CNews: Как сейчас выглядит карта решений: много ли отечественных продуктов на рынке и закрывают ли они потребности заказчиков после ухода западных вендоров?

С импортозамещением в нашем сегменте сложилась интересная ситуация, несколько нетипичная для остальных направлений ИТ-рынка. До изменения геополитических обстоятельств западные WFM-системы в России использовались преимущественно в филиалах международных компаний, чьи российские преемники теперь испытывают потребность в замещении, особенно в производственном секторе. Но такие заказчики хорошо представляют, какая функциональность требуется, и вопрос состоит только в замене одного решения на другое.

В то же время, в ритейле иностранные WFM-системы практически не были представлены: просто не подошли под наши реалии. Они разрабатывались для стабильного рынка, выросли из учета планирования рабочего времени и уже затем стали переходить к планированию смен. А российская розница изначально предъявляла к WFM-системам другие требования: прогнозирование загрузки и распределение сотрудников, поэтому они развивались как более гибкие и интеллектуальные решения и быстро стали опережать западные продукты по функциональности. Поэтому классического импортозамещения, как во многих других областях, в сегменте WFM не произошло.

CNews: Можно ли измерить эффект от применения WFM-систем в цифрах?

Как всегда, многое зависит от задач, которые бизнес ставит перед собой. Но есть результаты, которые мы получаем практически на каждом проекте, а у нас большой опыт, — это касается общих процессов, они есть всегда и у всех. Гарантированный минимум — 5%-ная оптимизация фонда оплаты труда. До 75% доходит экономия времени руководителей за счет автоматизации. Если до внедрения WFM-системы у директора магазина на составление графиков уходили часы, то после ему требуется всего несколько секунд — система выполняет всю работу сама, ему остается только проверить и утвердить. До 7% повышается производительность труда и до 8% — выполняемость плана за счет правильного наполнения смен. За этими вроде бы небольшими цифрами стоят значительные деньги.