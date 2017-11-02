Как Xiaomi завоевывает российский рынок

Китайская компания Xiaomi официально появилась на российском рынке только в июне 2016 г., но в полной мере новичком в РФ она не была — продукция под этим брендом давно известна отечественным потребителям. Смартфоны, планшеты, ноутбуки и другую технику Xiaomi активно завозили в Россию из Китая по «серым» каналам. На момент начала официальной работы в РФ доля ввоза Xiaomi на нашем рынке смартфонов составляла 0,4% в штучном выражении, а по результатам 2 квартала 2017 г. она равна уже 6,1%. По данным ритейлеров, компания вошла в топ-5 по продажам смартфонов в России.

В июле 2017 г. Xiaomi потеснила Fly и Lenovo, которые разделяли между собой 5-е место, продав 4,4% всех смартфонов в России, и тем самым достигла обозначенной цели: до этого в апреле старший вице-президент компании Ван Сян говорил о необходимости войти в пятерку крупнейших вендоров на российском рынке. В следующем году амбиции Xiaomi простираются дальше — производитель планирует попасть в топ-3.



В настоящее время рынок смартфонов очень конкурентный, среди производителей идет активная борьба за место под солнцем: ставка делается либо на инновации, либо на удачное соотношение цены и качества. Xiaomi выбрала золотую середину — смартфоны средней ценовой категории, самый востребованный сегмент рынка. Покупатели, в свою очередь, выбирают устройства бренда за разумное соотношение между ценой и качеством: часто смартфон Xiaomi имеет лучшую спецификацию, чем конкурент, и при этом меньшую стоимость. Выход новых моделей не задерживается, старые аппараты поддерживаются на протяжении длительного времени, а MIUI (MI User Interface)— одна из наиболее оптимальных на сегодня оболочек для Android — обновляется каждую неделю.



Феномен Xiaomi



Изначально о собственном производстве смартфонов не было и речи: Xiaomi создали в 2010 г. для продвижения оболочки MIUI под операционную систему Android с открытым исходным кодом для разработчиков. MIUI предлагалась пользователям бесплатно, и следующей целью компании стало распространение смартфонов с этой оболочкой. Первый аппарат Mi1 можно было купить по предзаказу на сайте: сначала желающие оплачивали устройство, которое продавалось за себестоимость, но имело флагманскую на тот момент спецификацию, а потом уже компания заказывала партию на заводе. Неожиданно появилось много желающих рискнуть, на второе поколение смартфона делали заказы даже из России — все хотели приобрести топовый аппарат за копейки. Меньше чем за год было продано более 10 млн Mi2. Бизнес-модель получилась нестандартной, но успешной: продвижение происходило благодаря сарафанному радио при помощи фанатов бренда, а все устройства продавались через интернет.



Уже в 2013 г. Xiaomi заняла 5 место среди самых продаваемых брендов мобильных телефонов в Китае, в 2014 г. — стала второй по итогам года в области продаж смартфонов и вышла в лидеры за 4 квартал этого же года, о ней заговорили. Сейчас в Китае Xiaomi значится в списке уверенных лидеров рынка.



В 2016 г. компания названа вторым из самых дорогих hardware-стартапов в мире — ее оценочная стоимость составила $46 млрд, а в числе инвесторов значится фонд DST Global российского бизнесмена Юрия Мильнера. По итогам 2 квартала этого года под данным IDC в мире продано 21,2 млн смартфонов Xiaomi, и компания вошла в топ-5 крупнейших производителей — с ней в списке лидеров находятся Samsung, Apple, Huawei и Oppo. По сведениям Gartner, по результатам 2 квартала китайский производитель получил 6,2% от всего рынка смартфонов в мире.



Рейтинг The 2017 World’s Most Innovative Companies, номинация «Бытовая электроника»







Источник: Fast Company, 2017



В рейтинге самых инновационных компаний 2017 г. от Fast Company Xiaomi вошла в топ-20. В своем сегменте потребительской электроники компания занимает четвертое место и идет сразу за Amazon, Google и Apple.



Первые шаги в России



В 2015 г. Xiaomi делает первую попытку выйти на российский рынок с планшетом MiPad — дистрибьютором выступала компания «Марвел-Дистрибуция». Товар сертифицировали на территории РФ и начали продавать в крупных сетевых магазинах. Но момент был, видимо, выбран неудачно, и первая попытка официального выхода в Россию не увенчалась успехом.

С июня 2016 г. снова начались официальные продажи товаров под маркой Xiaomi в России — теперь в качестве дистрибьютора выступает «Смарт Орандж», торговый и маркетинговый партнер Xiaomi и RDC Group. Первые «белые» смартфоны Mi4C появились в магазинах «Связной», «Евросеть», «Эльдорадо», «МедиаМаркт», «М.Видео», «Ситилинк», «Ноу-Хау» и в сети «большой четверки» телеоператоров. В апреле текущего года прошла первая официальная пресс-конференция Xiaomi в России, где были представлены три смартфона — Mi MIX, Mi Note 2 и Redmi 4X.



