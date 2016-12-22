Как cоздавался смартпэд: рассказывают HP, Microsoft и Treolan

Не так давно компания HP презентовала новое устройство на базе Windows Mobile 10, немедленно получившее в канале имя «смартпэд», — НР Elite x3. О том, что приобретает бизнесмен, покупая данный гаджет, CNews рассказали директор по развитию персональных систем HP в России Константин Кимельман, генеральный директор компании Treolan Дмитрий Иванников и эксперт по инфраструктурным решениям Microsoft Юлия Алехина.

Революция в кармане

CNews: Устройство НР Elite x3 позиционируется как революционное. С чем связана такая формулировка?

Константин Кимельман: Правильнее сказать, что мы позиционируем его как первое устройство для бизнеса в формате смартфона. В отдельных его функциях нет ничего революционного. Весь вопрос в том, что устройство изначально задумано для бизнеса и в нем собраны именно те функции, которые в бизнесе востребованы. Такое сочетание функций делает его уникальным, по сути дела, первым серьезным представителем нового класса устройств.



Microsoft с появлением операционной системы Windows 10 ввела такое понятие, как Microsoft Continuum. То есть они придумали систему, когда мобильное устройство на базе Windows 10 при подключении внешнего экрана и клавиатуры может работать на весь полный экран. И это не просто увеличение экрана смартфона на экран монитора, а масштабирование интерфейса. К примеру, вы начали работу в офисе, используя смартфон как мобильный компьютер, подключенный к монитору. Остановились в какой-то момент, куда-то поехали и там продолжили работать на том же устройстве с теми же документами, с того же места, где вы остановились. Это называется «бесшовная технология работы между домом и офисом».



HP имеет многолетний опыт в области создания устройств для бизнеса, в частности, ПК, рабочих станций, ноутбуков

В продукции конкурентов она обычно реализована через облако, когда на разных устройствах открываются одни и те же документы с того места, где закончено редактирование. Здесь же первичная копия любого документа или рабочего файла находится на устройстве. Принцип бесшовности заключен в том, что одно и то же устройство кочует с работы домой и применяется вообще везде, где человек работает.



У этого класса мобильных устройств на базе Continuum еще нет имени, это даже не совсем смартфон. Для смартфона он обладает рядом избыточных функций, которые среднему потребителю не нужны. С другой стороны, это и не мобильный компьютер. Это гибридное устройство, которое своим рождением обязано технологии Microsoft.

Интересно, что Microsoft на территории России не продает решения, где применяется эта технология. Ее развитие разработчик оставил своим технологически партнерам, в том числе HP. Мы ее довели до совершенства, создав вокруг программной оболочки целую инфраструктуру. Мы ее продумали и реализовали.

Поэтому мы часто называем Elite x3 системой, потому что использовать его как отдельное устройство —фактически подменить его предназначение.

CNews: Чем обусловлен выбор мобильной платформы Microsoft?

Константин Кимельман: Прежде всего, важным фактором выбора стало то, что платформа изначально разработана для бизнеса, она включает весь спектр инструментов для обеспечения безопасности. Другие платформы сейчас обзаводятся рядом инструментов, которые необходимы для бизнеса. Эта же платформа изначально создавалась с прицелом на использование в корпоративной среде.

CNews: Расскажите немного подробнее о режиме Continuum.

Юлия Алехина: Режим Continuum, который адаптирует интерфейс смартфона к нужному размеру дисплея, способен превратить мобильный телефон в настоящий персональный компьютер, который всегда будет под рукой. Инструмент позволяет подключить смартфон, работающий на основе Windows 10, к телевизионной панели или внешнему монитору — а также к мышке и клавиатуре по Bluetooth. В результате мобильное устройство превращается в полноценный ПК.

Экран мобильного устройства зеркально дублируется на внешнем дисплее в месте стандартного меню «Пуск» — так как приложения для смартфонов и ПК имеют одно и то же основание кода, они выглядят и функционируют как обычные программы для персонального компьютера.

Юлия Алехина: Основные преимущества использования Windows 10 Mobile в корпоративной среде - это обеспечение безопасности и широкие возможности управления устройствами.

CNews: Каковы основные преимущества мобильной операционной системы Windows 10 Mobile Enterprise?



Юлия Алехина: Основные преимущества использования Windows 10 Mobile в корпоративной среде – это обеспечение безопасности и широкие возможности управления устройствами. C выходом Windows 10 на устройствах используется новый браузер Microsoft Edge, который использует ряд инновационных механизмов безопасности, начиная от ограничения работы со старыми библиотеками и разграничение работы Flash отдельно от браузера — до использования встроенного фильтра SmartScreen, который проверяет репутацию сайтов и веб-приложений на потенциальные источники опасности, и в случае перехода на небезопасный сайт заблокирует загрузку недоверенной страницы.



