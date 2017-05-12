Александр Трохин, МГТС: 100-мегабитного канала уже недостаточно
Почему «гонка скоростей» между операторами связи продолжится, какие особенности у 5G и какие технологии будут актуальны завтра, в интервью CNews рассказывает технический директор МГТС Александр Трохин.
CNews: В последние годы даже среди специалистов все более популярным становится мнение, что скорости беспроводного доступа в интернет настолько полно удовлетворяют все потребности пользователей, особенно в крупных городах, что не нужно уже придумывать что-то новое и строить новые сети. Согласны ли вы с этим мнением?
Александр Трохин: Нет, не согласен. Количество и качество контента с каждым годом растет, и пользователям начинает не хватать существующих скоростей. Например, только в сети МГТС в 2016 году средняя скорость домашнего интернет-соединения выросла почти вдвое – до 70 Мбит/с. К тому же за последнее время увеличилось и количество интернет-устройств на одно домохозяйство. Сегодня в квартире регистрируются по 4–5 гаджетов: ноутбуки, смартфоны, планшеты, смарт-телевизоры, которые поддерживают высокоскоростные протоколы соединений 4G/LTE или Wi-Fi 802.11ас. Если в квартире такими устройствами пользуются несколько человек, то канала со скоростью 100 Мбит/с им уже не хватает, особенно, если они смотрят потоковое видео в высоком разрешении.
При этом нагрузка на сеть растет и за счет поставщиков контента. У нас уже сегодня есть телеканалы, которые передают видео ультравысокой четкости 4К. Например, Кубок конфедераций FIFA, который пройдет этим летом в России, будет транслироваться в формате 4К. В 2018 году на Чемпионате мира по футболу, возможно, уже будут тестировать технологию 8К, а это 270–300 Мбит/с на один телевизор.
Добавлю, что в ближайшие два года будет заложена база для бурного роста российского рынка Интернета вещей, что даст, в свою очередь, дополнительный стимул для развития «умного» производства, городской инфраструктуры и социально-значимых услуг для граждан. Кроме того, внедрение 5G в ближайшем будущем даст толчок развитию робомобилей и устройств с поддержкой дополненной (AR) и виртуальной (VR) реальности.
Новые технологии станут вызовом для всех операторов связи, в том числе и МГТС, поскольку потребуют качественной транспортной инфраструктуры, способной передавать большие объемы данных. Вслед за ростом трафика будет расти и средняя скорость доступа в интернет. По нашим прогнозам, в 2017 году она приблизится к 100 Мбит/с, а уже к 2027 г. – к 1 Гбит/с.
CNews: Чего вы ждете от Интернета вещей как профессионал?
Александр Трохин: Интернет вещей – перспективное направление для телекоммуникационных операторов. Мы уже создаем инфраструктуру для масштабирования M2M-технологий (machinetomachine). Но при этом понимаем, что сама сеть не может считаться преимуществом, оператору нельзя превращаться в «трубу».
Мы для себя видим перспективу в развитии M2M-решений для автоматизации быта и обеспечения безопасности квартир. Учитывая потребительские тренды, мы разрабатываем доступные коробочные решения для широкого круга пользователей и инсталлируем их по операторской модели.
Люди хотят упростить свою жизнь, им неинтересно самим смотреть показания датчиков, считать объем потребления. В 2016 году мы организовали в Москве пилотный проект по внедрению подобных счетчиков и положительно оцениваем этот опыт. Это простейший пример М2М-взаимодействия– датчик самостоятельно передает данные о потреблении воды или электроэнергии на специализированную платформу, которая предоставляет жильцам данные о потреблении в удобной форме, например, через мобильное приложение, чтобы они видели, когда и как они расходуют ресурсы, и могли скорректировать свое потребление при необходимости. Это лишь один пример.
Другой пример, Интернет вещей – это еще и контент от видеоустройств, которые сами сообщают мне, что происходит в мое отсутствие в квартире, доме, гараже, в классе у ребенка и так далее. Например, если кто-то близко подходит к моей машине во дворе, на него должен отреагировать датчик, а видеокамера высокой четкости должна зафиксировать этого человека и отправить снимок на мой телефон. В идеале должно произойти распознавание лица и сравнение его с доступной базой, а снимок должен отправляться только в том случае, если к машине подошел посторонний.
Передача такого объема данных потребует качественных каналов связи с широкой пропускной способностью. Мы понимаем, что массовое проникновение решений на базе Интернета вещей даст дополнительную нагрузку на сети операторов и станет вызовом для всей отрасли.
CNews: Готовы ли сети операторов к лавинообразному росту объемов данных уже сегодня?
Александр Трохин: Я могу ответить только за сеть МГТС – мы готовы. Серьезное внимание мы уделяем модернизации не только сети доступа, но и всей сетевой инфраструктуры. Мы регулярно увеличиваем пропускную способность каналов – в 2016 году, учитывая рост объемов трафика частных пользователей и спрос на высокоскоростные тарифы, мы увеличили ее до 1,2 Тбит/с, при необходимости производим замену оборудования.