Первая масштабная презентация Xiaomi в России, московский концертный зал «Мир» на Цветном бульваре

Будущее Xiaomi в России — за «белой» розницей?



Председатель совета директоров Xiaomi Лэй Цзюнь объявил 2017 — «годом России», по его словам, изначальное решение компании активно вести экспансию сразу на семь внешних рынков привело к большому количеству проблем, сейчас взят курс на более спокойное освоение. В нашей стране специфика такова, что 80-90% покупателей предпочитают приобретать смартфоны офлайн, поэтому RDC Group осваивает сразу три канала сбыта на российском рынке: развивает e-commerce, открывает магазины официальной розницы и сотрудничает с крупными федеральными сетями.



Так, на момент апрельской презентации компания уже запустила шесть точек — в Москве, Санкт-Петербурге и Владивостоке. В ближайших планах значилось открыть 20 официальных магазинов до конца года, но уже работает более 30 — кроме дополнительных точек продаж в Москве и Санкт-Петербурге, запущены бренд-шопы в Екатеринбурге, Уфе, Рязани, Ростове-на-Дону, Кемерово, Владимире, Новосибирске. Также на сегодняшний день производитель присутствует в примерно 90% российских федеральных сетей и, судя по активной рекламе, целенаправленно работает над продвижением «на полке». За последние месяцы ритейл-сети реализовали целый ряд промо-акций, где покупатель получает дополнительную выгоду при покупке смартфона Xiaomi — бонусные карты и дополнительные бонусные баллы, кэшбэк, беспроцентную рассрочку и т. д.



Основной проблемой, которая может затормозить развитие Xiaomi в России, выступает неофициальный рынок, традиционно предлагающий более низкие цены — без усиления контроля за ввозом в РФ несертифицированной техники этого не избежать. Поклонники смартфонов бренда заказывают их в китайских интернет-магазинах или приобретают уже в России нелегально привезенную технику.



В настоящее время вопрос различий между «белым» и «серым» рынками стоит остро: прошла волна возмущения высокими ценами в розничной сети, но разница выражается не только в денежном эквиваленте, но и в мере ответственности продавца. Стоимость сертифицированной техники складывается из вполне конкретных слагаемых: непосредственно сертификация, налоги и пошлины, инвестиции в маркетинг и открытие торговых точек. Покупатель «переплачивает» за наличие официальной гарантии, возможность обратиться в авторизованный сервисный центр, на горячую линию поддержки, отсутствие рисков (подделки, транспортировки и др.) и ожидания после передачи денег продавцу, русифицированное программное обеспечение, в конце концов. До недавнего времени было принято считать, что потребителю всё равно, лишь бы купить дешевле. Но нынешний рост продаж техники Xiaomi в России говорит о том, что наметилась положительная тенденция: покупатель научился искать, где выгоднее не только в плане цены, но и собственного спокойствия.



На сегодня в России открыто более 30 фирменных розничных магазинов Xiaomi

Во-первых, самое очевидное преимущество «белой» розницы — это официальная гарантия и наличие авторизованных сервисных центров. В случае поломки гаджета, купленного на китайских маркетплейсах, потребуется разбираться в гарантии продавца, ущерб нужно будет подтвердить фотоснимками, доказать, что в повреждениях нет вины покупателя. В официальном сервисном центре аппарат ремонтируют быстро и с использованием оригинальных запчастей. Если сравнить авторизованную точку с обычной мастерской, то у первой выше ответственность — в случае некачественного ремонта ее могут лишить лицензии.



Во-вторых, официальный ритейл — это гарантия приобретения оригинала и, конечно, высокая скорость покупки: смартфон оказывается на руках сразу после передачи денег продавцу или оформляется быстрая курьерская доставка, если речь идет об интернет-магазине. Для сравнения: наиболее часто встречающиеся проблемы при заказе техники из Китая, которые покупатели описывают на форумах — это длительное время ожидания (до 2-х месяцев), различные повреждения во время транспортировки, хозяйственное мыло в почтовой коробке вместо смартфона, пустая посылка, восстановленный аппарат взамен нового.



В-третьих, «белый» аппарат локализован для отечественного рынка: техника сертифицируется по правилам российского законодательства. Из-за рубежа велик риск получить смартфон, который будет работать только в китайских сетях, что особенно актуально для различающихся в разных странах стандартов LTE. На устройстве установлено «чистое» программное обеспечение без всплывающей китайской рекламы, доступны все сервисы Google, не требуется самостоятельная перепрошивка. И важный плюс — в коробке с сертифицированным смартфоном лежит зарядное устройство, подходящее к отечественным электросетям.