В следующем обновлении Windows 10 – Creators Update — будет доступен режим облачной виртуализации, который предназначен для работы на непроверенных сайтах. Принцип работы проще всего объяснить на примере. Допустим, пользователь переходит на проверенный сайт (открывает внутренний портал компании), Microsoft Edge работает в обычном режиме: может сохранять файлы на локальный компьютер, работать с файлами cookie, — словом, так, как мы привыкли. Но когда сотрудник переходит на сайт, которого нет в списке известных или доверенных, в дело вступает Windows Defender Application Guard. Он открывает новую сессию браузера в изолированном контейнере — пустом экземпляре Windows с отдельной копией ядра и минимальным количеством служб платформы Windows для работы Microsoft Edge. При работе в данном режиме у этой изолированной копии нет доступа к обычной операционной среде пользователя, то есть ни к приложениям, ни к данным, ни к сети, ни к другим ресурсам, интересующим злоумышленника, и даже если пользователь скачает вредоносный код, он будет удален с закрытием сессии браузера.



Также за счет использования потенциала батареи и различных энергосберегающих функций, работа в новом браузере потребляет значительно меньше энергии.



С ростом использования мобильных устройств сотрудники получают возможность работать из любого места, но, чтобы сохранить эффективность работы, им необходим постоянный доступ к корпоративным ресурсам. Раньше такой сценарий создавал ряд трудностей для ИТ-администраторов, которые пытались, с одной стороны, обеспечить мобильность сотрудников, и в то же время гарантировать безопасность их работы. В Windows 10 была проделана огромная работа по добавлению функций управления для мобильных устройств, и теперь существует единый целостный набор политик как для таких гаджетов, так и для настольных компьютеров и интернета вещей.



Не ради доли на рынке

CNews: HP и раньше пыталась выйти на рынок смартфонов. Как вы полагаете, данная попытка будет удачной?

Константин Кимельман: HP имеет многолетний опыт в области создания устройств для бизнеса, в частности настольных ПК, рабочих станций, ноутбуков. Мы использовали этот опыт для создания мобильного устройства на рынке, который в настоящее время является преимущественно потребительским. Формат и функционал мобильных устройств для бизнеса именно сейчас формируется, и HP не только следует тенденциям в этом сегменте, но и во многом задает их. От общей емкости рынка спрос на устройства для бизнеса пока незначительный, и мы не строим агрессивные планы по доле.

CNews: Как вы планируете убедить покупателей сделать выбор в его пользу?

Константин Кимельман: Как следует из названия Elite x3 — это устройство высшего класса в смысле использованных технологий и материалов. Одно из главных достоинств — это несколько уровней защищенности, многофакторная аутентификация и так далее.



CNews: Там есть биометрическая защита?

Константин Кимельман: Да, используется отпечаток пальца, пользователь определяется по зрачку, это все есть. Продолжу список достоинств: у устройства емкий аккумулятор, который предназначен собственно для того, чтобы устройство гарантированно работало целый день под максимальной нагрузкой. По нашему опыту, устройство работает почти два полных дня. Экран по размеру и разрешению оптимизирован под работу в дороге. Предустановлены программы Windows Mobile, к примеру, Offiсе Mobile. Конечным пользователям наши партнеры предложат за дополнительную плату укомплектовать HP Elite x3 ПО приложениями для виртуализации.



Подобное устройство будет бесполезно без возможности запуска и работы с приложениями для настольных ПК. Виртуализация нужна потому, что поскольку устройство компактное, оно разрабатывается на архитектуре процессоров для мобильных гаджетов. На компьютере мы сталкиваемся с архитектурой Х86. Программы для этих архитектур между собой несовместимы. Microsoft впервые соединил две эти ветви в Windows 10, что предоставило разработчикам универсальные инструменты для создания универсальных приложений, которые работают на любых платформах. Таких программ пока мало. Из их числа, собственно Microsoft Office Mobile. Для рынков Европы мы представляем технологию виртуализации НР Workspace, это виртуализация на серверах HP. В России дистрибуторы будут продавать стандартные решения третьих фирм: это Citrix, скорее всего, или VMware. Есть также решение Microsoft Remote Desktop.



Мы предположили, что телефон будет достаточно часто использоваться как средство для проведения видео- или телеконференций. Поэтому у него мощная фронтальная камера, чтобы транслировать максимально качественную картинку, и набор микрофонов. Можно использовать две сим-карты: одна — для своего домашнего города, одна — для путешествий. Память расширяется при помощи SD-карты. Кроме того, устройство защищено по стандарту IP-67, то есть, не боится влаги и пыли. Он тестировался на нахождение под водой на глубине до метра до 30 минут.



Мы представляем себе идеального покупателя как заказчика, который пробует сценарии безопасной и эффективной мобильной работы, т.е. готов оценить уникальный свод характеристик HP Elite X3.

Дмитрий Иванников: Я не могу назвать HP Elite x3 просто смартфоном — это целая экосистема, работающая в привычной бизнесу среде Windows. Я знаю, что разработчиками была проделана колоссальная работа, в результате которой получилось качественное «железо» с достойным ПО от Microsoft. Отмечу, что итоги первой недели продаж превзошли наши ожидания. Как это часто бывает, первыми интерес к смартфону проявили энтузиасты, которые внимательно относятся ко всем технологическим новинкам. Но не будем забывать, что HP Elite x3 ориентирован прежде всего на корпоративного пользователя, поэтому в продвижении устройства мы сфокусируемся именно на тех возможностях, которые помогают бизнесу решать ежедневные задачи.

