1 с ближайшими конкурентами
|Xiaomi Mi A1
|Huawei nova 2 Plus
|Samsung Galaxy A7 (2017)
|Asus Zenfone 4 ZE554KL
|Дата выхода
|Сентябрь 2017
|Август 2017
|Январь 2017
|Октябрь 2017
|Цена, ₽
|16 990
|25 990
|29 990
|32 990
|Диагональ экрана, дюймы
|5,5
|5,5
|5,7
|5,5
|Разрешение экрана, пикс.
|1080 x 1920
|1080 x 1920
|1080 x 1920
|1080 x 1920
|Процессор
|MSM8953 Snapdragon 625
|HiSilicon Kirin 659
|Exynos 7880
|MSM8953 Snapdragon 630
|Конфигурация процессора
|Octa-core 2,0 GHz Cortex-A53
|Octa-core (4x2,36 GHz Cortex-A53 & 4x1,7 GHz Cortex-A53)
|Octa-core 1,9 GHz Cortex-A53
|Octa-core (4x2,2 GHz Cortex-A53 & 4x1,8 GHz Cortex A53)
|Память
|64 GB, 4 GB RAM
|64 GB, 4 GB RAM
|32 GB, 3 GB RAM
|64 GB, 4 GB RAM
|Камеры, Мп
|12/12+5
|12/8+20
|16+16
|12/12+8
|Емкость аккумулятора, мАч
|3 080
|3 340
|3 600
|3 300
Источник: CNews Analytics, 2017
Сравнительный анализ официальной стоимости смартфона Xiaomi Redmi Note 4 с ближайшими конкурентами
|Xiaomi Redmi Note 4 (3/32 GB)
|Huawei nova
|Samsung Galaxy J7 (2017)
|Samsung Galaxy A5 (2017)
|Дата выхода
|Апрель 2017
|Октябрь 2016
|Июль 2017
|Январь 2017
|Цена, ₽
|12 990
|17 990
|19 990
|24 990
|Диагональ экрана, дюймы
|5,5
|5
|5,5
|5,2
|Разрешение экрана, пикс.
|1080 x 1920
|1080 x 1920
|1080 x 1920
|1080 x 1920
|Процессор
|Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625
|Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625
|Exynos 7870 Octa
|Exynos 7880 Octa
|Конфигурация процессора
|Octa-core 2,0 GHz Cortex-A53
|Octa-core 2,0 GHz Cortex-A53
|Octa-core 1,6 GHz Cortex-A53
|Octa-core 1,9 GHz Cortex-A53
|Память
|32 GB, 3 GB RAM
|32 GB, 3 GB RAM
|16 GB, 3 GB RAM
|32 GB, 3 GB RAM
|Камеры, Мп
|13+5
|12+8
|13+13
|16+16
|Емкость аккумулятора, мАч
|4 100
|3 020
|3 600
|3 000
Источник: CNews Analytics, 2017
Сравнительный анализ официальной стоимости смартфона Xiaomi Redmi 4X с ближайшими конкурентами
|Xiaomi Redmi 4X (A13-3+32)
|Huawei P10 Lite
|Samsung Galaxy J5 (2017)
|Samsung Galaxy A3 (2017)
|Дата выхода
|Март 2017
|Март 2017
|Июнь 2017
|Январь 2017
|Цена, ₽
|10 990
|15 990
|17 990
|19 990
|Диагональ экрана, дюймы
|5
|5,2
|5,2
|4,7
|Разрешение экрана, пикс.
|720 x 1280
|1080 x 1920
|720 x 1280
|720 x 1280
|Процессор
|Qualcomm MSM8940 Snapdragon 435
|HiSilicon Kirin 658
|Exynos 7870 Octa
|Exynos 7870 Octa
|Конфигурация процессора
|Octa-core 1,4 GHz Cortex-A53
|Octa-core (4x2,36 GHz Cortex-A53 & 4x1,7 GHz Cortex-A53)
|Octa-core 1,6 GHz Cortex-A53
|Octa-core 1,6 GHz Cortex-A53
|Память
|32 GB, 3 RAM
|32 GB, 3 GB RAM
|16 GB, 2 GB RAM
|16 GB, 2 GB RAM
|Камеры, Мп
|13+5
|12+8
|13+13
|13+8
|Емкость аккумулятора, мАч
|4 100
|3 000
|3 000
|2 350
Источник: CNews Analytics, 2017
Похоже, что сейчас Xiaomi пришла в Россию всерьез и надолго. Все возможности вырасти на российском рынке у компании есть — база подготовлена. Если привозить в РФ новинки как можно скорее, и все, что выходит в Китае, будет без промедления появляться у нас, особенно лимитированные модели, которые сложно заказать без очередей — у Xiaomi есть все шансы заполучить более объемную долю российского рынка в «официальном» эквиваленте.