Минус покупки в официальном ритейле, по сути, один: стоимость смартфонов Xiaomi на российском рынке остается выше, чем при заказе в Китае. Но что если сравнить «официальные» цени Xiaomi с официальными же ценами конкурирующих устройств? Мы провели небольшой анализ, сопоставив стоимость смартфонов Xiaomi в разных ценовых сегментах с конкурентами. В результате сравнения очевидно, что пока техника бренда все равно дешевле основных соперников — Xiaomi остается объективно конкурентоспособной и на «белом» рынке.



Сравнительный анализ официальной стоимости смартфона Xiaomi Mi A1 с ближайшими конкурентами



Xiaomi Mi A1 Huawei nova 2 Plus Samsung Galaxy A7 (2017) Asus Zenfone 4 ZE554KL Дата выхода Сентябрь 2017 Август 2017 Январь 2017 Октябрь 2017 Цена, ₽ 16 990 25 990 29 990 32 990 Диагональ экрана, дюймы 5,5 5,5 5,7 5,5 Разрешение экрана, пикс. 1080 x 1920 1080 x 1920 1080 x 1920 1080 x 1920 Процессор MSM8953 Snapdragon 625 HiSilicon Kirin 659 Exynos 7880 MSM8953 Snapdragon 630 Конфигурация процессора Octa-core 2,0 GHz Cortex-A53 Octa-core (4x2,36 GHz Cortex-A53 & 4x1,7 GHz Cortex-A53) Octa-core 1,9 GHz Cortex-A53 Octa-core (4x2,2 GHz Cortex-A53 & 4x1,8 GHz Cortex A53) Память 64 GB, 4 GB RAM 64 GB, 4 GB RAM 32 GB, 3 GB RAM 64 GB, 4 GB RAM Камеры, Мп 12/12+5 12/8+20 16+16 12/12+8 Емкость аккумулятора, мАч 3 080 3 340 3 600 3 300

Источник: CNews Analytics, 2017

Сравнительный анализ официальной стоимости смартфона Xiaomi Redmi Note 4 с ближайшими конкурентами



Xiaomi Redmi Note 4 (3/32 GB) Huawei nova Samsung Galaxy J7 (2017) Samsung Galaxy A5 (2017) Дата выхода Апрель 2017 Октябрь 2016 Июль 2017 Январь 2017 Цена, ₽ 12 990 17 990 19 990 24 990 Диагональ экрана, дюймы 5,5 5 5,5 5,2 Разрешение экрана, пикс. 1080 x 1920 1080 x 1920 1080 x 1920 1080 x 1920 Процессор Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 Exynos 7870 Octa Exynos 7880 Octa Конфигурация процессора Octa-core 2,0 GHz Cortex-A53 Octa-core 2,0 GHz Cortex-A53 Octa-core 1,6 GHz Cortex-A53 Octa-core 1,9 GHz Cortex-A53 Память 32 GB, 3 GB RAM 32 GB, 3 GB RAM 16 GB, 3 GB RAM 32 GB, 3 GB RAM Камеры, Мп 13+5 12+8 13+13 16+16 Емкость аккумулятора, мАч 4 100 3 020 3 600 3 000

Источник: CNews Analytics, 2017

Сравнительный анализ официальной стоимости смартфона Xiaomi Redmi 4X с ближайшими конкурентами



Xiaomi Redmi 4X (A13-3+32) Huawei P10 Lite Samsung Galaxy J5 (2017) Samsung Galaxy A3 (2017) Дата выхода Март 2017 Март 2017 Июнь 2017 Январь 2017 Цена, ₽ 10 990 15 990 17 990 19 990 Диагональ экрана, дюймы 5 5,2 5,2 4,7 Разрешение экрана, пикс. 720 x 1280 1080 x 1920 720 x 1280 720 x 1280 Процессор Qualcomm MSM8940 Snapdragon 435 HiSilicon Kirin 658 Exynos 7870 Octa Exynos 7870 Octa Конфигурация процессора Octa-core 1,4 GHz Cortex-A53 Octa-core (4x2,36 GHz Cortex-A53 & 4x1,7 GHz Cortex-A53) Octa-core 1,6 GHz Cortex-A53 Octa-core 1,6 GHz Cortex-A53 Память 32 GB, 3 RAM 32 GB, 3 GB RAM 16 GB, 2 GB RAM 16 GB, 2 GB RAM Камеры, Мп 13+5 12+8 13+13 13+8 Емкость аккумулятора, мАч 4 100 3 000 3 000 2 350

Источник: CNews Analytics, 2017

Похоже, что сейчас Xiaomi пришла в Россию всерьез и надолго. Все возможности вырасти на российском рынке у компании есть — база подготовлена. Если привозить в РФ новинки как можно скорее, и все, что выходит в Китае, будет без промедления появляться у нас, особенно лимитированные модели, которые сложно заказать без очередей — у Xiaomi есть все шансы заполучить более объемную долю российского рынка в «официальном» эквиваленте.