Мы знаем, в каком направлении нужно развиваться дальше, знаем, что будет с оптоволокном, проложенным от опорной станции до квартиры, и что нужно сделать, чтобы пропускная способность многократно возросла. Таким решением мы видим переход на новый стандарт 10GPON. Оно позволит компании быстро увеличивать пропускную способность каналов без значительных инвестиций в существующую инфраструктуру. Технологии GPON и 10GPON работают на одной распределительной сети, поэтому не нужно копать землю для замены кабеля, менять основное оборудование, достаточно заменить отдельные комплектующие. То есть, капитальные вложения для нас минимальные.
Мы планируем, что первые тестовые зоны 10GPON появятся в 2017-2018 годах на наиболее загруженных участках сети. К настоящему моменту мы провели первый этап испытаний данной технологии и достигли положительных результатов: максимальная скорость составила 8,5 Гбит/с в сторону абонента.
Кроме того, внедрение 10GPON позволит нам более эффективно перейти на новый стандарт 5G. Уже в этом году мы проведем тестирование использования сети 10GPON в качестве транспорта для подключения базовых станций 5G.
Частотный диапазон 5G будет начинаться от 3,7–4 ГГц. Зоны покрытий у станций будут небольшими, но канал должен быть очень широким, чтобы пропустить весь трафик от мобильных абонентов. Следовательно, для развертывания сетей нового стандарта операторам придется ставить очень много базовых станций – значительно больше, чем существует сейчас.
Подключение базовой станции через оптический канал позволит сотовым операторам сократить на 50% затраты на строительство сети и на 40% время ее запуска. Тут преимущество сети GPON безусловно — ни одна другая технология в мире на сегодняшний день не способна обеспечить достаточную пропускную способность при сопоставимых затратах. Сейчас к нашей сети подключены уже более 25% базовых станций МТС, а до конца года мы доведем их количество до 40–45%. Это решение позволяет максимально использовать ресурсы мобильной инфраструктуры, повысить качество и стабильность сервисов для абонентов.
CNews: На оборудовании каких поставщиков вы работаете?
Александр Трохин: Поставщиков у нас довольно много – в основном мы используем сетевое и клиентское оборудование Cisco, Ericsson, Huawei, ZTE. Многовендорная политика позволяет выбирать лучшие предложения по цене, и при этом не быть привязанным к одному поставщику. С другой стороны, это предъявляет к нам определенные требования: обслуживающий персонал должен иметь высокую квалификацию, чтобы решать вопросы стыковок между оборудованием. Ведь ответственность за работоспособность услуги остается на службах эксплуатации сети.
Что касается 10GPON, к настоящему моменту мы провели первый этап испытаний технологии на оборудовании Huawei.
CNews: Какие еще перспективные решения будут востребованы компанией в ближайшие годы для развития своей инфраструктуры?
Александр Трохин: Российский рынок телекоммуникаций активно трансформируется, и, как следствие, инфраструктура оператора существенно усложняется. В ближайшее время трендами станут виртуализация сетевой инфраструктуры и развитие программно-конфигурируемых сетей (SDN). В этом году мы планируем запустить пилот по внедрению автоматизации управления сетевым оборудованием. Так мы сможем создать гибкую сетевую архитектуру, позволяющую быстрее и с меньшими затратами внедрять новые сервисы и услуги и повышать качество уже существующих услуг.
Мы также следим за тенденциями в области построения сетей доступа. После того, как технология 10GPON будет внедрена, мы сможем перейти на следующее поколение сетевой инфраструктуры, которое будет поддерживать скорость передачи данных до 40 Гбит/с в направлении конечного пользователя. В частности, уже тестируем вместе с Vodafone использование следующих поколений технологии PON: XGS-PON (40GPON) и TWDM-PON. Их внедрение позволит максимально гибко разворачивать и развивать пассивные оптические сети исходя из потребностей бизнеса и требований рынка, что будет особенно актуально при массовом внедрении услуг на базе Интернета вещей.
CNews: Политические изменения последних лет – санкции, смещение фокуса в сторону азиатских вендоров, а также импортозамещение как-то повлияли на ваши ориентиры при выборе поставщиков оборудования?
Александр Трохин: При выборе поставщика мы оцениваем компании по двум критериям: качество и цена. Большой объем поставок иностранных компаний позволяет им давать скидки. Например, у нас недавно был тендер в рамках апгрейда ядра сети – при начальной цене тендера около $12 млн мы выбрали решение за $2 млн. Причем участников было много – и азиатских, и американских, и бились они до последнего.
Тем не менее, мы заинтересованы в появлении конкурентоспособных решений от российских производителей, внимательно следим за рынком российских разработок и призываем отечественные компании участвовать в конкурсах, проводимых МГТС. Мы надеемся, что российские компании найдут резервы, чтобы стать такими же конкурентными по цене, как и иностранные компании в ближайшие годы.