Дмитрий Иванников: я не могу назвать HP Elite x3 просто смартфоном - это целая экосистема, работающая в привычной бизнесу среде Windows.

Портрет покупателя

CNews: Несмотря на распространение концепции Bring Your Own Device, не все сотрудники воспринимают смартфон как современный рабочий инструмент. Как вы планируете убедить их в обратном?Портрет покупателя

Дмитрий Иванников: Основные возможности для бизнеса при работе с устройством привязаны к облачным сервисам. Мне кажется крайне привлекательной идея о том, что, имея при себе одно маленькое устройство и док-станцию, сотрудник компании может иметь полноценный доступ к корпоративным ИТ-системам, развернутым на сервере или в публичном облаке. Таким образом, подключив аппарат к монитору, пользователь получает полную копию своего рабочего места в любой точке земного шара.



Технически это обеспечивается как за счет высокой вычислительной мощности смартфона, так и при помощи функции Windows 10 — Continuum, которая к тому же позволяет работать с основной ИТ-периферией: монитором, клавиатурой, мышкой и принтером.



Основная наша задача — совместно с партнерами и разработчиками показать бизнесу, как устройство поможет им справляться с ежедневными задачами. Сейчас с этой целью проходят демонстрации на местах, где сотрудники компаний могут сами протестировать возможности аппарата и выстроенной вокруг него экосистемы.



Константин Кимельман: Что обычно беспокоит человека, который работает и очень мобилен по своей сути? Это то, что у него много устройств. Возможно, он, например, с ноутбука снимает очень маленькую часть его функционала, планшет и смартфон его также полностью не удовлетворяют, а если ему необходимо, например, поправить с телефона презентацию, он и вовсе попадает в безвыходную ситуацию.



Такой человек — для нас готовый клиент, потому что мы ему даем в виде нашего устройства возможность отказаться от ноутбука. Большинство задач он сможет решить готовыми средствами, которые уже есть на Elite x3.



Вопрос: каков портрет нашего покупателя? Первый, наверное, в реалиях России — владелец маленького бизнеса, который проводит ревизию своего предприятия, управляет теми, кто у него работает, и регулярно смотрит на показатели. Ему нужно видеть панель, к примеру, «1С: Бухгалтерии», и с помощью Elite х3 он может это сделать, а также открыть и поправить любые отчеты, файлы, документы и пр.



Второй — менеджер по продажам. У них тоже базовые совершенно требования к Excel, у них своя CRM-система, презентации, которые нужно демонстрировать, выезжая к заказчику. Это идеальное устройство для такого профессионала: маленькое, компактное, беспроводное.



Третий — это врач. Вместо планшета он может носить гораздо более компактное устройство, на котором доступ ко всей базе данных, к картам пациентов и так далее. Соответственно, полноценные отчеты можно сделать, подключив устройство на своем рабочем месте к док-станции.



Ну и, наконец, руководители самого разного ранга в корпорациях, больших и средних предприятиях, у которых есть свои средства виртуализации. Там, как правило, у руководителей свои сложные системы, по которым они отслеживают показатели бизнеса. При помощи средств виртуализации они могут иметь доступ к этим системам через маленькое, компактное устройство.



CNews: Как вы думаете, не отпугнет ли покупателя стоимость устройства и аксессуаров к нему?

Дмитрий Иванников: Учитывая, что вместе с устройством пользователь приобретает полноценное мобильное рабочее место, а также уровень сервиса, соответствующий стандартам технической поддержки корпоративных пользователей компании HP, стоимость устройства и его составляющих нельзя назвать завышенной. То же самое касается и аксессуаров, многие из которых, кстати, идут в комплекте. При этом цена устройства даже несколько ниже, чем у лидирующих брендов, ориентированных все же на консьюмерский рынок, а не на бизнес.



CNews: На замену каким видам устройств может прийти это устройство и почему?

Константин Кимельман: Устройство, по идее, заменяет и смартфон, и ноутбук, и планшет, но на практике оно может что-то заменить только в том случае, если человек целиком и полностью принимает эту концепцию работы. В большинстве случаев, по крайней мере, на первом этапе будет определенное недоверие к ней. Поэтому, скорее всего, останется либо ноутбук, либо планшет для подстраховки.

Дмитрий Иванников: В корпоративной среде уже давно так или иначе используются мобильные устройства на Windows. Вместе с тем существует большое количество частных пользователей, которые привыкли к смартфонам на Windows Mobile и готовы приобретать устройства классом выше на той же ОС. В этом плане HP Elite х3, имея мощную программно-аппаратную часть и отличный внешний вид, способен занять роль нового флагмана, отвечающего требованиям обеих групп пользователей.



CNews: Как в целом в этом году в России идут продажи устройств?

Дмитрий Иванников: Мы наблюдаем взрывную динамику продаж, которые стартовали в России совсем недавно. За этот период в Microsoft Store было большое количество заказов, которые в первую неделю продаж мы смогли удовлетворить лишь частично. В ближайшее время мы постараемся справиться со временным дефицитом.

