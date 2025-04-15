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TerraMaster OS



15.04.2025 TerraMaster представила D9-320 — 9-отсековый корпус расширения хранилища с пропускной способностью 10 Гбит/с 1
27.01.2021 Два ботнета целенаправленно атакуют сети под Linux 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

TerraMaster OS и организации, системы, технологии, персоны:

TerraMaster Technology 9 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1477 1
Check Point Software Technologies 768 1
Broadcom - VMware SaltStack 11 1
Zscaler 21 1
UPS 207 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30260 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16231 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10078 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9572 1
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USB Type-C - USB-C - USB 3 1973 1
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 791 1
Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 461 1
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Вентилятор - Fan 990 1
USB 4 15 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25797 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2992 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2254 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11616 1
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Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6327 1
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 307 1
Linux OS 10146 2
Microsoft Windows 15829 1
Apple macOS 2093 1
Western Digital - WD Red - Серия HDD 35 1
Liferay EE - Liferay Enterprise Portal 4 1
Zend Technologies - Zend Framework 6 1
Apache Hadoop YARN - Yet Another Resource Negotiator 15 1
Proxmox VE - Proxmox Virtual Environment 25 1
Oracle Java - язык программирования 3115 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 593 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4617 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 274 1
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 115 1
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 301 1
Водясов Алексей 222 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52432 1
Германия - Федеративная Республика 12753 1
Нидерланды 3549 1
Россия - РФ - Российская федерация 147350 1
Аренда 2463 1
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Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1061 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4928 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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